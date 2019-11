Apuntes sobre deficiencias financieras

Cuentas por pagar

Fernando Ojeda Llanes (*)

En las cuentas de pasivo del balance general de las empresas siempre aparecerán los adeudos a terceros por cuentas por pagar, sean a corto o largo plazo. Las de corto plazo se presentan en pasivo circulante porque hay obligación de pagarlas en un plazo de uno a doce meses y las de largo plazo en el pasivo del mismo nombre porque tienen la obligación de pagarse en un plazo de trece meses en adelante.

Para poder identificar con facilidad las deficiencias financieras que reportan estas cuentas es necesario conocerlas y que se estén registrando en forma correcta en la contabilidad debido a que hay contadores que las registran en una sola cuenta sin identificar su procedencia. Es importante, por lo tanto, conocer los motivos que le dieron lugar para su correcta contabilización con el objeto de que se obtenga la información correcta, analizarla y poder tomar las decisiones respectivas.

En forma coloquial, sin tanto tecnicismo contable, podemos inferir que las cuentas por pagar se dividen en dos grandes conceptos: las que se adeudan por una empresa comercial por mercancías compradas a crédito que se van a vender a los consumidores o en la empresa industrial la adquisición de materia prima que se va a utilizar en la producción para transformarse en otro producto diferente, y las otras cuentas por pagar que no se relacionan con algo de lo anterior y proceden de adeudos por otros conceptos, como pueden ser préstamos recibidos, adeudos de impuestos, etcétera.

Cuando la cuenta por pagar procede de las mercancías a vender o materia prima, la cuenta se denomina adeudo a proveedores y proviene del adeudo de la compra respectiva utilizando la línea de crédito establecida con mayoristas o fabricantes después de haber realizado en la empresa compradora una licitación o solicitado a diferentes empresas vendedoras las cotizaciones respectivas. Los productos recibidos que provienen de esta deuda forman parte del inventario de mercancías en la empresa comercial o de la materia prima de la industrial y es la contracuenta que se mide en días de existencia para conocer si su saldo tiene deficiencia financiera, tal como expresé en escritos anteriores. Es obvio que la compra realizada debe ser a un precio menor que el de venta en una empresa comercial, por tanto hay que buscar a los proveedores que nos ofrezcan su mejor precio. Es el motivo por el cual se deben solicitar cotizaciones a varias empresas que puedan ofrecernos el precio menor, porque requerimos que nos brinde un buen margen de utilidad cuando lo relacionemos con nuestro precio de venta. No es el único requisito a solicitar de nuestro futuro proveedor. Hay otros más pero es otro boleto a comentar en otra ocasión.

Muchas veces los compradores pierden de vista que el dinero tiene un costo de financiamiento y nadie nos lo regala, mucho menos cuando se trata de negocios de compra y venta, por tanto aún cuando al seleccionar al proveedor con el mejor precio en compra a crédito, es indudable que dicho precio al que adquirimos ya tiene el contenido de un costo financiero pero que no se demuestra, está incluido y oculto. A este interés se le denomina implícito o perdido dentro del precio y al no conocerse, se registra todo dentro de la cuenta de inventarios y crédito a proveedores, haciendo que cuando se venda, el costo de lo vendido absorba este costo financiero y está en forma indudable disminuyendo el margen bruto. Por tal motivo cuando tenemos demasiadas mercancías en existencia proveniente de proveedores a crédito, si no han sido pagadas nos encontramos también con un exceso de inversión en adeudo por esas mercancías.

La única forma de eliminar esta deficiencia es que cuando se haga la solicitud de cotizaciones, antes de la selección del comprador que nos proporcionen la información del precio de contado y el de crédito a plazos. De esta manera podemos identificar la diferencia, que es el costo financiero. Esto es muy parecido a las compras que realizamos de algún objeto con tarjeta de crédito y se mencionan por ejemplo doce meses sin intereses y la mensualidad anualizada nos da un precio más alto, menor que el de la compra de contado. Si hacemos la cuenta aritmética nos damos cuenta que hay gran diferencia. Ésta es precisamente el costo financiero.

Hay muchas más deficiencias financieras a estudiar en cuentas por pagar, pero será el boleto para el siguiente escrito.

Ferojedaprodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

En forma coloquial, sin tanto tecnicismo contable, podemos inferir que las cuentas por pagar se dividen en dos grandes conceptos