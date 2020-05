Alejandro Legorreta: Éxito de las ideas

Libros para la cuarentena: Tipping Point

Alejandro Legorreta (*)

“Muchas de las cosas más hermosas nacen de las dificultades” —Malcolm Gladwell

Hoy, más que nunca, en estos días de encierro hemos tenido que utilizar nuestra imaginación para comunicarnos, compartir cariño, trabajar desde casa y ocupar creativamente el tiempo.

No ha sido una situación cómoda para nadie, y estamos pasando por una coyuntura que ha exigido solidaridad de todos en todas partes del mundo. Pero, dentro de todo, estos días también han sido de reflexión, y qué mejor herramienta para desarrollar este ejercicio que la lectura.

Querida lectora, querido lector, quiero recomendarles un libro para esta cuarentena y para repensar esta crisis, aunque, por su calidad, es un libro que suelo recomendar en cualquier momento. Hablo de “The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference”, de Malcolm Gladwell, reconocido periodista de “The New Yorker”.

Publicado en 2000 y en su momento elegido como uno de los mejores libros de la década por los consumidores de Amazon y por publicaciones como “The Guardian” y “The Times”, “The Tipping Point” aborda el proceso en que se consolidan ideas. Si en matemáticas un punto inflexión caracteriza ese momento en que una función cambia radicalmente de comportamiento, en nuestras sociedades el “tipping point”, para Gladwell, es el momento en que una idea, tendencia o conducta social se viraliza masivamente y modifica de manera irremediable nuestra cotidianidad.

El éxito de cualquier epidemia de ideas, explica Gladwell, depende de tres factores: la ley de los pocos, la adherencia de las ideas y el contexto. El autor argumenta que en una sociedad siempre hay agentes sociales, por lo general un pequeñísimo grupo, con talento para propagar ideas y sensibilidades: son los conectores (quienes conocen a muchas personas y tienen contacto con diferentes grupos sociales), los mavens (quienes se dedican a acumular y distribuir información, como los periodistas y académicos) y los vendedores (quienes tienen capacidad destacable de negociación). Estos agentes son “los pocos”.

El segundo factor, la “adherencia”, hace referencia a la capacidad de la idea para ser atractiva y memorable y generar impacto. No basta el trabajo de los pocos si una idea no tiene ese atractivo, ni es necesario que ese atractivo sea muy sofisticado, sino lo importante es que las personas comunes o los diferentes públicos se puedan relacionar con la idea.

El tercer factor, el “contexto”, hace referencia simplemente al ecosistema en que maduran las ideas. Algunos contextos son más favorables a ciertas ideas que otros, como en ciertos contextos las epidemias generan más impacto que en otros.

Con este marco conceptual Gladwell se sirve para explicar el impacto de referencias como el famoso experimento de la cárcel de Stanford, la limpieza en el metro y la criminalidad en Nueva York, las Pistas de Blue, el éxito de ciertos productos y marcas y hasta cómo evolucionan los rumores.

“The Tipping Point” —que en su momento fue el quinto libro de no ficción más vendido en la década de la librería Barnes & Noble, la principal librería en Estados Unidos—, a pesar de los años, sigue proponiendo un mapa interesante y vigente para entender la sociología de las ideas.

Creo que, sobre todo, nos recuerda que los procesos sociales no son sencillos, nunca dependen de uno o pocos factores o de dos o tres actores, ni tampoco, por tanto, se pueden explicar con una sola gráfica o un solo argumento. Los procesos sociales siempre son amplios y complejos.

Hoy estamos viviendo uno de esos grandes procesos, de gran envergadura, que indudablemente cambiará nuestra cotidianidad. En esta coyuntura, libros como “The Tipping Point” nos pueden ayudar tanto a entender mejor el presente como a proyectar las mejores salidas para todos.

