Ante el “shock” y el “crack”

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo” —Marie Curie, científica polaca

Lo vivido en la actualidad, como consecuencia al coronavirus (mejor conocido como Covid-19), no tiene por qué sorprendernos; al contrario, la pandemia es resultado lógico del proceso del desorden mundial en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural.

Como ya trastocó la economía en el mundo, cuyo tema es de mayor importancia para millones de seres humanos que su propia vida, entonces la “alarma” sonó hasta el grado de estar provocando un “shock” emocional, porque la humanidad está afrontando las consecuencias de su propio desorden. En algunos lugares con miedo. En otros con incertidumbre. Literalmente, la humanidad está… ¡paralizada!

Por supuesto que lo vivido está escrito. Y no nada más me refiero al libro del Apocalipsis (para los creyentes), sino también a los libros de la historia universal (para los ateos) visualizados en sus tiempos, escritos en diferentes idiomas y publicados mayormente en los lugares de los hechos. No es la primera vez que la raza humana afronta una situación extrema, debido a un virus traducido en una enfermedad para matar a miles o millones de inocentes y culpables. El problema es que nunca, las generaciones de mortales, aprendimos las lecciones. Y aquí estamos, una vez más, prisioneros de nosotros mismos.

Científicos, médicos e historiadores, entre una gran gama de especialistas, están trabajando para controlar a la mayor brevedad posible la expansión del Covid-19, porque no nada más es una cuestión de salud pública. El mundo no puede permanecer… ¡paralizado! Los gobiernos —especialmente las potencias mundiales— están “depresivos”, “irritables” o “ansiosos” por los efectos del “crack” económico, cuya recuperación no será en este mismo año a pesar que transitamos el primer trimestre de 2020. Falta mucho por ver, por vivir, por sufrir y por atestiguar. Faltan muchos por morir, en este mismo año, no por el proceso natural de vida-muerte, sino por calamidades y desastres.

Es necesario estar en casa, cerrar las ventanas y bajar las cortinas para no presenciar la locura del exterior, porque puede causar miedo, pánico y muerte. El miedo y el pánico suelen ser más letales que la propia amenaza. Mejor reflexionar sobre nuestra existencia, misma que a lo largo de la historia de la humanidad ha ofendido a la Madre Tierra, dañando al medio ambiente y sus recursos naturales. Lo llamamos: “cambio climático”. ¡Eso es otro tema! Vivimos las consecuencias de nuestros actos a nombre de la política y economía, en el marco de la globalización.

El novelista cubano Reinaldo Arenas escribió: “Ruego al Diablo y a su más alto dignatario acojan esta suerte de blasfemia como se acoge un mal, una epidemia, que acaba con esclavo y propietario”. En la actualidad, como en el transcurso de la historia universal, los pobres y los ricos han tenido un mismo final: la muerte.

¡No hay que bajar la guardia! Los errores de la humanidad continuarán, porque será una lección más no aprendida. ¡Así está escrito! Y no nada más me refiero al libro del Apocalipsis (para los creyentes), sino también a los libros de la historia universal (para los ateos).

La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo.

Los virus han resistido y mutado el paso de los siglos. El VIH o el Sida, la peste negra o bubónica, la gripe española, el sarampión y la viruela, escribieron su historia.

El mundo ha transcurrido. Hasta la… ¡Actualidad!— Cozumel, Quintana Roo

