Afronta con fe las dificultades

Herminio Piña Valladares(*)

Actualmente ante una vida agitada, con múltiples pendientes, problemas y dificultades, es difícil encontrar la paz y tranquilidad. A los frecuentes altibajos de la vida diaria se suman eventos que siempre nos provocan desesperanza: violencia en nuestro país, falta de oportunidades, problemas familiares y enfermedades.

La vida transcurre y las dificultades continúan y es en esos momentos cuando dudamos de nuestra fe, aunque curiosamente también es ahí cuando más fortaleza puede darnos confiar en Jesucristo y su misericordia.

La confianza en Dios es semejante a la seguridad que tiene un niño que su padre lo protegerá, lo cuidará y sabe que no le pasará nada estando junto a él. También es comparada a la certeza que tiene una niña que su mamá la alimentará y le proporcionará lo indispensable para su sustento y es muy posible que prescinda de un bocado de pan para dárselo a su hija para alimentarla.

Al igual que el enfermo que confía en su médico que tiene la certeza que con sus conocimientos científicos podrá curarlo y devolverle la salud.

Todos estos ejemplos nos muestran sencillamente la confianza de las personas y es más grande el amor de Dios a la humanidad, por eso debemos tener plena confianza en Dios, que como un padre, nos protege, cuidará y siempre está con nosotros en las alegrías, en las tristezas, en nuestros problemas y en las enfermedades.

Oración

Una oración que en lo personal me ayuda sobre todo en los momentos difíciles es la siguiente:

“Mensaje de Jesús: ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo irá mejor. Cuando te abandones en mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma ‘Jesús, yo confío en ti’”.

“Confía solo en mí, abandónate en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: ‘Jesús, yo confío en ti’. Y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor”.

Con esta oración reconocemos que Jesús se hizo uno como nosotros, menos en el pecado, conoce a la perfección las dificultades de la vida humana. Sin embargo, en su sencillez nos mostró el camino para modificarla desde nuestra propia vida. Dejemos que Él entre en nuestra vida, caminemos con la confianza en Jesucristo.

Abogado y asesor jurídico. hjpvdirector@hotmail.com