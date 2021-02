Antonio Salgado Borge: Insurrección y juicio

Por qué Donald Trump es culpable del asalto al Capitolio

Con el voto de toda la bancada del Partido Demócrata y un puñado de integrantes del partido Republicano, el Senado de Estados Unidos aprobó esta semana que el presidente saliente puede ser sometido a juicio político. En consecuencia, Donald Trump está siendo juzgado.

Pero los demócratas se enfrentan ahora al reto de convencer al menos a 17 senadores republicanos de declarar a Trump culpable del principal cargo que se le imputa; es decir, de llamar a una turba a cometer actos de insurrección el 6 de enero pasado.

Para demostrar que este es el caso, los demócratas edificaron una estrategia consistente en dos argumentos que se intersectan. El primero es que culpar a Trump por lo que dijo en el evento que derivó en el asalto al Capitolio no constituye una violación a la libertad de expresión de ese expresidente. El segundo es que Trump intencionalmente, y con conocimiento de causa, llamó a la turba a cometer la insurrección a la que se hace referencia.

En ambos casos, los argumentos presentados son tan poderosos como convincentes. Esto no significa que los senadores republicanos vayan a votar en contra de la figura más influyente de su partido. Pero sí deja en claro a generaciones presentes y futuras que cualquier juzgado serio no dudaría en condenar al expresidente estadounidense. Vale la pena revisar ambos argumentos.

El argumento de la libertad de expresión

Los fiscales del Partido Demócrata defendieron, convincentemente, que declarar a Donald Trump culpable por expresar ideas que incitaron actos de insurrección no implicaría violar su libertad de expresión.

Primero presentaron un experimento mental. Pidieron a los miembros del Senado imaginar un teatro lleno de gente en plena función. Luego les invitaron a imaginar que un individuo irrumpe y grita “¡fuego!”. Evidentemente esa persona tiene derecho a expresarse libremente; sin embargo, el contexto en el que ha ocurrido su expresión vuelve un hecho que ésta tendrá un efecto movilizador en la audiencia. Es decir, en el contexto adecuado las palabras de uno se traducen en acciones de otros.

Una vez establecido en lo general este punto, los fiscales demócratas buscaron particularizarlo al caso de Donald Trump. Plantearon que la analogía del fuego solo sería aplicable al expresidente si se supone que quien grita “¡fuego!” es el jefe de todos los bomberos, y no cualquier individuo. Es decir, la expresión de la persona que pega el grito tiene la fuerza necesaria para que su expresión cause la acción de otros. En el caso del jefe de bomberos, esta fuerza proviene de la ocupación de un puesto asociado moral y legalmente con liderazgo y conocimiento en la materia. Un individuo en esa posición tiene la responsabilidad de limitar sus expresiones.

La idea es que en Estados Unidos la naturaleza de algunos cargos implica una limitación a la libertad de expresión de quien los ejerce. En consecuencia, quien asume uno de estos puestos acepta que su libertad de expresión estará limitada en el ejercicio de su profesión. Como ejemplo de ello, se mencionó el caso de los maestros. Un maestro no puede, por ejemplo, enseñar a sus alumnos a violar la ley. Hacerlo implicaría su despido.

Del mismo modo, a diferencia de una persona convencional, el presidente no puede expresar lo que quiera porque al aceptar el cargo suscribe un juramento que le limita y condiciona. En particular, este juramento, registrado en la constitución, le obliga a proteger, preservar y defender la propia constitución. Llamar a la insurrección implica entonces violar la constitución. Por ende, el presidente que haga ese llamado puede ser sometido a juicio político.

Los demócratas remataron su argumento recurriendo a una frase de Antonin Scalia, quien fue un famoso e influyente ministro conservador de la Suprema Corte de Estados Unidos: no puedes cabalgar con los policías y echar porras a los ladrones. Esto es, no es posible aceptar ser presidente y celebrar a quienes se oponen a lo que juraste defender como presidente.

El argumento del llamado

El argumento de la libertad de expresión es sólido y convincente. Sin embargo, ahora es necesario probar que ese expresidente estadounidense, intencionalmente y con conocimiento de causa, llamó a la turba a cometer la insurrección a la que se hace referencia.

Alegato

Para mostrar que ese es el caso se requiere un argumento independiente. Los demócratas presentaron esta semana uno perfectamente construido. Por principio de cuentas, se alegó que las exhortaciones de Trump a sus seguidores en el mitin previo a la insurrección del 6 de enero, que incluyeron llamados a “pelear duro” o a “mostrar fortaleza” no pueden ser entendidas metafóricamente.

Es decir, que estas expresiones constituyen una acción intencional para generar un efecto predecible en quienes las escuchan. Posteriormente, se procedió a dividir este alegato en dos partes y a mostrar que ambas son verdaderas. Revisémoslas con detenimiento.

