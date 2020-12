AMLO: amor con amor se paga

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

Dos años después del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los cambios que ofreció durante su campaña se van realizando a pesar de las condiciones difíciles a que se enfrenta el país, motivadas por la irrupción de una inédita pandemia que está afectando, en mayor o menor medida, a todos los países de la tierra, con devastadoras consecuencias en sus economías.

En nuestro país la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 17%, un descenso mayúsculo que golpeó en su economía a las grandes mayorías, en medida comparable con la causada por una guerra civil.

La forma de conducir al país de AMLO es diametralmente opuesta a la que emplearon quienes le antecedieron. Pero es la que está sacando a México del hoyo en que lo metieron quienes lo dejaron plagado de corrupción —e impunidad—: una hacienda pública convertida en botín de unos cuantos que no pagaban impuestos, una población con profundas desigualdades sociales y pobreza lacerante —en amplias capas y regiones del país—, injusticias por doquier y altos índices de criminalidad propiciados por la colusión de autoridades y crimen organizado.

Agravado todo por el virus de una pandemia que llegó cuando apenas se iniciaba el proceso para transformarlo.

En el informe que rindió el 1 de diciembre, con motivo de sus dos años completos de gobierno, no se fue por las ramas usando los escarceos retóricos que acostumbraban los ególatras gobernantes del PRI y del PAN, que convirtieron la oportunidad de informar en ocasión de mentir.

En aquellos informes se daba cuenta de la construcción de hospitales que no existían o estaban en obra negra; de carreteras que estaban incompletas presentándolas como terminadas; de programas de beneficio social que enmascaraban el saqueo de recursos públicos que iban a dar a los bolsillos de quienes los manejaban o a las cajas de sus partidos para la compra de votos.

En este informe, que duró alrededor de 45 minutos, AMLO simplemente dijo, sin mayores rodeos, lo que el gobierno ha hecho en los dos años que lleva en la administración. Puso como parámetro para contrastar lo hecho los 100 compromisos que contrajo con los mexicanos el día que tomó posesión.

De manera muy concreta se refirió a las decenas de acciones realizadas y a los resultados obtenidos. En el campo del combate a la corrupción al disminuir el robo de hidrocarburos, dijo, cancelarse la condonación de impuestos a los amigos de los políticos del régimen anterior, desaparecer los fondos y fideicomisos “que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías” y realizar otras acciones en el mismo sentido, el gobierno federal ha rescatado del barril sin fondo del dinero desaparecido —dinero que es de todos— más de un billón 300 mil millones de pesos, dinero que se sumará al destinado a hacer más obras o mejorar los programas de beneficio colectivo, en lugar de ir a dar, como antes, a bolsas particulares.

Gracias a la fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujos ni frivolidad, ha podido este gobierno cumplir su compromiso de no endeudar el país, no aumentar los impuestos, no subir el precio de los combustibles —la gasolina es hoy más barata que cuando AMLO llegó al cargo— y, lo más importante, financiar programas sociales para el bienestar del pueblo, en especial, de los más pobres y marginados.

Es un triunfo que la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos sean ya derechos consagrados en la Constitución —con la oposición del PAN, que votó en contra en el Congreso— y por eso mismo de observancia obligatoria para quien gobierne.

También dijo que el combate a la pandemia ha sido difícil pero eficaz pues se heredó un sistema de salud en ruinas minado por la corrupción. Este gobierno tuvo que terminar de construir 130 hospitales abandonados o inconclusos y reconvertir 971 para atender pacientes con Covid-19; instalar 32 mil 203 camas generales y 10 mil 735 con ventiladores; capacitar a 193 mil 645 médicos generales; comprar equipos, contratar a 71 mil trabajadores de la salud y, con el apoyo del pueblo, de las enfermeras y los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, el país no ha sido rebasado: se ha procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria y se han salvado miles de vidas.

Enfrentarse a la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios, afirmó. “Nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba, como se hizo cuando el Fobaproa”. Ahora, “gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinan de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social para que de allí suban a los estratos superiores. Es un hecho que la economía empieza a crecer y del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos ya se han recuperado 555 mil 600. Pienso que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia”.

El de López Obrador es un gobierno bien integrado en el que las fuerzas armadas están jugando un papel diferente al que tradicionalmente asumían, con enorme beneficio para la sociedad. Antes eran usadas para reprimir e incluso masacrar; ahora realizan funciones eminentemente sociales que merecen el reconocimiento público. Están ayudando a crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que cada día contribuye más la pacificación del país; y no sólo operan los planes de auxilio a la población afectada por desastres naturales, incluso, la pandemia, sino que ayudan al desarrollo del país: dragan ríos, limpian playas, construyen canales, aeropuertos y sucursales del Banco de Bienestar; administran puertos, vigilan aduanas y cultivan en viveros millones de árboles para sembrar parcelas comunales, ejidales y pequeñas propiedades.

No cabe duda que el de AMLO es un gobierno comprometido con el pueblo y —así como suele decir: “amor con amor se paga”— en reciprocidad tiene un gran apoyo popular. Su aceptación según las más recientes encuestas va del 58 al 71%, un porcentaje bastante mayor de quienes lo eligieron.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

