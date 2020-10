Alejandro Legorreta: Todos somos cultura

No es un asunto de élites

La cultura es el ensanchamiento de la mente y el espíritu, Jawaharlal Nehru

Desde hace varios años, en muchas partes del mundo, la cultura se ha percibido como un privilegio, como algo de élite que no es realmente necesario, sino más bien por placer. En México se han visto recortes, cada vez más mortales, a la cultura. El último que alcanzó los medios fue el de los fideicomisos, pero sexenio tras sexenio y en todos los estados se ha relegado el sector cultural a los rincones, y se le ha restado la brutal importancia que tiene en el desarrollo de las sociedades.

Los patrones de conducta, sistemas de creencias, valores y formas de vida derivan directamente de la cultura. Ese vínculo nos une entre humanos y expone las formas de pensar y de vivir. Es el vehículo a la diversidad, al debate y también al entendimiento.

Me parece importante recalcar la falacia de que la cultura es un asunto de élite. La cultura es un bien exclusivo del hombre; ninguna otra especie hace patrimonios culturales y desarrolla tecnología para explotar sus expresiones artísticas. Es casi tan necesario para la humanidad como el agua, como la comida. Nos hace ser las sociedades que somos, crecer y desarrollarnos. Es un derecho humano establecido por la ONU (en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos): es lo que nos arraiga, nos da identidad y nos permite regular el comportamiento, tener la capacidad de empatizar con los que nos rodean.

Desde que hay registros, los humanos hemos expresado creativamente nuestros deseos, experiencias y reflexiones. Se ha hecho música, artes plásticas y escénicas, literatura, baile; después, fotografía y cine. También las religiones se nutren de la cultura, así como la gastronomía y la arquitectura. No hay ni un solo momento de la humanidad que no se anude a expresiones culturales y no hay ni una sola sociedad que no tenga sus propias formas de hacerlo. No se puede desamarrar a la cultura de las sociedades, pues son una misma, se nutren mutuamente.

Por eso, no apostarle a la cultura es una idea fatal. Ni siquiera se trata de mantenerla: ¡hay que impulsarla! Hay que buscar la creación de redes sociales que se aboquen a la representación cultural, a impulsar que un país riquísimo en cultura se sienta de ahí y se adueñe de lo suyo, haga nación. Incluso hablando de cuestiones económicas, un estado que tiene un esquema cultural fuerte es exitoso en muchos ámbitos más. Yucatán, por ejemplo, no sería lo que es sin sus raíces, su mundo maya que respalda las maravillas naturales, sin la comida que ha sido heredada de generación en generación, sin su música maravillosa, sin la gente que se apoya y defiende como núcleo.

En diversas ocasiones he sustentado la relevancia de apostarle a actividades tan diversas como el desarrollo tecnológico o el turismo, pero es fundamental comprender que el impulso a la cultura es el pegamento para cualquiera de estas actividades, además de que las potencializa. Hay que invertir en las escuelas de arte y humanidades, como nuestra magnífica Escuela Superior de Artes de Yucatán, que formen gente creativa, crítica y capaz, que nutran a Yucatán de ideas y reflexiones; también, en espacios de recreación sana, como nuestros museos, teatros, centros culturales y galerías. Lo mismo que en nuestra maravillosa Orquesta Sinfónica de Yucatán, una extraordinaria iniciativa que ha logrado posicionar la música académica en el gusto de la ciudadanía yucateca y de miles de extranjeros.

Tejido social

Lo que se logra con todas estas iniciativas es reforzar el tejido social, volverlo más empático, poderoso, inteligente y capaz para que los avances tecnológicos tengan de dónde detenerse.

También para que los países extranjeros inviertan aquí, donde hay un terreno lleno de gente talentosa porque la cultura nos permite aprovechar mejor el conocimiento.

Hace poco se publicó en la revista Gatopardo un reportaje sobre los impactos de la Covid-19 en la educación. En él, una economista especializada en pedagogía habla del futuro tenebroso en términos de desarrollo económico que se avecina si no se empieza a concebir esquemas diferentes de educación que combinen con la pandemia. Lo mismo pasa con la falta de inversión en la cultura: si no tienes gente preparada, crítica, capaz de explotar una parte tan esencial del ser humano, tu comunidad se queda coja y eventualmente impacta de manera negativa en la sociedad.

“Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural”, dicta la misión de la Unesco.

Si algo nos ha dejado claro la pandemia es que hay que hacer las cosas diferente. Ya no basta con el formato heredado de la revolución industrial de producir sin parar. Lo que hace falta son personas envueltas en la sociedad, comprometidas, desarrolladas, conectadas con lo que es ser mexicano, yucateco y sus millones de definiciones diferentes. Reconocer a la cultura como elemento esencial de la humanidad es un cambio necesario pues, de lo contrario, esta estructura gigante llamada sociedad se queda faltante de un pilote que nos mantenga a flote ante las adversidades; nos quedamos sin el sustento de una de las características más humanas, que nos diferencia de los demás animales. Somos cultura.

