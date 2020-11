“Al diablo las instituciones”

Dr. Pablo Pérez Akaki (*)

Cuando escuchamos esta frase hace años pensamos que se trataba de una expresión de frustración , mostrando un momento de desesperanza ante una situación desafortunada en un momento electoral. Hoy nos damos cuenta que efectivamente todas ellas se están yendo a su rancho, donde ha anunciado que se recluirá cuando termine su periodo de gobierno ¿pero eso será algún día?

Hoy más que nunca comenzamos a tener miedo de la posibilidad de una conversión de las leyes electorales hacia una figura de reelección. Hoy más que nunca, cuando el poder del Ejecutivo ha permeado al legislativo, que por mayoría aprueba todo lo que le pide aquel; al Judicial, al cual ha quedado con serias dudas en episodios recientes como el juicio a los expresidentes; en el árbitro electoral, a quien es capaz de influir para decidir sobre el reconocimiento de nuevos partidos y rechazar otros que serían contendientes y así en uno y otro organismo.

Da miedo que todo converja hacia una figura, que todos los recursos de fideicomisos a los que se ha señalado repetidas ocasiones como plagados de corrupción, sin pruebas suficientes ni convincentes, se aprueben con mínima reflexión de parte de sus seguidores. Igual está pasando en el tema de la salud, que después de acusaciones de corrupción y cuántas cosas más, se cancelan contratos para provisión de muchos medicamentos, entre ellos oncológicos pediátricos, que a la fecha siguen llevando a las calles a protestar a padres de niños en tratamientos en instituciones públicas. Al pueblo se le está fallando, pero como son pocos y los seguidores aplauden fuerte, entonces son simplemente incómodos. Igual las mujeres, igual todos los que se atrevan a mostrar alguna inconformidad, pues están en contra de la transformación y son conservadores.

En este contexto, ¿qué tan fácil sería impulsar una enmienda para permitir la reelección presidencial? Ni siquiera necesitaría pedirlo el mismo Ejecutivo, pues está demostrado que tiene operadores por doquier. Incondicionales con lealtad ciega a su proyecto de transformación, que lejos de preocuparse por los más pobres, aquellos que se ven hoy más afectados por el coronavirus y el desempleo, miden sus acciones por cambios en su popularidad y por demostraciones de lealtad.

Hoy que el país puede sufrir de proyectos separatistas ante la inconformidad que se deja ver entre gobernantes de diferentes entidades, a los que se pretende someter a un poder central que lo decide todo; hoy que el número de muertos por la pandemia sigue creciendo y parece no importarle a ninguna autoridad; hoy que tenemos un país tan dividido, que se han cancelado los fondos a proyectos de investigación por la “corrupción” que el Presidente (y sólo él) alcanza a ver, y responden sus seguidores ofendiendo a los afectados acusándolos de corruptos; hoy es el peor momento de este país y donde nuestras instituciones democráticas prácticamente se han extinguido. No quisiera que esto fuera cierto, pero quizá ahora es el mejor momento para proponer la reelección y no habría impedimento para ello. Triste suerte de nuestro país.— Mérida

Profesor investigador de tiempo completo, UNAM FES Acatlán, Posgrado en Economía

