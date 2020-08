Antonio Salgado Borge: ¿El momento tabaco?

Facebook, Google, Amazon y Apple, en el banquillo

Durante más de seis horas, los directivos de Apple, Amazon, Facebook y Google tuvieron que responder a las duras preguntas de un comité bipartisano del Congreso estadounidense. El motivo: a estas compañías se les señala por prácticas monopólicas, por suprimir la innovación y por asfixiar a la competencia.

El título de un artículo de “The New York Times” captura a la perfección lo que está en juego: para los actores dominantes del Big Tech, este podría ser su “momento tabaco”. Es decir, el momento en que estas empresas encuentren por fin regulaciones y controles actualmente inexistentes.

¿Es esta comparación correcta? ¿Será este el “momento tabaco” de las grandes plataformas digitales? En este artículo argumentaré que la respuesta a ambas preguntas debe ser afirmativa.

La comparación

Comparar a las cuatro grandes plataformas Big Tech con monopolios abusivos del pasado, como las tabacaleras, las acereras o las empresas de ferrocarriles, está justificado. Para ver por qué, vale la pena revisar las preguntas que les hicieron durante la audiencia de esta semana y la respuesta de cada uno de sus ejecutivos.

(1) Facebook. Uno de los cuestionamientos principales a Mark Zuckerberg tuvo que ver con la política de Facebook de identificar y adquirir a posibles rivales, en lugar de competir contra ellos.

Esta política quedó manifiesta cuando la empresa de Zuckerberg adquirió Instagram en 2012. El anterior propietario de Instagram incluso se habría obligado a vender, pues básicamente la alternativa era ser comprado o aplastado ante la amenaza implícita de que Facebook, en aquel entonces en control del 50% del mercado, le copiaría si no aceptaba la operación.

Pero las malas prácticas de Facebook no se limitan a una operación. Estamos ante una política clara, explícitamente aceptada en correos y que incluye otros casos documentados, como el de la adquisición de Whastapp. A Zuckerberg se le hizo saber durante la audiencia que es justamente para evitar este tipo de acciones que existe una ley antimonopolios.

(2) Google. Esta empresa fue señalada, principalmente, por orientar regularmente los resultados de su motor de búsqueda para favorecer a sus propios desarrollos o productos.

También se documentó que esta empresa ha identificado a sitios que ganaron mucho tráfico para luego copiarles o usar su contenido sin autorización. Ejemplo de ello es el caso de Yelp, a quien Google copió reseñas. Google respondió a la justificada protesta de Yelp amenazando con desaparecerle de los resultados de su buscador. A ello hay que sumar que Google habría lesionado la privacidad de sus usuarios al fusionar su información con la de una empresa de anuncios que compró recientemente.

Google puede hacer todo esto porque actualmente concentra 90% de las búsquedas en internet. Y es que, con semejante control, es difícil ver cómo puede alegarse que la empresa dirigida por Sundar Pichai no es un monopolio.

(3) Amazon. Las preguntas dirigidas a Jeff Bezos giraron en torno a las prácticas abusivas y de bullying que Amazon emplea sobre las personas y empresas que venden productos a través de su plataforma.

En primer lugar, la compañía del hombre más rico del mundo habría utilizado en su propio beneficio información de estos vendedores. También habría detectado los más productivos, a quienes luego habría buscado reventar vendiendo productos directamente a precios más bajos –incluso debajo del costo- para quedarse con el mercado.

A Bezos se le documentó haber empleado una práctica similar para promover a su bocina Echo, posiblemente buscando el control del mercado del Smart Home, un área naciente y con un potencial impresionante. En el mismo sentido, Bezos confesó que en algunos casos Alexa, su sistema de reconocimiento de voz, suele recomendar productos de Amazon antes que los de sus competidores.

(4) Apple. A la empresa dirigida por Tim Cook se le señala principalmente por las malas prácticas de su App Store. Esta tienda cobra 30% de comisión por ventas a las empresas que ahí comercializan sus productos. Si bien este porcentaje es discutible, lo cierto es que actualmente Apple tiene la facultad para reducir o incrementarlo a su antojo.

El “momento tabaco”

Las cuatro grandes plataformas del Big Tech actúan como monopolios abusivos, suprimen la innovación y asfixian a su competencia. De esto no se sigue necesariamente, claro está, que su “momento tabaco” sea inminente. Sin embargo, hay al menos cuatro motivos que permiten asegurar que este momento se materializará en un futuro no muy lejano.

(1) Juntos y revueltos. Esta es la primera vez que los ejecutivos más altos de las principales plataformas de las Big Tech comparecen juntos ante un comité del congreso estadounidense. En un principio se consideró que el no comparecer individualmente era un triunfo para estos ejecutivos, pues ello permitiría desviar la atención de casos particulares y evitar una metralla de preguntas dedicadas.

