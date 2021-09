Ahora ya sabemos qué nos espera

Ver, oír y pensar

Por Olegario M. Moguel Bernal (*)

—Buenos y trigarantes días, don Polo. ¿Cómo le trata el bicentenario? —Ángel Trinidad lucía un semblante alegre, era una campana de la independencia tañendo por el bicentenario de la consumación.

El día estaba soleado. Se pronosticaban lluvias que por ahora no habían llegado y la amenaza de la tormenta “Sam” parecía diluirse, apuntaría al Atlántico Norte. Esto era motivo suficiente para que hasta un ogro estuviera de buen humor. El ánimo de Ángel Trinidad, sin embargo, recibió un súbito bajón.

—¡Estoy de un humor de cien mil caballos! —exclamó don Polo.

—¡Ja! Así dijo el general en “Dos tipos de cuidado” —apuntó Ángel Trinidad, fanático irredento de las películas de la época de oro del cine nacional—. ¿Por qué la mohína?

—¡¿Cómo por qué?! Bastó una semana para que mostraran de qué están hechos, para que exhibieran qué podemos esperar tres años, en fin, en solo una semana enseñaron el cobre —don Polo Ricalde y Tejero movía la cabeza con desaprobación y desasosiego.

—¿De quién habla?

—¿De quién más? De los diputados. Con la mano en la cintura y valiéndoles sombrilla sus representados desecharon una propuesta por la legalidad y transparencia de un proyecto.

—En verdad debe estar usted frustrado. Apenas la semana pasada me decía que los legisladores deben acercarse y escuchar más a los ciudadanos que representan.

—Parece que no se le pueden pedir peras al olmo. ¿En qué momento los ciudadanos dijeron a los diputados cómo votar en temas relacionados con transparencia? ¿Acaso te preguntaron?

—Ni a mí ni a mis vecinos… Pero, oiga, si se refiere a lo que pasó el jueves, no fue un tema de transparencia el que se tocó en el Congreso, sino sobre el nuevo estadio.

—Negativo. El tema era la transparencia y la legalidad. No te confundas. Lo que pidió la oposición fue que el gobierno del estado y el ayuntamiento presenten los documentos que acrediten la legalidad y transparencia del proyecto. Puede tratarse de un estadio, un centro de congresos o un museo, lo importante es ser transparente, aclarar las inquietudes y suspicacias que puedan despertar esas obras.

—No lo había visto así.

—Pues de eso se trata. Lo que pasó anteayer no tiene que ver con estar a favor o en contra de la construcción del estadio. Puedes avalarlo o no, pero eso no significa que desapruebes los esfuerzos en pro de la legalidad y transparencia. Y, ya ves, los diputados alineados votaron como uno solo contra el punto de acuerdo. Pensaron más en defender el proyecto del estadio que en obrar contra la opacidad. Su pequeñez política fue gigantesca.

—Y, como usted dice, no consultaron a sus representados… Oiga, pero creo que tienen un atenuante: el tema se presentó el mismo jueves, no les daba tiempo de consultar a los ciudadanos.

—¿No les daba tiempo? Como representantes populares deben tener el olfato sobre los temas polémicos que hay en la coyuntura actual y acerca de ellos consultar a la ciudadanía, aun cuando el asunto no haya sido llevado al Congreso.

—¿Dice usted que, como el anuncio del estadio se hizo el 31 de agosto, ya tuvieron casi un mes para hablar con los ciudadanos sobre el tema, conocer su sentir y, en el eventual caso de que se llevara al Congreso el asunto, saber cómo votar?

—Digo eso, y más. Digo que la ciudadanía debe saber quiénes son sus representantes y exigir que los escuchen. Y si votan sin consultarles, no ver la situación como insalvable, sino exigirles cuentas del sentido de su voto.

—¿Pero, cómo conocer a los representantes?

—Si no los conoces, aquí tengo una lista —don Polo extrajo de un bolsillo de su blanca guayabera una hoja de papel que desdobló y comenzó a recitar—: Jesús Pérez Ballote, Abril Ferreyro Rosado, Karem Achach Ramírez, Víctor Hugo Lozano Poveda, Karla Salazar González, Manuela Cocom Bolio, Dafne López Osorio, Jazmín Villanueva Moo, Erick Rihani González, Esteban Abraham Macari, Luis Fernández Vidal, Raúl Romero Chel, Carmen González Martín, Melba Gamboa Ávila y Pilar Santos Díaz. Son los diputados de mayoría que representan a los ciudadanos de los distritos del 1 al 15, en ese riguroso orden. Todos son del PAN, excepto Jazmín Villanueva, de Morena.

—¿Y todos los panistas votaron contra el punto de acuerdo?

—Todos, como soldaditos de plomo. Bueno, excepto uno, por inasistencia.

—¿Habrán recibido línea? —preguntó Ángel Trinidad.

—Cómo serás mal pensado…

—Oiga, ¿y qué me dice de los otros diez, los plurinominales?

—De esos ya hablaremos otro día. Y también de los federales. Por lo pronto, paga.

—Pe… pero. Como dijo Fox: ¿Y yo por qué?

—Porque sigo molesto.— Mérida, Yucatán.