1) La primera parte del alegato consistió en mostrar que hubo intención detrás de las expresiones de Donald Trump. Es decir, que los efectos de su uso no son consecuencia de un mero error de cálculo o una mala selección de palabras.

Para demostrar que existió esta intención, los demócratas probaron que el mitin que derivó en el asalto al Capitolio fue el último de una serie de tres pasos.

El primer paso fue denominado la gran mentira; la repetición de Trump, al menos desde junio del año pasado, de que solo perdería en caso de que robasen la elección. Trump acompañó este dicho con la afirmación de que el peor fraude de la historia de Estados Unidos ocurriría en noviembre de 2020. En aquel momento, el candidato republicano se encontraba 15 puntos porcentuales por debajo de su rival demócrata.

El segundo paso, derivado del primero, entró en marcha una vez que era claro que el resultado de las elecciones no favorecería a Trump. Se trató de la campaña detengan el robo que el entonces presidente y sus aliados gritaron a los cuatro vientos. En este caso, el llamado a la acción detrás de la expresión fue claro. Cincuenta millones de dólares fueron destinados para contratar anuncios en televisión o en redes sociales.

La idea detrás de esta campaña era, a través de la acción de seguidores, evitar que los votos se siguieran contando. La excusa fue una supuesta conspiración que incluía a demócratas, republicanos, funcionarios electorales, máquinas de votación, sistemas de correos y una larga fila de actores. Cientos de miles de personas se unieron a grupos en redes sociales que levantaron esa bandera y se movilizaron en consecuencia.

El tercer paso en este proceso fue el llamado. Después de decir “sólo puedo perder si nos roban y me van a robar” y de luego afirmar “me han robado”, hablar de “pelear duro” con apenas unos minutos para que fuese un hecho la certificación del triunfo de Biden sólo podía entenderse como la instrucción de impedir esa certificación. Y la única forma de impedir esa certificación era irrumpiendo en el Capitolio.

2) Una vez habiendo probado la intención de Trump de mover a sus seguidores hacia el Capitolio, los demócratas procedieron a demostrar que Trump sabía perfectamente que sus expresiones tendrían como efecto el asalto visto alrededor del mundo.

En este punto, los demócratas presentaron las que a mi juicio son sus evidencias más fuertes y contundentes. Empezaron notando que existían antecedentes de violencia por parte de un grupo de seguidores del expresidente estadounidense. En particular, recordaron que desde el inicio de la campaña “detengan el robo” turbas trumpistas se presentaron con armas en sitios donde se contaban los votos, rodearon y amenazaron a funcionarios electorales y hasta los intimidaron en sus domicilios.

Si no hubo algún muerto, fue por mera suerte. Trump no sólo no condenó estos hechos, sino que los aplaudió en Twitter y los presumió como ejemplos.

Los demócratas recordaron luego que una vez concluida la jornada electoral Trump publicó decenas de tuits invitando a sus seguidores al gran evento del 6 de enero. En paralelo, en foros y sitios web afines al presidente comenzó a organizarse lo que ocurriría ese día. En esos espacios se habló explícitamente de formas para organizarse para tomar el Capitolio, de “mandar la caballería” a Washington, de armas y de distintos tipos de violencia. Grupos como los “Proud Boys” —considerados ya como terroristas por el gobierno canadiense— fueron instrumentales en este proceso.

El gobierno y la campaña de Trump sabían perfectamente la existencia de estos foros y lo que ahí se comentaba, pues los monitoreaban regularmente. Además, la violencia que ahí se cocinaba fue alertada por un reporte del FBI y por distintos medios como The New York Times o The Washington Post.

Por ende, Trump sabía perfectamente lo que hacía cuando retuiteó mensajes de seguidores con expresiones como “aguante presidente, le mandaremos la caballería”. También sabía lo que ocurriría si le decía a ese grupo de personas que “peleen duro” y luego los mandaba al Capitolio. Tan este es el caso que el expresidente estadounidense dijo a la turba que encabezaría la marcha, pero en su lugar se fue a resguardar a la Casa Blanca.

Conclusión

Es poco probable que el Senado de Estados Unidos condene a Donald Trump. Sin embargo, la falta de condena no será por alguna falta de evidencia o por alguna falla en los argumentos acusatorios.

La posición de Trump es indefendible. Si los republicanos votan por absolverlo será única y exclusivamente por temor a ser abandonados por la base que sigue fielmente a ese expresidente.

Pero, aún si este es el caso, los demócratas han construido un caso sólido que quedará como referencia para eventos futuros y como evidencia, disponible para quien quiera verla, de la responsabilidad de Donald Trump en la preparación, activación y detonación de la insurrección que puso en jaque al Capitolio y que golpeó en la cara a la democracia estadounidense.—Edimburgo, Reino Unido

