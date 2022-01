Antonio Salgado Borge: Mito peligroso en Yucatán

La sociedad no puede seguir desentendiéndose

Los más recientes gobernadores de Yucatán han presumido a los cuatro vientos que gobiernan el “estado más seguro”. El Presidente les tomó la palabra, cuando puso al modelo de seguridad yucateco como referente y ejemplo a seguir por otros estados.

Pero de acuerdo con una investigación dada a conocer por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), difundido extensamente esta semana en Diario de Yucatán, sería un error tomarles la palabra.

Si bien Yucatán no cuenta con los niveles de homicidios de otras entidades, la narrativa de paz en el estado es, cuando mucho, un mito. El modelo de seguridad yucateco involucra serias violaciones a derechos humanos, es autoritario y no ha logrado detener la descomposición de la seguridad de las yucatecas y los yucatecos.

Empecemos con las violaciones a derechos humanos. Según el informe del Casede, titulado “La Paz como Mito: el Insostenible Modelo de Seguridad Pública de Yucatán”, los cuerpos policiacos utilizan la tortura de forma rutinaria.

Solo en 2018 el promedio habría sido de un caso por día. Durante ese mismo año se registraron 215 quejas por detenciones arbitrarias o ilegales y 187 por lesiones. Las quejas incluyen, además de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes.

Este fenómeno ocurre en total impunidad. El doctor Jorge FernándezMendiburu, profesor y abogado de la organización Indignación, lo puso con todas sus letras durante la presentación de ese informe: durante los últimos tres años se han registrado en Yucatán alrededor de 900 casos de tortura, pero no existen las carpetas judicializadas correspondientes.

El uso de la tortura en Yucatán no solo es rutinario; también es sistemático. La investigación del Casede indica que estamos ante un mecanismo cuyo empleo suele tener como objetivo el extraer información. En particular, se busca hacer que personas acepten una supuesta culpabilidad en un delito o que inculpen a terceros en la comisión de actos ilícitos.

Las prácticas de tortura de los cuerpos de seguridad yucatecos incluyen “la privación sensorial, los golpes, asfixia mecánica, simulacros de ahogamiento, choques eléctricos, quemaduras, aplicación de sustancias irritantes, forzamiento de posturas incómodas, desnudez, privación de alimento y agua, así como colgar a las víctimas largos períodos”.

Pero en ocasiones este sistema se sale de “control”. El informe señala que el año pasado se registraron al menos 10 muertes de personas bajo la custodia del Estado, causadas por la forma violenta con la que se les detiene y somete.

Del informe del Casede se desprende que la impunidad en la que es aplicado este sistema se debería principalmente a tres factores estrechamente interrelacionados.

(1). En Yucatán la Secretaría de Seguridad Publica se ha convertido en una suerte de “suprapoder. El gobernador Mauricio Vila no ha comentado en público acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas por esa corporación, sino que diversos endeudamientos han sido autorizados para dotarla de recursos multimillonarios adicionales.

(2) En Yucatán existe una lógica de gobierno predemocrática. Las instituciones que deberían limitar el poder de la SSP y pedirle cuentas, como la Fiscalía General y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), están totalmente plegadas a lo que decida el gobernador en turno.

Es claro que si existe un suprapoder, entonces instituciones como las anteriores también estarán plegadas ante éste.

(3) Las cámaras empresariales, el único grupo de la sociedad civil organizada al que escucha Mauricio Vila, han apostado por fortalecer a este suprapoder. El documento da cuenta de que estas organizaciones habrían solicitado a Mauricio Vila que ratificara, por cuarta ocasión, al actual titular de la SSP. “Su titular lleva en el puesto casi 20 años y ha trabajado con gobiernos priistas y panistas”.

El modelo de seguridad es profundamente antidemocrático. Lo es porque depende de la colocación de SSP por encima de un gobierno democráticamente electo. Y por ende, por encima de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas a los que puede ser sujeto ese gobierno.

De acuerdo con el documento, a ello hay que sumar que prueba de ese poder es que la oposición y la prensa rara vez critican el trabajo de la Secretaría de Seguridad y de su titular y, cuando lo hacen, esto ocurre de forma indirecta y sutil. Pocos medios, como el Diario, dan cuenta de los casos de violaciones a derechos humanos a manos de policías.

En este sentido, el doctor Raúl Benítez Manaut, presidente del Casede, fue contundente durante la presentación del informe ante la prensa y público general: estamos ante un sistema de seguridad público que es totalmente autoritario; Yucatán cuenta con un modelo policiaco a la usanza del siglo XX mexicano. “Yucatán cuenta con un bajo índice de homicidios, pero el precio que paga por ello es intolerablemente alto”.

Buena parte de las personas que viven en Yucatán han aceptado pagar este costo. Gracias a los reportes en la prensa local y nacional y a testimonios de primera mano, buena parte de las yucatecas y yucatecos cuando menos intuyen el estado de cosas descrito. Pero en ese estado existe la narrativa de que dar manga ancha a la policía para que haga y deshaga a su antojo es necesario y, por ende, permisible, para preservar la paz en el estado.

La investigación del Casede muestra que una lectura de esta naturaleza está profundamente equivocada.

El informe recupera estadísticas alarmantes. Por ejemplo, “la incidencia delictiva en Yucatán pasó de menos de 46.2% en 2018 a más de 25.1% en 2019, una variación de 71.3 puntos porcentuales en el estreno de la actual administración, diametralmente opuesta a la media nacional, que en ese mismo año aumentó de 2.6% a 4%, una variación de 1.4 puntos porcentuales”.

También se detalla que “en 2019, los homicidios aumentaron en 46% y los feminicidios se duplicaron”. Además, aumentaron delitos como el robo a casa habitación, robo al transeúnte, los delitos contra la libertad personal, los delitos contra la vida y los delitos contra el patrimonio (los datos exactos pueden ser consultados en www.casede.org).

Ciertamente Yucatán sigue siendo más seguro que otras entidades, pero el modelo yucateco de policía autoritario no ha sido suficiente para detener la descomposición en la seguridad en ese estado. Lo que es peor, el apego a este modelo bloquearía el paso a opciones alternativas verdaderamente democráticas, probadas y exitosas.

El estudio del Casede muestra que el modelo de seguridad yucateco involucra tortura sistemática, es autoritario e involucra violaciones sistemáticas a los derechos humanos. También indica que estos costos no solo son demasiado altos en cualquier sociedad que se precie de ser democrática y humana.

Finalmente, el estudio arroja una luz importante: la presencia de este modelo autoritario no ha contenido el deterioro y ayuda a explicar la descomposición de la seguridad en el estado.

Estas conclusiones tendrían que cimbrar a la sociedad yucateca. Aunque debido al bajo índice de homicidios en Yucatán aún se goza de una seguridad envidiable para otros estados, su apuesta por el modelo autoritario es inviable. En consecuencia, su prolongación sería un pecado que llevaría su penitencia.

¿Qué camino debe tomar Yucatán para salir de este anquilosamiento, revertir este deterioro y salvarse de seguir la ruta de descomposición de estados que, como Guanajuato, apostaron al modelo autoritario?

El estudio del Casede es un diagnóstico y, por ende, no incluye una respuesta elaborada a esta pregunta. Dado que no soy estudioso o experto en la materia, no estoy en condiciones de presentar una respuesta original e informada. Lo que sí puedo hacer es acudir al diagnóstico de un académico que conoce como pocos sobre las políticas y estrategias de seguridad en México.

En la presentación del documento del Casede, el doctor Sergio Aguayo planteó con la claridad y contundencia que le caracteriza una ruta para dejar atrás este modelo: lo primero que Yucatán necesita es una estrategia integral que involucre a grupos plurales de la sociedad civil, como universidades, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Para el doctor Aguayo, “los yucatecos están incurriendo en el error de desentenderse y creer que basta con la mano dura de policías y leyes para resolver el problema. Esto es lo peor que puede hacer una sociedad; la seguridad es demasiado importante para dejárselas a políticos, policías y fiscales”.

Ciertamente dos cosas son claras después de considerar lo expuesto en el diagnóstico Casede. La sociedad yucateca ya no puede darse el lujo de seguir desentendiéndose. Y México cometería un grave error si busca importar un modelo de seguridad como el yucateco.— Edimburgo, Reino Unido.

Antonio Salgado Borge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo)