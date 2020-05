Ante la incertidumbre

Libros para la cuarentena: The Black Swan

Alejandro Legorreta González (*)

“Como no sabían que era imposible, lo hicieron” —Anónimo.

Otra semana más de cuarentena, otro libro para repensar nuestro presente en esta especial coyuntura. Y esta vez quiero recomendar “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable”, del ensayista Nassim Nicholas Taleb, una suerte de clásico instantáneo.

Desde su primera edición en 2007, “The Black Swan” fue un éxito inmediato. El libro permaneció en la lista de bestsellers de “The New York Times” durante 36 semanas y ha sido traducido a más de 30 idiomas.

A su vez, Nassim Taleb ganó un prestigio considerable en la conversación pública con este título, que le ha permitido dedicarse a la investigación en importantes universidades como la New York University (NYU) y seguir publicando libros.

¿Por qué tuvo esa cálida recepción “The Black Swan?”. Por sus resonancias en el mundo de los negocios, en la filosofía, en la política y en la gestión de organizaciones, en el sentido de que aborda el tema tan fundamental de la incertidumbre.

El autor dedica parte de su argumento a analizar los eventos atípicos e impredecibles (los outliers), estos eventos raros que, sin embargo, disrumpen para siempre la cotidianidad.

A diferencia de la propuesta de “The Tipping Point”, Taleb no ve un proceso o un sistema detrás de estos eventos. Estos eventos de “cisne negro” son impredecibles y superan cualquier cálculo de modelos o cualquier proyección.

Recordemos que en probabilidad la diferencia entre riesgo e incertidumbre es que el riesgo es medible (es un porcentaje). Taleb propone que el peso de la incertidumbre en el presente es inaprensible y en ese sentido siempre estamos a la expectativa de lo nuevo. Podemos teorizar sobre el pasado, incluso sobre estos outliers a posteriori, pero no podemos predecir el futuro, que es siempre opaco, “una caja negra de causas y efectos”. Entonces, lo que tenemos que aceptar es que estos eventos de gran envergadura “cisne negro” suceden y seguirán sucediendo, queramos o no.

“The Black Swan” es un antídoto perfecto para repensar los límites de nuestras ideas preconcebidas y sobre todo la arrogancia epistémica de ciertas disciplinas que pretenden predecir el curso de las cosas. Taleb nos invita a individuos, organizaciones y países a aceptar nuestra vulnerabilidad ante lo aleatorio. Si aceptamos esto, las alternativas como los seguros (de todo tipo, en organizaciones o para familias) o las coberturas de precios (hedges) son las mejores alternativas ante lo incierto del mundo contemporáneo.

Hace unas semanas en una entrevista le preguntaron a Nicholas Taleb, por supuesto, sobre la actual pandemia: si consideraba que era un “cisne negro” o no.

Aunque argumentó que esta pandemia tiene más de “cisne blanco”, en el sentido de que en los últimos años ha habido fenómenos parecidos (nuevas cepas, como la influenza aquí en México, o el MERS el año pasado) y no era descabellado asumir que algo así se repetiría en la historia de la humanidad, el escritor también dijo que lo que es cierto es que esta crisis general (crisis sanitaria más crisis económica) tiene resonancias de “cisne negro” por su impacto global, por la pausa casi total, y los efectos inéditos que puede tener.

Muchas cosas cambiarán en los siguientes años. Y esta es una oportunidad inmejorable para corregir y realizar proyectos más sólidos.

“The Black Swan” es un excelente libro para repensar nuestra situación y transitar con más prudencia en este complicado pero interesante camino.

En menos de 280 caracteres: En México y Yucatán estamos en el clímax de la pandemia, en el momento más agudo de la crisis. Esto pasará, pero es fundamental seguir respetando las indicaciones sanitarias para asegurar un exitoso regreso a la normalidad.— Mérida, Yucatán.

