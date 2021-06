Amar la literatura

Leer y escribir

JORGE PACHECO ZAVALA (*)

En los últimos tiempos han proliferado los textos seudoliterarios publicados en las redes sociales, principalmente Facebook. En esta era de modernidad tecnológica, todos somos poetas, todos somos novelistas, todos somos cuentistas, todos somos extraordinarios escritores...

Sin embargo, la gran mayoría de los textos que se pueden leer en línea están poco pulidos, y el resto, parecen encargos de escuela sin forma y sin fondo. Muchos carecen de una adecuada sintaxis, y hasta pareciera que escribir textos con faltas ortográficas y gramaticales está de moda.

Incluso los que parecen expertos cuentistas construyen historias que buscan ser cuentos, pero por cuya extensión, nadie llega a leerlos por completo, puesto que asesinan de una vez por todas la idea magistral de Poe acerca de la “Unidad de Efecto”, la cual consiste en atrapar al lector de principio a fin.

Esa es la mayor cualidad de un cuento, que gracias a la tensión que el autor le imprime, sea inevitable no leerlo en una sentada.

Un cuento no consiente la paja que una novela tolera. Un cuento es un “nocaut”, como solía decir Hemingway. No hay tiempo para rebuscamientos o planteamientos kilométricos. Para el premio Nobel de literatura García Márquez, “escribir cuentos es como vaciar en concreto; si el concreto no fragua se jodió y tienes que empezar otra vez…”

Al final del día, todo esto es un reflejo de lo poco que se lee en el país, nadie puede transmitir un mensaje que no ha procesado debidamente. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Y respecto a la arquitectura de textos narrativos y el estudio propio de la narratología, poco sabemos aún.

Entre la escritura, la lectura y la intención hay un triángulo indestructible. Escribir debiera ser el reducto final a través del cual nos expresemos. El habla es el ejercicio cotidiano por medio del cual transmitimos un mensaje. Aprender a escuchar es más importante que hablar, de otra forma nuestra escritura tendrá vacíos que con el tiempo se convertirán en socavones.

Todo es consecuente, todo es progresivo, pocas personas son capaces de escuchar al otro, todos estamos enfrascados en una lucha de poder para ser escuchados. El que escucha aprende más que el que habla, porque el que habla de lo que sabe habla…

Pero leer, es llenar el granero con la provisión imaginativa y creativa. Leer es aventurarse a territorio virgen y a veces hostil, pues muchos libros son espejos en los que podemos ver nuestros defectos o fisuras. La lectura ha venido a ser, en pleno siglo XXI, la cenicienta de la historia. Leer es más que activar el cerebro y poner a trabajar las neuronas produciendo “sinapsis”; es reproducir cada sensación e imagen generada a través de los impulsos que el autor nos provoca. Leer es la oportunidad de viajar mucho. El poeta y cantor Uruguayo Quintín Cabrera lo dijo así: “Las ciudades son libros que se leen con los pies”.

Muchas respuestas a preguntas creativas se encuentran en una lectura atenta y analítica. Leer es desentrañar los misterios que permanecen ocultos, pero revelados solo para unos cuantos.

Y por último, la “intencionalidad”. Que no es más que el objetivo que el autor se plantea de manera creativa desde el origen y hacia el interior de la obra recién creada. Es la directriz que al final de la lectura dará en ese blanco llamado lector, pero que de manera específica le alterará todo su sistema preconcebido.

Así pues, la “intencionalidad” que el autor le imprime a su obra, es el golpe, la caricia, el sacudimiento, la mirada, el llamado, la noche oscura, el estertor, la violenta huida, el indescifrable misterio, la moral decadente, el silencio, la muerte inminente, el peligro que asecha, la pasión desmedida, el miedo, la rabia contenida, el silencio, la morada final, el dolor que no cesa; es, a fin de cuentas, como dijo el escritor Argentino Jorge Luis Borges, “La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”.— Mérida, Yucatán.

Jpza14@gmail.com

