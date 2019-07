Atención en riesgo

Derechos de niñas y niños con discapacidad

Alejandro Ashley (*)

Los que hemos tenido el “privilegio” de llevar a nuestras hijas e hijos al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Yucatán (CRIT Yucatán) y disfrutar de una atención integral nos hemos visto, por un tiempo, como seres atendidos, cuidados, y con mucho mimo por cierto, además de recibir un servicio profesional de muy buena calidad.

Un modelo, respecto a su servicio, envidiable. Ser aceptado al CRIT es un “privilegio”, y si te va bien, solo esperarás siete meses para obtener lugar. Acuden niños, niñas y sus familias de todo Yucatán y estados colindantes a este centro de referencia; referente internacional sea dicho de paso.

Hace poco, sin embargo, aprendimos que el modelo operaba gracias a un convenio entre los directivos del CRIT y la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en el que el gobierno estatal ofrecía 44 millones de pesos anuales para el funcionamiento.

El presente gobernador ha decidido no renovar el convenio, dejando al CRIT herido profundamente, obligando a despedir a una considerable parte de su plantilla y dejando fuera algunos servicios del plan de atención integral que lo caracteriza.

En la actualidad, y desde hace pocas semanas, las terapias se están reduciendo y los usuarios se ven afectados por una plantilla disminuida que no puede ofrecer la misma atención, perjudicando así el avance de muchos niños y niñas que requieren un seguimiento. Los retrocesos por no recibir la atención precisa son notables en niños y niñas con discapcidad.

El CRIT está cambiando su Modelo de Atención y por el momento cierra sus puertas del 15 al 26 de julio para darle forma a esta necesidad de reestructuración. Repito, para quienes estamos en el CRIT, disfrutando de sus servicios e instalaciones, nos sentimos “privilegiados”, y recuerdo conversaciones que he repetido con mi esposa y amigos siempre mencionando que la atención es maravillosa, que el centro en sus operaciones cotidianas respecto a su servicio funciona de una manera muy organizada ofreciendo cuidados dignos de lo que mejor nos representa como humanidad.

Sin embargo, lo que siempre he repetido en estas conversaciones es que este tipo de servicio no debería ser solo para los 918 niños y niñas inscritos al CRIT, sino los 50 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad en Yucatán.

Sí, es cierto, existen servicios públicos, principalmente el CREE, pero quienes hemos estado en sus instalaciones y hemos recibido sus servicios somos muy conscientes de que no llegan al nivel necesario para considerarse una atención integral y mucho menos cuenta con las instalaciones del CRIT. No son instalaciones de lujo, son máquinas y equipos vitales para la rehabilitación de las niñas y niños.

Evidenmente, las familias que tenemos hijas e hijos en el CRIT estamos preocupados por la situación, no sabemos muy bien qué va a suceder, ni qué supone el nuevo “Modelo de Atención”, que en agosto nos comunicarán. ¿Menos sesiones de terapia? ¿Terapias más caras? Sí, se pagan las terapias según tu nivel socio-económico. Quizá muchas familias no puedan asumir las nuevas tarifas, quizá el CRIT se convierta en algo para un aún más reducido grupo de privilegiados.

Estas últimas consideraciones son meras especulaciones, pero lo cierto es que al día de hoy no hay información clara ni certera de los directivos del CRIT, lo cual no hace más que alentar los fuegos del enojo y los vientos de la confusión que invaden y rodean a las familias.

El momento presente abre espacios para otros cuestionamientos. Es cierto que un gobierno estatal no tendría por qué financiar a una fundación privada, ¿pero, no destinará el presupuesto que no ha decidido otorgar al CRIT al sistema de atención público? Dicen algunos que el CREE es el CRIT del gobierno. Al día de hoy no lo es, pero no hay duda que debería de serlo.

Sin embargo, mientras se pueda crear una política pública, sustentada en un prespuesto necesario para crear los servicios de atención integral que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad merecen, será preciso seguir apoyando a fundaciones que tienen el expertise para suplir dicha brecha en la maquinaria gubernamental.

En cualquier caso, es momento de seguir profundizando en la necesidad de cubrir los derechos humanos, cerrar brechas para asegurar una inclusión social cada vez más sólida, generar lazos de solidaridad y seguir construyendo iniciativas que velen por el bien común. Sí, el bien que compartimos, el bien que nos corresponde a todos y todas cuidar. Sí, una sociedad del cuidado, ya nos hemos dañado demasiado con divisiones políticas, religiosas, culturales, todo parte de la obsesión competitiva e individualista que permea en la sociedad global.

Es hora de vencer nuestros miedos para abrazarnos. Les aseguro, nuestros hijos e hijas con discapacidad no tienen miedo, se enfrentan cada día al siguiente paso, a pequeños movimientos de una muñeca que se enderece, de un cuello que aprende a sostener su cabeza. Estos niños y niñas son guerreros, son guerreras, se entregan a vivir con toda la fuerza que brota por medio de sus corazones nobles.

Es tiempo de que los adultos en puestos directivos o de autoridad en el gobierno estén a la altura de esta nobleza y sepan unirse en todas las causas comunes de los grupos vulnerables.— Mérida, Yucatán.

Profesor, padre de Eila