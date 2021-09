Activos de gran importancia para el país

Las reservas internacionales

Fernando Ojeda Llanes (*)

Investigando sobre las reservas internacionales, que es un tema de gran interés, encontré que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicó hace unos años un documento de actual vigencia, donde realizó un estudio al respecto, por lo que mencionaré algunos puntos importantes.

Las reservas internacionales son los activos en moneda extranjera que tiene el banco central y que respaldan los billetes y monedas en circulación, es decir, las divisas de otros países, así como los metales preciosos monetarios (oro y plata) que compra el banco central y que conserva para ser utilizadas cuando la economía lo requiera.

Dichas reservas no pertenecen, ni representan un ahorro del gobierno, por lo que no puede hacer uso de ellas libremente, ni tampoco son propiedad del banco central, por lo que éste tampoco puede disponer de ellas a su libre voluntad.

El Banco de México es una institución autónoma que tiene, entre otras facultades, comprar las divisas que entran al país por diversos conceptos, como por las ventas de petróleo al exterior, así como de otros bienes, los gastos de los turistas extranjeros en el país, las ventas de otros servicios al exterior o las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero, entre otros.

Una vez que dichas divisas ingresan al país, el Banco de México las compra en el mercado cambiario diseñado expresamente para ese tipo de transacciones y las paga al tipo de cambio vigente y guarda esas divisas, que es lo que conocemos como reservas internacionales.

Técnicamente las reservas internacionales del país se constituyen por divisas y oro propiedad del Banco de México, que estén libres de gravamen y que su disponibilidad no esté sujeta a alguna restricción, más la posición a favor de México con el Fondo Monetario Internacional (FMI) derivadas de las aportaciones a ese organismo denominadas en Derechos Especiales de Giro (DEG).

En otro apartado, continúa el citado estudio mencionando, las reservas internacionales son un indicador importante de la capacidad de pago que tiene un país para hacer frente a sus compromisos en moneda extranjera y de la solidez del banco central, además de reforzar la confianza de los agentes económicos sobre la fortaleza financiera de la economía para cubrir los adeudos en moneda extranjera y facilitar el acceso de los emisores privados y públicos nacionales a los mercados internacionales de capital en mejores condiciones.

Sin embargo, cuando se observa el elevado monto acumulado de reservas internacionales en los últimos años, no falta quien se pregunte por qué dichas reservas no se utilizan para amortizar la deuda externa del país o se invierten en proyectos de desarrollo social, esto evidentemente no es posible ya que, como se señaló anteriormente, dichas reservas no son propiedad ni del gobierno ni del banco central, por lo que no pueden disponer libremente de ellas como para realizar inversiones y, por otra parte, el Banco de México debe tener la suficiente liquidez de divisas para ponerlas a disposición de quien las demande, sean particulares o el propio gobierno, lo que también contribuye a mantener la estabilidad de nuestra moneda frente al dólar estadounidense y otras divisas.

Por otra parte se tiene que distinguir entre lo que son las reservas del banco central y los activos financieros del gobierno federal, las primeras son un respaldo de la base monetaria, mientras que los segundos corresponden a las finanzas del gobierno, además de que la Constitución federal prohíbe al gobierno solicitar financiamiento al banco central, por lo mismo no podría solicitar los dólares al Banco de México en calidad de préstamo, tendría que concurrir al mercado cambiario a reunir los fondos, lo que resultaría en un incremento sustancial en las tasas de interés y una disminución en la disponibilidad de recursos para los particulares.

Asimismo, dicha acción no significaría una disminución de deuda, sino simplemente un canje de deuda externa por deuda interna, lo cual resultaría más negativo que benéfico para el país, considerando que la deuda interna siempre es más cara que la externa.

Me permití transcribir una gran parte de este documento para que estemos enterados de lo importante que son las reservas internacionales para el país.

Los que deseen conocer más profundamente este documento pueden acceder al siguiente link: https://www.cefp.gob.mx /intr/edocumentos/pdf/ cefp/cefp0172005.pdf.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas