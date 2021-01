Ángeles de blanco

El lazo afectivo

Por Edgardo Arredondo Gómez (*)

Chanito conversaba con su mamá. La historia de Santiago ha sido una de las más desgarradoras que recuerde. Tenía solo 10 años y le tuve que amputar la extremidad pélvica derecha, desde la ingle, por un tumor maligno de fémur.

Cuando se amputa una extremidad es frecuente la aparición del miembro fantasma. El chiquillo experimentaba dolores muy fuertes y tenía la sensación de mover el pie y los dedos que ya no existían.

Al día siguiente de la cirugía el niño lloraba.

—No aguanto el ardor en la planta del pie, mamita..., sóbame...

— ¿Cómo te voy a sobar?... si no hay pie.

En ese justo momento, la enfermera que le estaba aplicando un analgésico a través del suero le dijo al niño:

—Sí, claro que sí se puede, Chanito, ¡qué crees!, tienes tu pierna todavía, pero ahora se volvió invisible.

Después de aplicar el medicamento, comenzó a pasar la mano sobre la sabana de arriba hacia abajo, dónde debería estar la piernita.

— ¡Mira!, qué te parece si en lo que te sobo tu patita, repites conmigo una oración.

Es evidente que el efecto del medicamento se combinó con el acto tan simple y misericordioso de pasar la mano sobre la sábana.

—Usted es un ángel, señorita —exclamó la madre del pequeño, con lágrimas en los ojos.

La enfermera sonrió y se alejó para atender a otros pacientitos. Fui testigo más de una vez, en lo que Chanito estuvo ingresado, del efecto maravilloso de pasar la mano en la sábana.

Antes de irse de alta el niño cuestionaba a la mamá:

—Pero, ¿por qué dices que las señoritas son ángeles?

—No ves, hijito, que están vestidas de blanco.

—Pero los ángeles tienen alas y un como círculo en la cabeza.

—Sí, lo que pasa es que ellas tienen guardadas sus alas y eso que llevan en su cabeza, se llama cofia, y ahí guardan su aureola, ese círculo que dices tienen arriba.

Se agolpan a lo largo de mi carrera como médico una infinidad de anécdotas, en donde las enfermeras y enfermeros han sido inolvidables protagonistas. Aprendí a inyectar gracias a una decana enfermera, y me di cuenta que no era algo tan terrorífico, como cuando a mí me las colocaban. Durante el internado, las enfermeras nos trataban como a los hijos más pequeños, y en el Hospital O’Horán me consentían de sobra.

Cuando roté en mi servicio social, en mi primera guardia, fui despertado en la madrugada para atender mi primer parto. Entré en pánico, porque durante el internado mi experiencia obstétrica se limitó a una docena de cordones umbilicales amarrados y la extracción de tres placentas. Recuerdo que me despabilé y camino a la sala de expulsión me acompañó un ángel: Doña Benny, una veterana enfermera de Progreso:

—Jefecita..., es mi primer parto —le dije .

—No se preocupe, doctor, lo va a hacer usted muy bien.

Y así fue, bajo su manto protector, unos minutos después, nacía un porteño saludable que lloró a todo pulmón y que representaba el ansiado varón en una familia que ya tenía cuatro niñas.

Al entrar a la residencia, se convierten en aliados insustituibles. Si no alcanzabas el comedor, no faltaba una compañera que te invitara al refresco, o a la torta, lo cual, cuando uno se convierte en adscrito, años después, al menos en mi caso, procuré devolverles con creces.

Mis compañeros enfermeros se convirtieron también en verdaderos ángeles de la guarda, durante procedimientos quirúrgicos difíciles, asistentes inigualables, aunque hay que decir que en los torneos de fútbol el equipo de Enfermería salía a curtir a patadas a más de un colega antipático o déspota.

Son nuestro brazo derecho, y en eso a veces somos injustos. Cuando vemos en la radiografía de control el resultado de horas de ardua batalla, nos olvidamos que en esa prótesis perfectamente colocada, la fractura con la reducción impecable, o más adelante el paciente que vuelve a caminar (que nos llena de elogios y hasta de regalos), hay una parte escondida, que es la asistencia excelente del trabajo de Enfermería.

Pero independientemente del aspecto laboral, a lo largo de mis 30 años como médico, he disfrutado de algo que es maravillosamente inevitable: el lazo afectivo.

Se convierten en confidentes, no escatiman su compañerismo, siempre cubriéndonos la espalda (sobre todo cuando nos escapamos del hospital). Unas auténticas cajas de Kleenex, cuando andábamos chipis, tristes o teníamos algún problema; ¡cuántos médicos, con el miocardio atravesado por flechas, dagas, arpones, balas y otros tipos de proyectiles he conocido resultado de esta interacción! ¡Cuánta amistad y amor del bueno!

Mis compañeras de la consulta, al terminar la chamba se sentaban conmigo a “componer el mundo”, eran geniales y siempre remataban con un “a ver que dice el hombre del grupo”,… simplemente divertido.

El 6 de enero en el país se celebra la llegada de los Reyes Magos, pero también se festeja a estos reyes y reinas de blanco que han ocupado un lugar importante en mi vida. Ahora, a pesar de estar en el semirretiro, en estos tiempos difíciles, me ha dolido enterarme de la partida de algunos de ellos, que desde el cielo nos siguen cuidando.

A diario leo, escucho historias de personal de la salud fatigado, exhausto, “rompiéndose el alma”, mientras gente inconsciente, de todos los niveles y estratos están sin cuidarse.

Con los rostros ocultos por cubrebocas y mascarillas para protegerse, pero también para ocultar sus propias angustias, porque no se olvidan que son ángeles, y los ángeles nos tienen que transmitir paz y consuelo.

A todas mis compañeras y compañeros de Enfermería: les deseo lo mejor. Dios les bendiga hoy y siempre. El seis de enero es un día especial, para muchos “día de reyes”, para mí, el día de los ángeles de blanco, sin los cuales estaríamos perdidos y que muchas veces los reflectores del reconocimiento apuntan lamentablemente a nosotros olvidándose de ellas y ellos.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor