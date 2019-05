Apasionado de la magia y ser humano ejemplar

Fernando Ojeda Llanes (*)

Con gran pena en el alma recibí la triste noticia del fallecimiento de mi querido amigo el mago Chen Kai.

Una semana antes le hablé a su celular y fue su ayudante el que me contestó diciéndome que el mago se encontraba en el hospital por un problema en los pulmones, pero que ya estaba estable y que le daría mi recado para que me hablara. El motivo era invitarlo de nuevo a que viniera a hacer magia a Mérida. El sábado recibí una llamada, pero él ya se encontraba en el Cielo.

Lo tuvimos presente en el Club Campestre en tres ocasiones para la noche mágica organizada por el Centro Guadalupano, era quien coordinaba el evento desde México y nos ponía en contacto con sus amigos para formar el equipo estelar del show. Su venida a Mérida era de gran fiesta para todos los magos, que siempre esperaban sus excelentes conferencias y consejos que nunca dejó de dar.

Sus actuaciones en el Club Campestre siempre fueron exitosas, nunca nos cobró un solo centavo y al terminar nos reuníamos para planear siempre algo sobre magia. Le preguntaba qué quería cenar y me decía “panuchos”. Vivía en Ciudad de México, pero nació en Yucatán.

Fue uno de los mejores magos del mundo y con una ética profesional profunda. Recuerdo que en Las Vegas estuve con él en la función de David Copperfield cuando presentó la ilusión de volar, le pregunté insistentemente sobre el secreto y nunca me dijo una palabra al respecto. Él sabía el secreto.

Sin embargo, cuando en alguna ocasión yo diseñaba algún aparato de ilusionismo le enviaba los proyectos y me decía: mañana te envío los planos corregidos. Siempre me cumplía. La última vez que nos reunimos le pregunté de un acto de magia y me lo obsequió.

Julio, su nombre real, fue todo un caballero, un ser humano con corazón de oro, siempre listo a ayudar a sus compañeros y amigos; aunque en el escenario demostraba una alta personalidad en su arte mágico, siempre fue una persona de sencillez y gran humildad, nunca hacía gala de su éxito.

Tuvimos la oportunidad de viajar juntos a muchas convenciones de magia, especialmente a Las Vegas. Como apasionado de la magia, toda su plática giraba alrededor de cómo crear nuevos actos. Invertía dinero en la compra de accesorios, visitábamos tlapalerías y centros comerciales buscando motorcitos, cables y aparatos eléctricos para sus creaciones. Fue muy exitoso y popular en el arte de la magia, tuvo gran amistad con magos como David Copperfield, Lance Burton y Sigfried y Roy, quienes lo distinguían por sus habilidades e innovadores actos.

Lo conocí en Mérida en los años sesenta, en el ya desaparecido Mirador del Hotel Mérida, donde presentó su creación máxima, la aparición de palomas, cada una del color de la pañoleta que tenía entre sus manos. Este número lo hizo estrella, no tenía competencia ante su gran destreza y le hizo recibir premios en las convenciones donde los presentaba.

Sus técnicas eran muy secretas, hasta estos últimos años se las transmitió a algunos yucatecos, a los que con su gran virtud les enseñó nuevos movimientos y formas de presentación.

Muchos años nos reunimos en México, cada vez que viajaba a esa ciudad le hablaba por teléfono y nos reuníamos a cenar y hablar de magia. Juntos diseñamos programas de convenciones que él organizó y coordinó. Aprendí mucho de él, no solo de magia sino de su calidad humana.

Hoy está en el cielo al lado de la Virgen de Guadalupe, a quien siempre amó. Cuando conoció mis investigaciones siempre me decía: “Fernando, estás muy duro”, era la frase que a los magos les decía cuando tenían una excelente presentación.

Mi querido Julio: “Estuviste duro toda tu vida”.

Representante en Mérida del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Fernandoojeda.com.