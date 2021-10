Ahora tocó a la UNAM

Actitudes

José Santiago Healy (*)

Sinceramente cada vez entendemos menos a los gobernantes de nuestro país y de paso a la difusión que algunos medios realizan de asuntos intrascendentes que no llevan a ninguna parte.

Uno de ellos fue la acusación reciente del presidente López Obrador sobre la supuesta “derechización de la UNAM” que despertó los más disímbolos comentarios a nivel nacional.

Sea o no una más de las cortinas de humo del régimen morenista lo cierto es que a muy pocos mexicanos les interesa saber si la máxima casa de estudios de México se cargó a la derecha.

Sabemos que en el pasado —y entiendo que todavía quedan algunas bastiones de poder— la Universidad Nacional Autónoma de México fue utilizada, explotada y vandalizada durante décadas por grupos antagónicos que se disputaban el control de las facultades y de los centros de mando.

La izquierda, con una enorme lista de estudiantes fósiles, manejaba buena parte de las escuelas sociales pero también controlaba los sindicatos de trabajadores además del tráfico de drogas, entre otras actividades.

Por su parte los llamados grupos “porros” se dedicaban a minar los avances de los universitarios pseudo comunistas y dirigían los procesos de elección de directivos y líderes estudiantiles de las facultades afines como la de leyes, administración pública, comunicación, etcétera.

Sin embargo, en las últimas dos o tres décadas la modernización y los avances educativos en México se aplicaron a la UNAM que paso a paso fue superando rezagos ancestrales y la lucha interna entre los grupos facciosos de derecha e izquierda.

El proceso no ha terminado, pero hoy en día la universidad cuenta con un reconocimiento que antes no tenía. Estudios recientes la colocan entre las cien mejores universidades del mundo, un lugar por demás honroso ante tantas instituciones prestigiadas de los países desarrollados.

Según el análisis de QS Latin America University la UNAM ocupa el séptimo lugar entre 410 instituciones de América Latina, ranking que encabeza la Universidad Católica de Chile y en donde el Instituto Tecnológico de Monterrey aparece en el lugar número 3.

Por todo lo anterior es ridículo por no decir que estéril dedicar tanto tiempo a un tema que no tiene fundamento y que además no interesa en absoluto al pueblo mexicano.

A la población le interesa saber que universidades cuentan con los mejores planes de estudios, cuáles son los requisitos para ingresar y de cuáles surgen los profesionistas mejor preparados y más exitosos. Pero si son de derecha, izquierda o centro, les vale un comino.

Pareciera entonces que López Obrador está cada vez más presionado por los graves problemas que aquejan al país y ante la ausencia de soluciones recurre a crear polémicas con la habilidad y vagancia política que le ha caracterizado.

Los mexicanos se están cansando de tanto chacoteo, demagogia y de los magros resultados de la pomposamente llamada cuarta transformación.

No es posible, por ejemplo, que a estas alturas el mayor de los dinosaurios políticos, Manuel Bartlett Díaz, diga que la caída del sistema electoral de 1988 se debió al “amasiato entre el PAN y Carlos Salinas”.

Tampoco es entendible que a 27 años del crimen de Luis Donaldo Colosio se intente favorecer a su asesino Mario Aburto por presuntas violaciones de los derechos humanos.

Así va, pues, el país un día si y otro también entre el populismo, la verborrea, las discusiones estériles y ese tozudo deseo de dividir a la sociedad mexicana cuando será la fuerza de la unión lo que podrá sacarnos adelante.

Noticias, noticias…

Tampoco estamos de acuerdo con la aparente campaña mediática que intenta lavar la imagen de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosalba Robles, en prisión preventiva desde hace dos años por su presunta participación en el caso de la Estafa Maestra que desvió varios miles de millones de pesos del gasto público. Quizás existan fallas e inconsistencias en su proceso legal, pero de que Rosario fue la operadora principal de este caso no hay vuelta de hoja… Un millón y 700 mil migrantes fueron arrestados por Estados Unidos en la frontera con México durante el año fiscal 2021 que concluyó en diciembre. La cantidad es estratosférica si la comparamos con un promedio de 540,000 personas detenidas entre los años 2012 y 2020.— Hermosillo, Sonora.

jhealy1957@gmail.com

Periodista