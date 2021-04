Anecdotario: a mis amigos abogados

Manuel J. Castillo Rendón (*)

Ordenando papeles, hace unos días me encontré con mis apuntes tomados en el Diplomado organizado por el Instituto de Ciencias Penales (INACIPE) y la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE).

El evento fue una experiencia totalmente ajena a mi campo profesional pero, motivado por mi actual quehacer y un reto personal, me inscribí y cumplí con el programa y hasta aprobé las evaluaciones.

Como en cualquier evento académico, iniciamos con la presentación de los asistentes, teniendo la prudencia de presentarme casi al final porque, como arquitecto, me sentía como un cabrío despistado, y así lo expresé sin tapujos, reconociendo haberme metido en un territorio de lobos, dirigido por 3 lobos Alfa, los instructores o facilitadores; sumándose los lobos líderes, dos magistrados y varios jueces, y la manada, integrada por ministerios públicos, más menos 38 ejemplares.

Al Diplomado también se inscribieron otros dos abogados ajenos a esta jauría, pero al fin ejemplares de la misma especie.

El primer reto fue tratar de entender el lenguaje y el significado de lo que se decía, porque las palabras tienen un significado distinto si son expresadas por ellos o por los simples mortales.

Dos de éstas se me quedaron muy grabadas, dato e indicio. Para mi mente lógica físico-matemática, la primera implica exactitud, algo tangible, medible; la segunda: “puede ser”, “por ahí va”, “tal vez”; pues ¡oh sorpresa! resulta que en el mundo jurídico el significado es exactamente al revés. Obvio, en un diálogo donde intervengan estos términos o similares, lo más probable es que se genere una discusión inútil, te enreden y pierdas.

Pero veamos más de este lenguaje barroco con tendencia al churrigueresco.

Resulta que, de acuerdo con la meritocracia y considerando la epistemología y la causalidad, Don Sujeto (no diré su nombre por la protección de datos personales) con un rango etario respetable, se encontraba en una situación conflictuada, con supuestas tendencias de peligrosismo, por lo que, aplicando criterios fácticos, hubo que discernir sobre la ponderación del daño de acuerdo al grado de intención manifestada, y poder dar por sustanciado este asunto. What?

El párrafo anterior, en lenguaje de los mortales se puede traducir más menos en lo siguiente: Don Sujeto, persona adulta sensata, profesional muy calificado, debido a ciertos criterios y desacuerdos, será necesario analizar si su postura es deliberada y luego, actuar según el caso.

Distintos

Dos mundos y dos lenguajes distintos, ¿así cómo puede haber comunicación y resultados?

Mi postura durante el curso fue usar la lógica y el principio de que “no hagas lo que no quieras que te hagan”. Como no hubo el añorado “cum lauden, in honoris causa”, solamente alcancé mi humilde Diploma (tal vez por asistencia y buena conducta) y si bien el “hábito no hace al monje”, lo que aprendí de los tres catedráticos (lobos Alfa) en esas 120 horas presenciales, más las de lecturas, me dieron otra perspectiva del mundo jurídico.

Confieso también que con mis planteamientos y comentarios, hice todo lo posible por moverles lo más posible el tapete a la manada de lobos (calificativo externado con respeto y afecto profesional).— Mérida, Yucatán.

creasoc@prodigy.net.mx

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal