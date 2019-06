Batalla complicada

Los desafíos de López Obrador

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Poco a poco, van cayendo las máscaras. El supuesto pacto entre AMLO y Peña Nieto para que la justicia en el nuevo gobierno no persiga a los corruptos de su administración ha quedado en entredicho con la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y la detención en España de Alonzo Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

Se les acusa de colusión en una lucrativa operación de compra-venta de una planta hecha chatarra, elaboradora de fertilizantes, que el primero había adquirido del gobierno a menos de su valor, cuando fue privatizada y, años después, en otra operación turbia, siendo director de la paraestatal Lozoya, la regresó a quien se la vendió mediante una operación fraudulenta que reportó a ambos enormes ganancias ilícitas, a costa del patrimonio público.

Se trata de uno de los muchos hurtos cometidos por los grandes ladrones que pulularon en las sucesivas administraciones del pasado neoliberal y sus socios privados.

La historia comenzó cuando el capo mayor, Salinas de Gortari privatizó la planta, llamada Fertimex, en 1991. El dueño de Altos Hornos, Ancira, pagó 150 millones de dólares por ella, cuando estaba en plena producción y valía mucho más.

Veinte años después, en enero de 2014, con el nombre de Agronitrogenados y estando ya inservible, se la regresó a Pemex con precio inflado de 475 millones de dólares, tres veces superior al que había pagado al comprarla y 9.5 veces más que su valor real, 50 millones de dólares, al momento de venderla, “con el agravante de que sólo eran “fierros viejos, pues el consorcio se mantenía improductivo desde 1999” (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 29-05-19).

La historia, sin embargo, no termina aquí. Después de la compra, Pemex invirtió en su reconstrucción otros 500 millones de dólares y al terminarla no la podrá echar a andar por carecer de la materia prima que requiere —gas natural— para fabricar la urea de la que, a su vez, se hacen los fertilizantes.

Así es que habrá que invertirle otra millonada para proporcionarle ese elemento y funcionar. En total, sin considerar este último gasto, el patrimonio público ha salido perdiendo, por lo menos, 10 mil millones de pesos, que han parado en bolsillos ajenos al interés nacional.

Lozoya tiene otra cuenta pendiente con la justicia, a la cual ha eludido hasta el momento: el asunto Odebrech, de todos conocido, en el que está acusado de haber recibido millonarios sobornos, parte de los cuales fueron a parar a la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en 2012.

Tiene que saberse que éstos no son los únicos casos que está ventilando el aparato de procuración de justicia del país. Lo que ocurre es que la maraña de leyes con que se protegieron los corruptos durante los sexenios pasados, sumado a que pusieron a los suyos en los órganos de justicia federales, no permite que ésta sea rápida y expedita, como se quisiera.

La Fiscalía General de la República, hoy autónoma del Ejecutivo federal, ha tenido que barrer el estercolero que dejaron quienes tuvieron en sus manos durante décadas a su antecesora, la PGR —de triste memoria, por sus “verdades históricas” y su uso faccioso, a favor de amigos y en contra de adversarios—, y qué lidiar con jueces y magistrados que, con amparos, han impedido que muchos corruptos estén ya en la cárcel.

Los adversarios del gobierno de AMLO tienen como una de sus prédicas favoritas decir que, no obstante las constantes afirmaciones de su titular de no permitir la corrupción en las esferas públicas, no ha metido a ningún corrupto en la cárcel, pretendiendo que, sin apegarse a los procesos que en un estado de derecho se tienen que respetar, se salte las trancas, y en franca violación al mismo, ordene detener a todas las personas acusadas de corruptas, para que después lo puedan acusar de violar ese estado de derecho.

Esos críticos facciosos se cuidan muy bien de mencionar en sus acusaciones que no es por la falta de esfuerzo del gobierno federal o la Fiscalía del país que no hayan sido encarcelados los que, con justa razón, la opinión pública exige que rindan cuentas, sino por factores que escapan a su control.

Ni una palabra dicen, eso sí, acerca de la necesidad de que el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias, en materia de combate a la corrupción, y deje de otorgar amparos a los acusados de corruptos que sólo sirven para obstruir la acción de la justicia, en lugar de hacerla rápida y expedita.

Hay ejemplos de lo anterior. Según información disponible en periódicos, 21 altos funcionarios públicos, entre ellos varios militares, implicados en el robo de combustibles a Pemex, entre ellos el general Eduardo León Trauwitz, ex titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la paraestatal, no han podido ser detenidos ni enjuiciados porque están protegidos con un amparo.

A Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de la Unidad de Delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acusado de haber firmado documentos para el desvío de recursos que ascienden a 124 millones de pesos, tampoco se le puede detener, porque tiene un amparo.

Un juez absolvió a Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuesto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la acusación de haber desviado más de 185 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles. El mismo Lozoya Austin ha sido beneficiario del sistema porque hasta hoy, no se le ha podido detener pues anda de amparo en amparo.

Es una dura batalla la que tienen que dar los instrumentos del Estado para poder ir consignando a los delincuentes de cuello blanco del pasado que saquearon al país al amparo de poderes políticos y fácticos siempre coludidos. En el acto, se ponen en movimiento maquinarias de protección política y mediática para evitar que llegue hasta sus últimas consecuencias la acción de la justicia, pues la caída de uno implica el peligro de la caída de los demás.

La realidad demuestra, sin embargo, que este gobierno sí está combatiendo la corrupción. Y lo hace desde distintos ángulos, desde sanear los programas sociales que siempre fueron los mayores focos de corrupción, hasta atender todas las denuncias contra este flagelo presentadas ante los órganos competentes del Estado.

Se requiere, sin embargo, la participación social como componente para que el camino no se desvíe.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa