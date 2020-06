Álvarez Gallegos: Una prueba de entrega y amor

Hablemos de Bioética

Por esterilidad sexual entendemos la imposibilidad para la procreación, aunque se mantenga la capacidad ordinaria para la cópula conyugal completa.

Nos referimos ahora, en general, a las personas que por razones congénitas o accidentales no pueden tener descendencia como fruto del acto conyugal que practican.

La Iglesia no permanece indiferente ante la aflicción de los matrimonios estériles: “la esterilidad, cualquiera que sea la causa y el pronóstico, es ciertamente una dura prueba. La comunidad cristiana está llamada a iluminar y sostener el sufrimiento de quienes no consiguen ver realizada su legítima aspiración a la paternidad y maternidad.

“Los esposos que se encuentran en esta dolorosa situación están llamados a descubrir en ella la ocasión de participar particularmente en la cruz del Señor, fuente de fecundidad espiritual. Los cónyuges estériles no deben olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por ello la vida conyugal pierde su valor. La esterilidad física, en efecto, puede ser ocasión para los esposos de hacer otros importantes servicios a la vida, como son, por ejemplo, la adopción, los varios tipos de valores educativos, la ayuda a otras familias, a los niños pobres o minusválidos”.

Por tanto, la esterilidad no es un castigo de Dios o un motivo para sentirse menos ante el otro. Es una realidad —sin dejar de ser una difícil prueba— con la cual la persona afectada no pierde su dignidad humana ni su capacidad para el matrimonio válido y duradero.

La unión en la carne y en el espíritu no queda disminuida ni mucho menos cancelada por la consecuencia de los actos sexuales infecundos. Las deficiencias físicas, como la esterilidad, no restan en nada el valor integral de la persona, ni su capacidad de relación íntima y profunda, ni su disponibilidad para mantenerse al servicio de la vida humana y cristiana.

Actualmente, la escuela inglesa de medicina califica de infértiles a los cónyuges que no logran concebir, pero que con alguna ayuda técnica podría el acto conyugal alcanzar su finalidad natural de procrear. En este sentido, la esterilidad, propiamente dicha, es la falta de capacidad absoluta para la generación.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, profesor de Bioética en el Seminario Conciliar de Yucatán