El joven según el siglo XXI

Desafíos

Pilar Loroño Maldonado (*)

En fechas recientes los medios de comunicación se han encargado de mostrarnos información que involucra a nuestros estudiantes en pasajes obscuros, siniestros, tristes, demodeladoras y dudosas de algunos estudiantes que se ostentan como universitarios, normalistas…

Leemos encabezados como “UNAM presente demanda por vandalismo en CU”, “Violencia y actos vandálicos propiciados por normalistas”, “Normalistas secuestran autobuses y choferes”, “Autoridades educativas propician endurecimiento del movimiento estudiantil”. Estos y muchos más conforman las noticias que nos llegan.

En relación con lo que sucede en nuestro Yucatán, el problema más bien es referido al poco interés que muestran algunos estudiantes, el no saber comprometerse con las finalidades de una carrera, algunos casos de acoso entre ellos mismos, ciertos actos de vandalismo en instituciones educativas.

En mi experiencia como docente universitaria, observo que los jóvenes responden a lo que marca una vida institucional más no entienden que una formación universitaria va más allá de las aulas; tiene que ver con lo que sucede con uno mismo; tiene que ver con el autocuidado, con no exponerse a conductas de riesgo, no abusar, vibrar con aquello que nos permita dar los primeros pasos hacia lo integral, hacia nuestros sueños y más.

Un equilibrio integral incluye la salud mental, un monitoreo interno para reconocer los límites. Así como reconocer que siempre tenemos la capacidad de elegir y de lo que uno decida hay que asumir las consecuencias.

Por lo general se cree que ser universitario es solo matricularse o pertenecer a una universidad: Jóvenes, esto es apenas una condición formal, una etiqueta que en el fondo significa poco.

La universidad y la responsabilidad son dos condiciones iniciales para ser un universitario en este siglo XXI. Significa también que el mundo exige tener una visión de conjunto del hombre, mirar más allá, y no más acá, aspirar a poseer la ciencia y a escudriñar la verdad por la vía de los conocimientos integrados.

La visión particular de una disciplina del saber es antiuniversal y antiuniversitaria. La sola técnica, que es el medio o la forma de hacer algo sin necesidad de conocer la esencia de ello, no hace al estudiante universitario, puesto que es un saber hacia las cosas y no un saber sobre las cosas.

Ser universitario significa poseer una mentalidad abierta, ser universal, tener una postura definida ante la vida, comprometerse con el estudio y responsabilizase de la búsqueda del saber científico y de la propia formación personal y profesional.

Ante la constante violencia de algunas personas que se denominan universitarios, se justifica en un sentido de corresponsabilidad compartida por todas las personas que estamos al frente de esta educación la necesidad de un diálogo.

Todos están obligados, llámese docente, director, coordinador, colega e inclusive la familia, porque juegan un papel de motivación y acompañamiento trascendental y único. Se justifica la necesidad del diálogo, la mediación en el conflicto, llegar al despertar de las conciencias convertidas en el método de aprendizaje en las universidades.

P.D. Este escrito no es generalizable; sabemos que hay muchos estudiantes universitarios que se han convertidoen la esperanza del futuro por sus actos y en los hechos.— Mérida, Yucatán.

maestrapili2010@-hotmail.com

Maestra