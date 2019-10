Aportar para mejorar ﻿

Por Aurora Jimena Aldape Montero*

Muchas veces hemos hablado de las cosas que harían que nuestra sociedad mejore o pueda ser eficiente para todos, para esto tenemos el concepto de bien común.

La sociedad organizada para proteger la dignidad humana y la perseverancia de la especie, entonces, el bien común debe ser algo construido por la sociedad donde cada individuo que la conforma aporta un bien individual para poder mejorar la situación de todos.

El bien común muchas veces puede ser confundido con darles a todos lo mejor aunque realmente no es simplemente eso si no que vas mas allá, hablando de la calidad de la persona para vivir dignamente. El objetivo clave de este bien es poder llevar una vida integra con la ayuda de la organización de nuestra sociedad.

Hablando del bien común en la ingeniería, teniendo en cuenta que la ingeniería es una base para el desarrollo de la sociedad, donde se pone en servicio del hombre los materiales y fuerzas de la naturaleza para satisfacer eficazmente cualquier necesidad humana que tengamos.

Y en el caso del área de la salud, sabemos que es una de las labores mas nobles viendo primeramente por el bien del prójimo en su cuerpo ya sea interna o externamente. La unión de ambas disciplinas da lugar a mi carrera, entonces, en mi caso como profesionista en el área de la salud e ingeniería, mi aporte al bien común puede ser mas que nada material ya que puede proveer las necesidades de las personas en caso de prótesis, instrumental medico, en clínicas, etc.

Buscar el bien común para todos debe ser una prioridad de cada persona ya que si todos aportamos deja una facilidad de que todos puedan tener esa vida mas completa e integra, que lamentablemente muchas personas carecen. Esto pone en mi mente que es sumamente importante en los profesionistas el apoyo que dan a esto, ya que siendo ellos los mas preparados tienes mayores posibilidades de apoyar con un impacto mas fuerte a los mas desafortunados.

La plenitud de la gente no es algo que se deba obtener si no que es algo con lo que debemos de nacer, tener esa vida humana digna. Ahora no solo como profesionistas es como apoyamos sino que con nuestras labores diarias podemos hacer una diferencia con las personas.

Un ejemplo básico es buscar el bien de todos ofreciendo tu amistad para platicar con las personas cuando se encuentre en momentos de soledad o necesidad, para ser un soporte y apoyar a la persona en cual sea la situación que este pasando o simplemente físicamente abriendo las puertas de tu casa para ofrecer comida para las personas que no tienen alimentos. El verdadero cambio esta en ti pero debes creerlo para vivirlo. Cambia tu estilo de vida y lucha por un bien común para todos.

*Estudiante de Ingeniería Biomédica, Universidad Anáhuac Mayab

Correo: aurora.jimena2000@gmail.com

Instagram: auroraaldape