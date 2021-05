Auge y caída del populismo

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

Como mencioné en otras columnas, hoy día hay algunas similitudes interesantes entre México, mi segunda patria, y España, la de mi nacimiento. Una de ellas tiene que ver con la política, tan en boga por unas elecciones que acaban de concluir en aquel país y otras que están por acontecer aquí.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y durante buena parte del periodo democrático español, que se originó tras unos años de transición, el bipartidismo fue la realidad política de un país enfrentado entre partidarios de la izquierda y de la derecha.

A veces más radicales, a veces menos, España huyó con el paso del tiempo de un extremismo extendido desde el fin de la Guerra Civil, en 1939, y que había dejado muchas secuelas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Alianza Popular (que en 1989 cambió al actual Partido Popular (PP)) se erigieron desde 1982 como las únicas alternativas al deseo de recobrar la paz nacional, el orden y el crecimiento.

Hoy continúan siendo primera y segunda fuerza política (en alternancia) del país, pero desde 2014 entraron más jugadores en liza y la necesidad de lograr acuerdos políticos se volvió más importante, si cabe:

Podemos (comunista, convertido en Unidas Podemos al asociarse con el partido Izquierda Unida, cercano al fascismo), Ciudadanos (con la postura más centrista de todo el panorama político ibérico) y Vox (derechista radical, cercano también al fascismo).

Desde 2014 hasta la fecha, los tres partidos políticos que surgieron como alternativa nacional han formado parte de coaliciones en distintas partes de la geografía española hasta que en 2019 se celebraron las últimas elecciones generales.

Y es aquí, después de esta introducción, cuando comienza la verdadera historia de similitudes. Unidas Podemos llegó a la vida política a polarizarla, a sesgarla y exprimir el “Divide et impera” (Divide y vencerás), que se atribuyó al emperador Julio César. En esa labor, son especialistas.

Tras las elecciones de 2019, el candidato del PSOE, el partido más votado en España, tuvo que inclumplir su promesa electoral de no ofrecer un gobierno de coalición al comunismo representado por Unidas Podemos. También incumplió sus promesas de ofrecer pactos beneficiosos a partidos independentistas catalanes y vascos y algunos nacionalistas regionales. Todo con un objetivo: ser presidente. Simplemente eso. Su incumplimiento derivó en un extraño gobierno que se mantiene hasta hoy.

Ni qué decir que las políticas impulsadas por este gobierno de coalición han sido una especie de Jekyll y Mr. Hyde con más enfrentamientos que medidas consensuadas como se debería. Unidas Podemos ha tratado de imponer una agenda basada en el control y la repartición sin medida; en el desarrollo de medidas populistas sin pies ni cabeza y, por supuesto, en la subida de impuestos, que hasta hoy no se ha concretado, y una creciente impunidad.

El líder de ese populismo buscó, entre otras medidas: meter su cuchara en el Poder Judicial; entrar de lleno en el Centro Nacional de Inteligencia de España con el peligro que eso conllevaría para una verdadera democracia; limitar el mercado de la renta de viviendas y la multipropiedad, entre otras acciones.

El pasado 4 de mayo, por primera vez desde las elecciones de 2019, España quiso hablar desde las urnas. Fue en las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid que hasta ese momento lideraba el Partido Popular junto con Ciudadanos.

Muchos vieron en esos comicios, los de la comunidad más importante del país, un reflejo de lo que podría pasar en las generales de 2023. Y ese mismo 4 de mayo el pueblo habló.

El resultado fue catastrófico para un Unidas Podemos, que fruto de ella perdió para siempre a su figura más mediática, el líder del partido, Pablo Iglesias, quien renunció a la política tras el varapalo.

Pero esas elecciones en las que la derecha arrasó, fueron un claro mensaje: si un partido o coalición nos trata como ineptos, si nos intenta controlar, si nos roba, nos miente, nos promete cosas que no puede lograr, si tira el dinero de nuestros impuestos en sinsentidos y no tiene capacidad para llevar las riendas de un país con todo lo que conlleva, nos vamos a oponer por medio de la herramienta más poderosa que tenemos a la mano: las urnas.

Réquiem

Una democracia sana siempre recibirá con vítores la alternancia política, la división de poderes, los contrapesos políticos, las instituciones independientes que velen por la limpieza de los comicios y los derechos humanos, y un largo etcétera.

Después de la convocatoria de mayo en Madrid, los perdedores justificaron la derrota con muy poca autocrítica. “El electorado no ha entendido nuestro mensaje”; “los votantes no han sabido ver la opción de izquierda”; “la manipulación de la derecha ha sido la clave”, etc.

¿Es tan difícil respetar la elección libre y dar un voto de confianza a la capacidad intelectual de los madrileños para decidir a quién eligen? ¿Es tan difícil ver que el hartazgo popular hace perder, como sucedió en México en 2018, elecciones enteras? Más autocrítica y menos verborrea vacía; más respeto al votante y menos manipulación.— Mérida, Yucatán.

Periodista