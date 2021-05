Adiós inesperado en el periodismo

“Me hice en el Diario”

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Don Martiniano se fue inesperadamente, dejando un vacío en el periodismo y un dolor entrañable en los corazones de familiares, amigos y conocidos.

El virus que asuela la humanidad no respeta edad, género, profesión, dolencias, situación económica o creencias; por tanto, son duros los golpes que propicia en los sentimientos de las familias alrededor del mundo.

La noticia del fallecimiento del periodista, maestro de muchos reporteros, persona afable, alegre, con humor negro, conocido y apreciado por muchos y quizá no bien visto por algunos —como él mismo decía, al señalar que no era monedita de oro— fue impactante en el ámbito periodístico, cultural y deportivo.

Ejerció con pasión casi cincuenta años en el periodismo y más de treinta en el Diario, donde inició como reportero y luego ocupó diversos cargos: jefe de información local, coordinador de la página editorial, editorialista y editor web. Además, durante mucho tiempo fue el responsable del cierre de edición.

En una primera visita al Diario por invitación del director, don Carlos Menéndez Navarrete, en mis inicios como articulista, conocí a Martiniano, quien se iniciaba como reportero. Al llegar al edificio de la 60 me recibió con amabilidad don Manuel Triay Peniche, otro de los redactores importantes del periódico.

Subimos a la sala de Redacción y me presentó a varios reporteros, entre ellos a Martiniano, fotógrafos y jefes de redacción. Saludé al director, intercambiamos puntos de vista y continué el recorrido.

A mis veintitantos años, quedé impresionado de conocer el histórico edificio y a personas interesantes, con quienes, posteriormente, en diversos momentos y circunstancias, mantuve contacto y comunicación.

Años después, ya cruzando los treinta años, Martiniano me invitó a formar parte de un equipo de básquetbol para entrar a la liga de veteranos del Tecnológico. Así formó “Rancheros’’, un equipo competitivo y campeón en varios torneos.

Como deportista, él practicaba el básquetbol, y era aficionado al béisbol y a la tauromaquia, esto lo deduje por el entusiasmo al escucharlo cuando hablaba de toros y sus novenas preferidas. Un experto, sin lugar dudas, en eso de las corridas, toros y toreros.

Torneo de básquet

Años después, el Diario convocó en su interior a los trabajadores a formar equipos, por departamentos, para un certamen de básquetbol, que se realizaría en la cancha del Club Deportivo ‘‘Abel Menéndez Romero’’. Martiniano me invitó para estar en el equipo de “Redacción”. Fue una grata experiencia deportiva al convivir con personal del Diario y convertirnos en el equipo a vencer.

Después de estas vivencias, en el Tecnológico y el Club Deportivo del Diario, diez años después entramos a veteranos de 45 años en el Polifuncional, pero Martiniano y yo en diferentes equipos. Era entusiasta en el juego, aunque los jugadores se quejaban por la forma de cubrirlos. Es más, yo viví varias veces su presión. Más de una vez Martiniano dejó la duela por 5 faltas. Asimismo, faltaba con cierta frecuencia a los juegos.

Un día llegó contento y al vernos nos saludamos y me comentó que, desde algunas semanas atrás, ya no trabajaba de noche, que retornaría a los juegos y ya no dormiría en las mañanas. Su expresión fue efusiva: ‘’Me hizo justicia la Revolución’’.

Años después entró a la categoría de 50 y luego a la de 55. Los años pasaban y de pronto dejó de ir a jugar básquetbol. Luego supimos que estaba laborando en un programa televisivo en canal del gobierno estatal.

Después de meses de ausencia, una noche se presentó en el Polifuncional vestido de civil, muy elegante. Aprovechamos para hacerle bromas, ya conociendo su salto a la TV, de que ya esteba en “los cuernos de la luna”, que “vivía del gobierno’’. Sólo reía. Al quedarnos solos me dijo que buscaba nuevos horizontes, pues estaba jubilándose del Diario y que le ofrecieron un programa cultural. No me dijo más.

Me sorprendió su jubilación y le dije que tenía mucho para dar con toda su experiencia. Ya es tiempo de retirarme, expresó, pero me voy contento de mis vivencias, de lo aprendido, pues me formé, “me hice en el Diario’’, enfatizó. Nos deseamos suerte y nos despedimos.

En los últimos diez años nos saludábamos esporádicamente cuando iba al Polifuncional de espectador a ver algunos partidos de veteranos, sea en la noche, martes o jueves, o los domingos en la mañana. No lo volví a ver enfundado en traje deportivo.

Recibí una nota de su fallecimiento, me sorprendió y no lo creía. Corroboré la veracidad de la noticia y, aun así, no quería creer que el amigo, el compañero en la duela, el periodista y redactor del Diario, el amoroso padre de familia, el de humor negro, quien reviraba con algún argumento cuando le criticaban o cuestionaban algo, o al burlón, criticón o chismoso le enviaba una frase lapidaria, como broma, que utilizaba mucho: “Mereces ser de Espita’’, se había ausentado de esta vida.

El periodismo pierde a un señor de la pluma. Un periodista que deja un vacío por su pasión reporteril, conocedor de la gramática y pulcra prosa. Fue amante del deporte y siempre reportero. Alguien con gran experiencia en el mundo del periodismo, pero señalando siempre: “Me hice en el Diario’’. Descanse en paz.— Mérida, Yucatán.

