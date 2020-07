Ataques a AMLO

El por qué

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

Nunca en la historia de este país un presidente había sido más insultado, caricaturizado y difamado que Andrés Manuel López Obrador.

Esto no significa que no haya críticos que traten de ser objetivos en sus planteamientos, independientemente de que se pueda o no estar de acuerdo, en todo o en parte, con ellos, pero son los menos. La inmensa mayoría están dedicados a denostarlo, usando el más mínimo pretexto para ello.

El hecho es que ha pisado muchos callos y, por tanto, lesionado un caudal de intereses que medraban a costillas de la nación, a cuyos detentadores se les terminaron los jugosos frutos que cosechaban en el régimen anterior. Los afectados van desde quienes recibían recursos del erario por hablar bien del gobierno y sus funcionarios hasta quienes firmaban contratos a precios inflados en que perdía el erario y ganaban sus contrapartes, pasando por quienes se sacaban la lotería al ser designados para ocupar cargos en los llamados órganos autónomos del Estado con jugosos sueldos en riesgo hoy de ser, de una manera importante, reducidos.

Es una verdad inocultable que este gobierno cerró la llave del derroche y, en ese contexto, redujo el presupuesto destinado a publicidad. En el sexenio de Peña Nieto el gasto en la materia ascendió a 60 mil 237 millones de pesos, esto es casi dos años de presupuesto del Poder Ejecutivo de Yucatán.

Diez medios de comunicación concentraron, en ese lapso, el 48 por ciento del presupuesto oficial, mientras otros 850 se repartieron el 52 por ciento restante. (Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, en Aristegui noticias, 03-04-19).

Solo en el último año de su gobierno Peña gastó 10 mil millones de pesos en este rubro. En tanto López Obrador, redujo drásticamente la cantidad a 3 mil 600 millones en su primero y, aún más en su segundo, pues en 2020 la suma bajará a 2 mil 200 millones, 22 por ciento de lo erogado por aquél en su último año de gestión. (Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, 29-06-20)

No menos cierto es que se están revirtiendo acciones del pasado lesivas al interés nacional que representan cantidades multimillonarias de recursos desviados por contratos leoninos o la evasión de grandes contribuyentes.

En el primer caso, grandes empresas, algunas de ellas extranjeras, como la española Iberdrola, que tiene 26 plantas en el país, se pusieron de acuerdo con gobiernos anteriores para que éstos les permitieran ir apoderándose del mercado de la energía eléctrica a costa de la paulatina desaparición de la CFE, por el oneroso subsidio que ésta tiene que darles y otros lastres que le fueron asentados, con el fin de hundirla.

Con este propósito los sucesivos gobiernos panistas y priistas celebraron contratos con sus amigos grandes empresarios de este ramo, que obligan a la paraestatal a recibir toda la energía eléctrica que las plantas solares y eólicas de éstos producen y a distribuirla en sus redes, cobrándoles sumas irrisorias, de tal modo que la diferencia entre lo que cuesta la distribución y lo que se les cobra se traslada a nuestros bolsillos. Somos nosotros quienes, a través de nuestros recibos, subsidiamos a esas empresas. Es evidente que si esto continúa será muy difícil, por no decir imposible, que baje el precio de la luz.

Otra forma de esquilmar a los mexicanos que se quiere corregir es la que obliga a la CFE —que fue creada para electrificar al país y darle el buen servicio que merece— a parar sus hidroeléctricas —que, es obvio, producen energía limpia por utilizar como fuerza el agua— cuando es necesario, pues primero debe ser desplazada la producción privada y, después la de las hidroeléctricas, no obstante que éstas le han costado miles de millones de pesos a la nación.

Esta forma de proceder raya en lo criminal, pues en el afán de dar paso a la energía de los particulares, se tiene que detener el funcionamiento de algunas de las 86 hidroeléctricas que hay en el país, con el peligro que eso entraña en época de lluvias, como sucedió en 2007 cuando por estar paradas las turbinas de la presa Peñitas, el agua se desbordó e inundó Tabasco.

En el segundo caso, los intereses tocados no son de menor escala. Quienes no pagaban impuestos a pesar de ser los hombres y mujeres más ricos de México; quienes preferían contratar bufetes de abogados traficantes de influencias o se entendían con despachos de expertos en el manejo de facturas falsas y con este proceder dejaron de liquidar cantidades fabulosas al erario, no deben estar muy contentos con las nuevas condiciones que se han creado en el país en la materia. Aun cuando no es pequeño el monto de lo recuperado, es obvio que el proceso seguirá y eso augura malos ratos para muchos.

A estos sectores que se oponen a los cambios para corregir los entuertos que en él se dan se suman otros de ámbitos en que también se aplican los principios sostenidos por un gobierno que no llegó para repetir las fechorías del pasado sino para construir nuevos paradigmas que convengan a la sociedad. En este campo están los funcionarios con mentalidad del antiguo régimen que identifican un cargo público con la posibilidad de enriquecerse rápidamente, por los sueldos descomunales y los privilegios que el cargo entraña.

Sabido es que hasta hoy, funcionarios de órganos autónomos, como el INE, el Ifetel, la Cofece, el Banco de México y otros —y aun de un poder como es el Judicial del país— se niegan a la reducción de sus insultantes sueldos y privilegios económicos que representan no sólo cargas onerosas para el país sino el impedimento de la posibilidad de destinar más recursos a educación, salud, obras de infraestructura.

Estos son sólo algunos elementos que explican la enorme carga de explosivos ataques que se enderezan, por quítame estas pulgas, contra el titular del Poder Ejecutivo federal, que sin embargo, no están haciendo mucha mella en su prestigio, porque sigue gozando de un gran apoyo popular.

El periódico español “El País”, que no se caracteriza por ser benévolo con el mandatario, hizo una encuesta del 25 al 28 de junio y encontró que el presidente goza de una aprobación del 68.4 por ciento a su gestión entre los mexicanos. Y es que el pueblo percibe que está actuando tal como se comprometió.— Mérida, Yucatán.

