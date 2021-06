Atención clínica, drama y recuperación

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

“Que todos se cuiden”, alerta la nota principal de ayer en la sección Local. El aviso no debe echarse en saco roto. No es cosa menor el Covid, no se trata de una especie de gripe pasajera.

Es un albur, obtener un boleto que no sabes ni cómo obtuviste por más que hayas tratado de evitarlo y que ignoras si te llevará a una molestia leve que incluye pérdida de los sentidos del gusto y el olfato, o a la muerte. En medio de este amplio espectro hay una serie de situaciones de ligeras a graves.

Varios lectores me han recomendado contar mi experiencia sobre el contagio al que me referí en la columna anterior.

Aquí la expongo, con la esperanza de que contribuya a “que todos se cuiden”:

Jueves 22 de abril. Pequeña molestia vespertina en la garganta y tos leve.

Viernes 23. Amanezco con fiebre. Hacía más de un año que no me sentía así. Me practico la prueba Covid: Positivo. Aviso a la doctora del trabajo: decreta confinamiento por 14 días. Me aíslo en casa. Los compañeros de trabajo se apresuran a hacerse pruebas. Me tranquiliza que resultan negativos.

Lunes 26. Cada día me siento peor. Voy al médico y me receta medicamentos, entre ellos unas nebulizaciones. La situación no mejora.

Jueves 28. Hablo entrecortado por la necesidad de oxígeno. En ningún momento había considerado hospitalización; le tenía pánico; por los estereotipos la consideraba una sentencia de muerte. Pero mi falta de oxígeno es tan grave que cuando en casa me dicen que me llevarán a la clínica no puedo rehusarme. Me internan.

Quizás el mismo jueves 28 o viernes 29 (dentro de la clínica he perdido el sentido del tiempo). El doctor me acerca un celular para que, por altavoz, me despida de mis seres queridos. ¡Vaya exhortación!

Fecha confusa que no logro atrapar en el tiempo. Abro los ojos y una luz incandescente me lastima. Estoy boca arriba, incómodo, me siento como si Mike Tyson me hubiera noqueado. La lengua agrietada, rota, me hace notar que tengo una sed galopante. Hablo, no se oye nada: “tengo sed”, nada, “¿hay alguien ahí?”, cero. Quiero moverme, mi cuerpo intenta levantarse y tras un gigantesco esfuerzo solo muevo una pierna ligeramente.

“No se mueva”, apercibe una voz masculina. La luz incandescente me sigue lastimando. Pienso en las luminarias de Angélica. Si las hubiera cambiado por unas como las que me taladran los ojos, Mérida sería la ciudad más iluminada del mundo.

Tengo la lengua partida en dos. La sed me chupa el alma pero decido esperar a que alguien se acerque. Intento tocar mi cara, me acerco la mano y no llego. La fuerza no es suficiente para alcanzar. “No se mueva”.

No tengo fuerzas. Una enfermera se acerca. ¡Por fin veo a un ser humano! “¿Cómo se siente?”. ¡Vaya pregunta! Como si acabara de salir de un coma inducido de quién sabe cuántos días. Mejor no digo nada. De todos modos no se oye mi voz. Abro la boca intentando entienda que tengo sed. “¿Tiene sed?”. ¡Bendito sea Dios! Muevo la cabeza afirmativamente. “Cuando pueda le daré agua con una jeringa”. ¡Rayos!

Llega el médico y responde a mi gran interrogante: “Aún tiene usted un tubo al que está conectado para oxigenación”. Con razón hablo y no se oye nada. Por eso no me pueden dar agua. “Si todo va bien, mañana se lo quitamos”. Más que eso, lo que deseo es salir de terapia intensiva y dejar de tener esa luz agresiva en la cara. Mis esfuerzos por moverme son sobrehumanos con unos resultados ridículos y el regaño infaltable: “¡No se mueva!”. Ojalá pudiera.

Al día siguiente (creo, pues mi noción del tiempo es nula), en efecto, el doctor pide a los enfermeros que me semisienten en la cama y me pide hacer un esfuerzo como si fuera a toser. Al hacer eso, extrae de mi esófago un tubo sangrante de unos cinco centímetros de diámetro y veinte de largo. “Listo. Vamos a seguir monitoreándolo para ver si ya no necesita esto”.

Sigo con oxígeno pero ya no necesito ningún tubo en medio del organismo. Por fin puedo hablar. Pido agua y me dan con una jeringa. ¡Ahhh! La mejor sensación que he tenido en mucho tiempo.

Salgo de terapia intensiva al día siguiente. Paso 5 días más en el área Covid bajo estrictos cuidados especiales a cargo de médicos y enfermeras cubiertos como astronautas.

Cuando los estudios muestran que ya no tengo el virus me trasladarán al área de recuperación general. Cinco días más internado y por fin salgo a casa donde permanezco hasta el presente, manteniendo oxigenación suplementaria leve e intentando recuperar la fuerza en mis extremidades y espalda, que se debilitaron en extremo por la pérdida tan fuerte y rápida de peso, principalmente por desaparición de masa muscular.

En paralelo a lo aquí descrito, dejo a la imaginación del lector el drama que seres queridos vivían fuera de la clínica.

El momento del contagio no lo ubico con certeza. Quizás una reunión laboral concurrida donde asistió alguien que habría estado contagiado, tal vez desayunos con personas ligadas a la política en tiempos electorales, pudieron ser visitas que recibí en el trabajo de gente también relacionada con la grilla… Que lo aquí escrito sirva para, como dice el Diario, “que todos se cuiden”.— Mérida, Yucatán.

