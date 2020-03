A un mes del nuevo reto

Desde Roma

Jorge Luis Hidalgo Castellanos (*)

Treinta días han transcurrido desde que se dio a conocer que había un italiano infectado por el Covid-19 en el norte de su país, cerca de Milán. El Primer Ministro de Italia recibió la noticia en Bruselas mientras participaba en una reunión del Consejo Europeo.

En Roma el jueves 21 de febrero de 2020 la vida era normal. Gente en la calle, bebiendo capuchinos y espressos en los bares (cafés), usando el transporte público, comiendo, trabajando, yendo a los estadios para ver los partidos de la Serie A de Calcio (fútbol), divirtiéndose y en general haciendo la vida diaria. Las escuelas y universidades con horarios y actividades deportivas regulares. Miles de turistas visitaban el Coliseo, el Foro Romano, la Fuente de Trevi y la Plaza de España.

En el norte de Italia, en Milán, Turín y Venecia se veían en la TV las noticias sobre la epidemia del nuevo coronavirus en Wuhan, no obstante que en esas ciudades italianas se encuentra la mayor comunidad china de este país mediterráneo, con la capital de Lombardía (Milán) a la cabeza, con casi 20 mil, de los más de 320 mil inmigrantes chinos oficialmente residiendo en Italia. Tres de las veinte regiones de esta república concentran la mayor población china: Lombardía, Toscana y Véneto. La vida era normal en Italia en esos días de febrero.

El mundo veía a China con “su problema” y, si acaso, algunos gobiernos —incluyendo México— evacuaron a sus nacionales de la provincia de Hubei, foco de la infección del nuevo coronavirus. Pero no se debe olvidar que en diciembre de 2019 y enero mucha gente se desplazó por el mundo durante el período festivo cristiano y de fin de año. Otros lo hicieron a finales de enero de 2020 para recibir el Año Nuevo chino. Los italianos, y medio planeta, no se preocuparon.

El 24 de febrero pasado, el gobierno italiano comenzó a publicar las estadísticas de contagios. Tres días después del primer caso dado a conocer había 229 contagiados (172 en Lombardía) y 7 decesos. Dos días más tarde, la cantidad se había duplicado. El 29 de febrero (año bisiesto) la cantidad era de 1,128 contagiados (615 en Lombardía) y 29 fallecidos. De acuerdo con la teoría de Thomas Malthus, un crecimiento geométrico del contagio. El 20 de marzo los informes señalaron 47,021 contagios en Italia de los cuales 22,264 están en Lombardía. Ahora toda Italia está preocupada.

El gobierno central de Italia expidió desde inicios de marzo varios decretos, aislando primero varios municipios del norte del país donde se presentaba la mayor incidencia de contagios. Después fue ampliando la zona crítica (zona rossa) hasta abarcar toda la República Italiana: la península y sus islas. El primer ministro Giuseppe Conte en mensaje televisado la noche del lunes 9 de marzo invitó a toda la población a permanecer en su casa (Io resto a casa).

Lo absurdo, sin embargo, es que la población continuó saliendo casi como si no pasara nada. No solo en Roma, ubicada en el centro-oeste de la península, en la región de Lacio, sino también en Milán, usando masivamente el metro y el transporte público o haciendo picnics so pretexto del mejor clima de la temporada. El sábado 14 de marzo, en Roma y varias ciudades más, parecía ser un día normal en la calle. ¡Inaudito! El gobierno ha tenido que aplicar medidas más restrictivas.

Las sociedades indisciplinadas, desordenadas, desorganizadas, individualistas, abusivas y egoístas no tienen cabida en el mundo actual. Ello incluye a gobernantes y gobernados. Es necesario recuperar los valores básicos de convivencia para enfrentar las amenazas. Actuar como lo hemos hecho no funciona y no sirve en situaciones de emergencia, particularmente en las provocadas por una pandemia.

De todo esto, se puede destacar lo siguiente:

El Covid-19 es altamente contagioso, aunque no letal en la misma proporción.

Los gobiernos de algunos países subestimaron o infravaloran aun la capacidad de contagio del nuevo coronavirus.

Es un problema mundial y los virus no reconocen fronteras, continentes, transportes ni países.

Las autoridades deben asumir sus responsabilidades para proteger a sus poblaciones, con decisiones oportunas y la aplicación de medidas sanitarias drásticas y estrictas. Nunca es demasiado temprano y siempre es mejor prevenir.

La población de cada país, estado o región, y municipio, alcaldía o comuna, por su parte y en contrapartida, debe respetar la ley y las decisiones y avisos que las autoridades determinen.

Todo el mundo es vulnerable, textual o literalmente dicho. El poder de contagio del Covid-19 amenaza y ataca a todos, independientemente de la condición económica, social, étnica, religiosa o de nacionalidad.

La enseñanza más dura, quizá, ha sido para el llamado mundo desarrollado o los países ricos. Los virus, las enfermedades y las epidemias en el siglo XXI también atacan a Europa, a Estados Unidos y al G-7 sin distinción. No como hasta hace poco, que se veía padecerlos solo en los países del hemisferio sur, mientras que los del Norte limitaban el acceso a sus territorios de nacionales de aquellos países, por razones sanitarias. Ésa es lección que deja la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales deben responder con mayor celeridad y firmeza. No se admiten timoratos ante una amenaza a la salud.

La cooperación y solidaridad global es fundamental para enfrentar epidemias y pandemias, lo que debe conllevar a que los gobierno inviertan más recursos en el sector salud, como asunto de seguridad nacional. Invertir un mayor porcentaje en investigación y desarrollo científico y tecnológico, incluidos países del nivel del nuestro.

Convivir con la amenaza

Ante la multiplicidad y frecuencia de reportes y noticias sobre el nuevo coronavirus debemos saber que la serenidad y la higiene son dos elementos importantes para toda persona. El peligro reside en el contagio, por una parte, y en la tensión emocional que sentimos quienes estamos en una zona crítica o amenazada, por la otra.

Hoy en día, todo el mundo, en mayor o menor medida, está en riesgo. La experiencia de quienes hemos estado viviendo esta crítica situación durante 30 días indica que aun y cuando racionalmente se sabe que el virus no es mortal, que no existe gran peligro y uno intenta tranquilizarse o cree hacerlo el subconsciente continúa registrando una gran presión (stress) inusual y fuerte, emocionalmente. Este registro mental puede reflejarse en ansiedad, nerviosismo, irritación o en dolores de cabeza y musculares. También puede haber insomnio, con la consecuente baja de atención y productividad laboral o intelectual posterior que afecta, incluso si no se enferma o no existe una epidemia en la ciudad en que vivimos.

Si bien se debe conocer la situación en el país o zona donde habitamos, se debe evitar la sobreinformación o desinformación. Es recomendable dedicar el tiempo a actividades diversas semisedentarias como leer, conversar a distancia o dentro de casa con quienes vivimos, meditar, ejercitarse sin salir del hogar, escuchar música, practicar yoga, orar —como parte de una meditación y no como preocupación o plegaria— y en general mantener una actitud, pese a todo, positiva. La contribución de la mayoría de nosotros, en una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos actualmente, es permanecer en casa y aplicar el dicho de que “Mucho ayuda el que no estorba”.

México y los mexicanos demostramos en 2009 que, con firmeza, medidas drásticas pero certeras por parte de las autoridades y la disciplina y solidaridad de su población se puede contener la propagación de un virus. En el exterior se conoció como la Mexican Flu. Era el inicio de un estigma nacional que nos podía haber afectado, pero no duró por la determinación con la que actuamos. No obstante, nuestro país resintió económicamente el impacto. Por ello los mexicanos y los ciudadanos de todos los países no debemos estigmatizar a ninguno. México aplicó una estrategia que se convirtió en excelente práctica para tratar una epidemia y debimos haberla compartido con China cuando comenzó en enero de 2020.

El mundo entero padece por un virus nuevo que avanza como un gigante, de país en país, de continente a continente y ataca las redes sociales incluso antes de haber llegado a los lugares.

Y, sin embargo, el sábado comenzó, como todos los años, la primavera en la Ciudad Eterna.

Diplomático mexicano de carrera, residente en Roma. Este artículo fue escrito a título personal.