En contra de todo pronóstico, para las Big Tech esta estrategia resultó contraproducente. Las y los representantes del Partido Demócrata lograron extraer un elemento común y fundamental de la naturaleza de estas 4 empresas: todas son, a su manera, plataformas que se usan para que otros hagan negocios y todas tienen el control total sobre quiénes participan y quiénes no participan en sus espacios.

(2) La mancha indeleble. Hay otra “primera vez” que es fundamental en esta historia: nunca los ejecutivos de las gigantes tecnológicas habían sido “rostizados” públicamente con esta intensidad. En este sentido, las Big Tech recibieron el trato que en su momento tuvieron las tabacaleras, las acereras o las empresas de ferrocarriles en Estados Unidos antes de ser reguladas.

Este evento contribuirá a que parte del público deje de pensar en estas empresas como las nobles start-ups que quizás algún día fueron. En su lugar, las grandes del Big Tech empezarán a ser representadas como las compañías monopolísticas y con conductas abusivas que son actualmente; es decir, como unas más dentro del pool de empresas que tienen que ser reguladas.

La audiencia del pasado miércoles ha marcado con tinta indeleble a las gigantes del Big Tech. Si bien la concepción que tenga el público no es una condición suficiente para que llegue la regulación, ésta sí que es una condición necesaria.

(3) El aviso. Las preguntas y los señalamientos mencionados arriba no surgieron de la nada. La audiencia del miércoles pasado es la conclusión de 13 meses de investigación del Congreso, que se reflejan en 1.3 millones de documentos relevantes. Un reporte central con las conclusiones de la investigación será publicado antes del final de este año. De las conclusiones de este reporte podría desprenderse el fin del poder de las plataformas digitales como las conocemos. La audiencia de esta semana puede ser indicativa del tono de ese documento.

A ello tenemos que sumar que la idea de regular a las grandes empresas es un proyecto del partido demócrata que lleva algunos años en ciernes. La idea de ese partido es atajar de raíz los efectos de 40 años de políticas neoliberales y dar más espacio y fuerza a las pequeñas y medianas empresas, pues éstas pueden apoyar el desarrollo de comunidades que las gigantes no pueden o no quieren reconocer.

Este no es un proyecto utópico o abstracto; se trata de un esquema que ya ha sido aplicado con éxito localmente en distintas ciudades y estados de EE.UU. Las duras preguntas de los representantes de este partido muestran su compromiso con este proyecto. Por ende, es de esperar que las y los representantes demócratas busquen empujar una regulación ejemplar que limite el poder y los abusos de las gigantes tecnológicas.

(4) Los republicanos tocan la flauta. Los representantes del partido republicano no estuvieron a la altura. El eje central de sus intervenciones consistió en lo que consideraron un “sesgo político” de Google y Facebook que le lleva a “cancelar” o “censurar” contenidos conservadores.

Estas acusaciones rayaron en lo ridículas y desinformadas. Por ejemplo, un legislador pidió a Zuckerbeg explicar el bloqueo de una publicación ocurrido en Twitter, mientras que otro reprochó a Pichai que Gmail esté mandando su propaganda electoral a la bandeja de correos no deseados.

Más importante aún es que lo que se ha censurado son contenidos falsos o que inciten al odio. Esto es, el criterio no tiene que ver con lo “conservador” o “progresista” de lo publicado. Así, cuando Google y Facebook decidieron bajar un video de Donald Trump Jr recomendando tomar una medicina peligrosa para tratar la Covid-19, lo hicieron por el riesgo que esta información no avalada por la OMS implica, y no porque estuviese involucrado un activista conservador ligado al partido republicano.

Sin embargo, los republicanos tocaron accidentalmente la flauta en un sentido importante: un par de plataformas con enorme poder y que recurren a prácticas abusivas se han convertido en los hechos en las guardianas de la libertad de expresión y de la democracia. En este sentido, aunque reclaman por el motivo incorrecto, la molestia republicana podría ayudar a cimentar la idea de que nueva y más adecuada regulación es necesaria.

Conclusión

Las cuatro principales plataformas Big Tech actúan como los monopolios abusivos que en el pasado han sido regulados. En consecuencia, no hay motivo para no aplicarles los mismos controles que han sido aplicados antes a otras industrias.

La materialización de la regulación necesaria depende, por un lado, en la percepción del público y, por otro, en la voluntad política bipartisana. Dado que ambos motivos parecen estar actualmente sobre la mesa, es cuestión de tiempo para que a las Big Tech les llegue su “momento tabaco”.— Edimburgo, Reino Unido.

Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)

