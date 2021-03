Propuesta de AMLO

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

En la conferencia mañanera del 23 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una carta que había dirigido a la gobernadora de Sonora, a la Jefa de Gobierno de Ciudad de México y a los demás gobernadores del país.

En esa misiva, el mandatario les propone suscribir un Acuerdo Nacional por la Democracia, de cara a las próximas elecciones intermedias del 6 de junio.

Para hacer su propuesta, AMLO escogió una fecha de gran significación histórica para la dilatada y heroica lucha del pueblo mexicano por los altos ideales democráticos: la conmemoración de la llamada Decena Trágica, propiciada por la artera sublevación militar de Victoriano Huerta y que contó con la desvergonzada participación del embajador yanqui en México.

Como todos sabemos, la asonada huertista culminó con los viles asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, acaecidos el 22 de febrero de 1913.

Tras resaltar la gran congruencia que se patentizó entre el pensamiento político y la actuación de Madero siendo Presidente, AMLO recordó tres momentos claves en la cristalización del ideario democrático de los mexicanos: el triunfo del movimiento revolucionario encabezado por el Apóstol de la Democracia y la conducción democrática de su efímero gobierno; el reconocimiento de la alternancia política en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia, y los resultados de las elecciones del primero de julio de 2018, en las que “la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y privilegios que predominaba”.

En su interesante carta a los mandatarios y las mandatarias del país, el presidente López Obrador sostiene que “en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esa aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en nuestro país”.

En esta tesitura, AMLO refiere que existen partidos políticos bien definidos en lo político e ideológico; que disponemos de instituciones electorales cada vez más libres e independientes —como el INE, el TEPJF y la Fiscalía Electoral—, y que los delitos electorales están ahora tipificados como graves en la Constitución y en el Código Penal, por lo que se castigará con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a los individuos que atenten contra las libertades políticas de los ciudadanos.

Y es aquí donde viene lo que tal vez constituye lo más trascendental de la carta en comento. Ocurre que el Ejecutivo federal asume un grave compromiso democrático con el desarrollo de la justa electoral en marcha, toda vez que su palabra empeñada estará sometida a múltiples pruebas de fuego en los distintos momentos que estamos por vivir en el desarrollo de la campaña política.

Dice sin ambages el controvertido líder central de la 4T: “Se sostiene desde la Presidencia de la República el indeclinable compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo…La democracia podrá no traer el cuerno de la abundancia, pero sí produce equilibrios necesarios para evitar que una persona o una minoría se adueñe del poder público y se propicie que la riqueza, en vez de distribuirse con justicia, se concentre en unas cuantas manos…Muchos de los problemas que han dado al traste con el progreso de México se han originado por la corrupción engendrada por el predominio de un sistema político elitista y antidemocrático”.

Con este posicionamiento político de cara a las próximas elecciones intermedias —que representarán en gran medida una suerte de evaluación ciudadana al desempeño del Presidente y de los 15 gobernadores salientes— AMLO propone suscribir un Acuerdo Nacional por la Democracia y cuya esencia sintetiza en el siguiente pasaje de su carta:

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o consciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

Una pregunta nos asalta al analizar la propuesta de AMLO: ¿en las circunstancias políticas actuales es realmente necesario suscribir un Acuerdo de esta naturaleza para garantizar elecciones libres, equitativas, legítimas, y cuyos resultados gocen de absoluta credibilidad entre la ciudadanía?

En el escenario de gran polarización que vive el país y en el que las ambiciones de grupos, individuos y partidos están bastante desbordadas, consideramos son muy altas las probabilidades de que los principales actores políticos incurran en las “abominables prácticas ilegales y antidemocráticas” a las que alude AMLO, y que lamentablemente aún no han quedado del todo erradicadas de nuestra azarosa vida pública.

En conclusión, si el Acuerdo propuesto puede abonar en mucho a la instauración de una plena democracia política, pues bienvenido sea, siempre y cuando que quienes lo suscriban cumplan con decoro y altura de miras los compromisos que en dicho Acuerdo se plasmen, empezando desde luego con el propio titular del Ejecutivo federal, quien, como muchos percibimos, no es muy dado a autocontenerse con respecto al ámbito electoral. Veremos.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán