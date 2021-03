Antonio Salgado Borge: Rompiendo el molde binario actual

Derechos LGBT y la generación Z

Que las personas puedan contraer matrimonio con quien deseen sin distinción de sexo o género es un derecho humano. No hay rabieta o pataleta que pueda cambiar este hecho.

Tampoco es disputable que en nuestro país el matrimonio igualitario es constitucional; esto ya ha sido decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015. Cualquier discusión sobre este tema es un grito en el desierto.

A pesar de la contundencia estas premisas, en México los derechos de las personas LGBT no han terminado de ser plenamente reconocidos en los hechos. Ello podría estar por cambiar radicalmente en los próximos días. Dos anuncios hacen pensar que este puede ser el caso.

El primero es la aprobación en la Cámara de Diputados de un dictamen que pretende reformar 27 artículos de la Constitución y que incluye la prohibición explícita a discriminar por motivos de identidad, expresión de género u orientación sexual.

En ese documento, aprobado en comisiones, se señala explícitamente que la igualdad de todas las personas ante la ley “protegerá y garantizará en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil”.

El segundo es que la SCJN, después de haber pospuesto la votación, podría decidir esta semana si defiende su propia jurisprudencia de 2015.

Si la SCJN acepta un amparo promovido contra el Congreso de Yucatán por resistirse a reformar leyes locales para permitir el matrimonio igualitario en ese estado, no solo obligaría a modificar las leyes en Yucatán, sino que se traduciría en amparos similares en forma y resultados en otras entidades.

El impacto de decisiones de esta naturaleza podría ser mucho más amplio de lo esperado.

En EE.UU.

Para ver por qué, empecemos considerando los resultados de una encuesta reciente dada a conocer por Gallup en Estados Unidos.

De acuerdo con Gallup, uno de cada seis estadounidenses de la generación Z o “zoomers” son LGBT. Estos números probablemente se incrementarán significativamente, pues la encuesta sólo consideró a la fracción de los “zoomers” mayores de 18 años, cuando esa generación está constituida por personas que actualmente tienen entre 23 y 9 años.

Para dimensionar la importancia de estos números, vale la pena poner a la generación Z en perspectiva. Mientras que 15.9% de los “zoomers” estadounidenses se identifican como LGBT, el 9.1% de los millennials o generación Y —personas que nacieron entre inicios de los 80 y mediados de los 90—, el 3.8% de la generación X —personas nacidas entre los 1965 y 1980— y el 2% de los “baby boomers” —nacidos entre 1946 y 1964— se identifican de la misma manera.

La diferencia entre la generación Z y la generación Y se debe en buena medida al aumento en las personas bisexuales. Es notable que el 72% de los “zoomers” LGBT se considere bisexual, mientras que la mitad de los “millennials” afirman lo mismo.

En México

Este es el primer ejercicio detallado por generaciones y perfiles LGBT realizado por Gallup. Hasta donde conozco no existe un ejercicio semejante en México. Esto podría estar por cambiar, pues el Inegi confirmó recientemente que este año se levantará una encuesta para recopilar datos de la población LGBT. Colaborarán en este ejercicio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Para efectos de este análisis lo importante es que es previsible que, al igual que ocurre en Estados Unidos, las y los “zoomers” en nuestro país serán, por mucho, la generación que más se identifique como LGBT. También es esperable que, en consecuencia, el número de personas LGBT en México se incremente significativamente en los próximos años.

Vale la pena ponerlo con todas sus letras: los derechos humanos no se deciden por la opinión de la mayoría. Sin embargo, no deja de ser indicativo que 70% de la generación Y y 78% de la generación Z se digan a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y de “reconocer todos los derechos que ello implica”. En total, menos de 10% de ambos segmentos poblacionales dice estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Causa

Una de las causas que estaría detrás de la apertura de la generación Z es la mayor aceptación social y el reconocimiento legal de que el matrimonio igualitario es un derecho. Otra causa importante podría ser la penetración de internet, que permite a las personas obtener información sobre género o sexualidad que en otros tiempos les hubiese resultado inaccesible.

Lo cierto es que, al menos en parte como resultado de mayor aceptación social o legal y del flujo de más información, las y los “zoomers” están dejando atrás el molde binario que desde hace siglos ha contenido y sofocado al género y a la sexualidad.

Los reflujos reaccionarios ante este fenómeno no se han hecho esperar. Grupos ultraconservadores como el FNF son plenamente conscientes tanto de la masiva aprobación del matrimonio igualitario entre las dos generaciones más jóvenes. que juntas constituyen más del 60% de la población mundial. También saben bien el papel fundamental que juega el reconocimiento legal y la información en este proceso.

Estrategia

En consecuencia, su estrategia ha sido bajar el tono a reclamos que son cada vez más impresentables y que les han alienado de las personas más jóvenes y de la mayoría de los mexicanos. En su lugar, estos grupos han optado por intentar colarse, por la puerta de atrás, a congresos locales con el fin de bloquear el reconocimiento legal del matrimonio igualitario o de introducir leyes que restrinjan el acceso a información a personas jóvenes, como el “PIN parental”.

Los ultraconservadores reconocen claramente la tendencia mencionada arriba y sus causas. Pero estos grupos se equivocan radicalmente cuando se trata de entender la naturaleza del fenómeno que se les presenta.

Para ver por qué, basta con señalar que, de acuerdo con su interpretación más aceptada, las personas se están “volviendo” LGBT como consecuencia de la aceptación legal y del acceso a información con perspectiva de género.

Este argumento lleva, en primer lugar, una fuerte dosis de discriminación implícita. Si realmente no discriminan a las personas LGBT, los conservadores no se preocuparían de que las personas más jóvenes se estén “convirtiendo” en parte de este grupo de la población. Es decir, ello no tendría nada de malo.

Sin embargo, lo importante aquí es que, aunque son capaces de reconocer una relación causa-efecto, los grupos ultraconservadores se equivocan rotundamente cuando asumen que las personas más jóvenes no hubiesen sido LGBT de no existir estas condiciones.

En realidad, estamos ante un aumento impresionante en la cantidad de seres humanos que es capaz de ponerle nombre a lo que siente, de auto aceptarse y de expresarlo públicamente.

Para ser claro, si el porcentaje de “boomers” o de integrantes de la generación X que se identifican como LGBT es significativamente menor que el de “zoomers” o “millennials” es por la ausencia de condiciones adecuadas para vivir en paz consigo mismos y con el mundo.

Reformas

En caso de ser favorable a los derechos LGBT, tanto la decisión que tome la SCJN la próxima semana como el rumbo de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados serían consistentes con la constitución y con los derechos humanos. Esto es evidente.

Pero también contribuirían decididamente a contener de tajo los reflujos antiderechos ultraconservadores. Y, sobre todo, generarían las condiciones para que las y los mexicanos más jóvenes no sean contenidos por un molde binario; el mismo molde que terminó sofocando a muchos de sus antecesores.— Edimburgo, Reino Unido

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

