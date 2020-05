Ante la nueva normalidad financiera

Empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas han sufrido ya dos meses de paralización de sus actividades. Algunas y pocas de las llamadas esenciales continuaron con éstas, unas vendiendo lo mismo o más y otras con menores ventas, dependiendo de su producto y demanda de mercado. Un porcentaje alto de las pequeñas empresas que cerraron obvio tuvieron cero de ventas y si logran sobrevivir es porque tuvieron que haber hecho frente a sus gastos fijos, tales como rentas y personal.

Aquellas empresas medianas que hasta el momento sobreviven es porque han tenido algo de ventas y buen importe de flujo de efectivo. En escritos que hice antes de esta paralización de la actividad económica me referí a la parte técnica del punto de equilibrio y el flujo de efectivo. Recordemos que el punto de equilibrio se refiere a un mínimo de ventas a realizar para no sufrir pérdidas, que independiente de su contribución marginal tiene otros dos grandes elementos: el variable que son las ventas y el fijo que son los gastos de operación precisamente fijos, o sea, aquellos que no importa si se obtienen mayores o menores ventas siguen siendo los mismos, permanecen, no sufren modificación, tales como rentas, sueldos, prestaciones de seguro social, Infonavit, impuestos de nómina —todos referentes al personal—, papelería, publicidad, etc.

De tal manera que varias de las empresas trataron de alcanzar las ventas mínimas para estar en punto de equilibrio, y en esos momentos no importaron las utilidades; aquellas que no lograron alcanzar su mínimo de ventas, tuvieron que disminuir su importe del punto de equilibrio y afectaron el segundo elemento, los gastos fijos; eliminaron partidas tales como papelería, publicidad, ahorros de energía, disminuir rentas.

Los que hicieron estas disminuciones y aún no alcanzaron su nuevo punto de equilibrio, entonces no tuvieron más remedio, aunque no lo quisieran, de disminuir el rubro de gastos de personal; algunas empresas hicieron arreglos con sus trabajadores para reducir sus salarios en 25% o 50% con menor tiempo de trabajo, retirados en su casa o trabajando por Internet y en casos extremos retirando parte del personal. El mantener ventas con un nuevo y menor punto de equilibrio en esta época no fue fácil y muchas no lo lograron y para salir adelante tuvieron que echar mano del dinero procedente del flujo de efectivo.

El flujo de efectivo se comienza con el saldo de dinero al inicio del período y se le agregan el importe de las cobranzas y los ahorros en compra de inventarios y pagos que dejan de realizarse a proveedores y acreedores. Se adicionan aportaciones de los accionistas. Toda esta suma de ingresos fue suficiente para algunas empresas para hacer frente a las erogaciones de sus nuevos gastos fijos. Las que sufrieron faltantes tuvieron que acudir a financiamiento bancario.

Algunas empresas que tenían dentro de sus gastos fijos el pago de deuda bancaria con intereses pudieron negociar con bancos los diferimientos respectivos.

Con la anunciada nueva normalidad, las empresas enfrentarán retos más difíciles. El primero, cómo recuperar sus ventas con la economía en recesión, además de que si retiraron personal ya no tendrán su estructura completa; si difirieron pagos a proveedores y bancos tendrán que pagarse. Entonces, la entrada a la nueva normalidad obligará a las empresas a mantener un buen saldo de su flujo de efectivo. Si no es así tendrán que recurrir a financiamiento bancario.

Con base en lo anterior la entrada de las empresas a la nueva normalidad es un enorme, gran reto y para tal caso es recomendable que formulen una proyección financiera de junio a diciembre utilizando el método Montecarlo, o sea, con diferentes escenarios a base de probabilidades para tener a la vista los problemas financieros que se han de enfrentar.

Ya a la vista los escenarios planteados en la proyección, se seleccionará aquel escenario cuya probabilidad quede en el entorno de la visión de la dirección general y comercial de la empresa en relación a las ventas y hacer su programa comercial respectivo, siendo necesario agilizar la cobranza de aquellas cuentas pendientes de cobro pero siempre teniendo a la mano una línea de crédito bancaria a la que puedan recurrir en el momento que el flujo de efectivo no permita hacer frente a la nueva situación. Cuánto tiempo nos llevará esta nueva normalidad, no sabemos, pero lo que es cierto es que se requieren nuevas estrategias comerciales, administrativas y financieras, así como una gran visión de los administradores. El entorno global de los negocios tendrá cambios importantes.

Estos meses dramáticos que se han vivido desempeñaron un desastre en muchas empresas, pero es de alabar y mencionar que algunas de éstas con el gran desempeño que realizaron innovando sus productos y servicios han salido adelante, pero más loable la actuación del personal que aún arriesgando su salud, se fletaron para dar todo de sí. Mis más sinceras felicitaciones.

