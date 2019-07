Baja California: rebeldía sin futuro

Inconstitucionalidad y controversias

Eduardo R. Huchim (*)

La reforma a la Constitución de Baja California, que amplía de dos a cinco años el período del próximo gobernador, dio el martes 23 de julio un paso adelante, pero dista mucho de materializarse y, en realidad, comienza a abrir la puerta —como explicaré más adelante— a su impugnación.

En una sesión convocada menos de dos horas antes y realizada fuera de su sede, el Congreso de Baja California escogió el camino de la rebeldía, una rebeldía sin futuro. Rechazó la exhortación del Congreso de la Unión (vía Comisión Permanente) a que dejara sin efecto la reforma que vulnera el Estado de Derecho y ataca a la democracia, ignoró los posicionamientos del Presidente y de la secretaria de Gobernación y ahondó la crisis en que ha sumido a una entidad que hizo, en otros tiempos, valiosas aportaciones a la democracia mexicana.

El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, su operador Amador Rodríguez Lozano y los diputados no parecen haber entendido la importancia de los pronunciamientos federales. Se han manifestado en contra de la reforma dos de los tres Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. La Suprema Corte no puede manifestarse porque el asunto muy probablemente será resuelto por ella, pero es tan inconstitucional la reforma que no alcanzo a ver que algún ministro tuviera otra visión. Además, hay un antecedente importante: antes de las elecciones, la pretensión de ampliar el período llegó dos veces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, si bien la Sala Superior no entró al fondo del asunto, las dos veces falló en contra de la ampliación aprobada por el tribunal local.

En algunos sectores ha causado extrañeza que los partidos políticos no hayan presentado sus anunciadas acciones de inconstitucionalidad, pero la aparente omisión tiene un poderoso motivo: el decreto respectivo no ha sido publicado y, en consecuencia, todavía no hay —formalmente— un acto jurídico impugnable, ni siquiera después de la validación que hizo el Congreso local el martes. Por esa misma razón, la Comisión de Receso de la Corte desechó este miércoles 24 las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali contra el procedimiento de aprobación de la reforma.

Las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales podrán ser presentadas y admitidas por la Corte cuando el decreto sea publicado en el Diario Oficial de Baja California. Por ahora, tras la validación del martes, el Congreso la enviará o envió ya al gobierno estatal. Por eso, aun cuando el acuerdo de los diputados ha generado alarma e indignación, en realidad como decía yo al principio, propicia la publicación de la reforma, lo cual permitirá —cuando se produzca— la presentación, entonces sí, de los recursos ante la Corte.

El actual gobernador Francisco Vega de Lamadrid no fue ajeno a la operación para aprobar la malhadada reforma, pero ha dicho que no publicará el decreto respectivo. Tal negativa se parece más a una maniobra dilatoria que a una oposición real y, comoquiera, resulta ineficaz porque el Congreso puede ordenar su publicación, aunque el gobernador se oponga.

Trama maquiavélica

Ahora bien, podríamos estar ante una trama maquiavélica cuyo final sería la publicación de la reforma a última hora (incluso un día antes de la toma de posesión), con objeto de que el mandatario entrante rinda protesta por cinco años y, de ese modo, el hecho le reste eficacia a las acciones y controversias constitucionales. En un escenario en que la Corte no resolviera antes de la toma de posesión, podría darse el caso de que, cuando el fallo se produjera, se estrellara contra hechos consumados.

Ahora bien, si la trama se materializara y las cosas llegaran a un escenario insólito como el ya descrito, ni aun así sería segura la aplicación de la reforma porque, ante la ilegal rebeldía de los legisladores bajacalifornianos y del gobernador entrante, se actualizaría la posibilidad ya apuntada por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y planteada explícitamente en la Permanente por legisladores del PRD: la desaparición de poderes, a la que seguiría la designación de un gobernador provisional y la convocatoria a elecciones extraordinarias.

¿Arriesgarán Jaime Bonilla y Morena una gubernatura de dos años —esa sí legal y legítimamente ganada— por una aventura ni legal ni legítima y cuyo desenlace es previsible?— Ciudad de México.

Periodista