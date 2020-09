Breve narración de una dama yucateca

Margarita Díaz Rubio comparte un cuento suyo

El siguiente texto, un cuento de Margarita Díaz Rubio, corresponde a la cápsula del 15 de septiembre:

Buenos días aquí de nuevo con ustedes en Miradas en el Tiempo programa que tenemos en Pro Historia Peninsular, una servidora Margarita Díaz Rubio.

Quiero y quise cambiar la temática de estas Miradas y hoy les voy a decir un cuento de mi autoría, un cuento yucateco que espero les guste, ahí les va.

Estoy aquietada debido al comportamiento que tengo ahora con el cicatero el cual me ha embrocado de manera total. Resulta ser que hace un tiempo él me chicoleó queriéndome aviolentar, pero como yo he estado redrojeando entre mis tiliches y pensando en el huiro que me xochea para hacerme loch todos los días (algo que yo no quiero), olvidé la intención que el cicatero tenía.

El que me chicoleó fue el apodado Puruch que viste siempre con el mismo flus atabacado, le apesta el xiik', (fo, arredovaya) y nunca aligera. Todo mundo sabe que para embromar a su esposa la cual todo el día chechonea para que le dé un dinerito, él la pone junto a un postigo para que se le enfríe su chola con el jatsajá que entra y así se le quite el dolor y deje de molestarlo. Lo que el cicatero no sabe es que ella, la esposa, lo que quiere es ir con un cirujano plástico para quitarse el gran chuchú que tiene.

María —que así se llama su mujer—, está también puruxona y nohochona, siempre está xut su pantalón y la muerde el cochino y es por ello que va al gimnasio usando un sabucán anaranjado que asienta en el suelo para hacer pacajases.

Como el boxito cicatero es colís, todo el día ella lo embroma y se burla, y él le contesta que no lo sabe aquilatar y le dice que de chamaco era chel y con mucho pelo pero que su papá así lo dejó de tanto uascop; ella es machacona, siempre tiene ch'otnak's y todo el día se está peleando con el puruchón enfrente a sus dzirises.

Como son mis vecinos y platico mucho con ellos, un día me recomendaron desayunar en un restaurancito cerca de nosotros. Que tome un jugo de china, huevos abotonados y con el café bien atabacado al que yo le debería de hacer chuc con el pan de la Mayuquita o con el rico pan de Pomuch que allá tienen; y también que podrían comerse unos globitos y bizcochitos y qué mejor que embutirse toda la bolsa procurando no dejar nach para que no se queden tzat's. Y me dicen que también no olvide pedir un pichel de jugo de chaya.

Y les voy a decir el por qué estoy bien tranquila aunque se vuelva chisme: Ahora soy quech del cicatero puruchón que, al fin, logró lo que quería y la verdad yo también. Y le saco su dinerito y nos vamos de pachanga cuando la puruchona está haciendo la meme y no se da cuenta.

… Mare ta' largo el cuento… Huay.

Ahora les voy a decir la traducción por que habrán muchas personas que escuchando esto y no saben lo que quieren decir estas palabras:

Tiliches – cosas

Xochea – acechar

Loch – abrazar

Puruch- gordo

Atabacado- café

Flus – traje

Xiik´- sobaco

Jatsajá- viento de agua

Chola- cabeza

Chuchú- busto

Xut- corto

Sabucán- bolsa de plástico

Pacajases- dar vueltas sobre la cabeza

Chel- rubio

Colis- calvo

Uascop- coscorrón

Dzirises- hijos

China- naranja

Huevos abotonados- pasados por agua

Atabacado – café

Chuc- remojar el pan en el café o chocolate

Nach- resto de alguna comida

Tzat´s- suave

Pomuch – un pubelo

Pichel- jarra

Quech- amante

Meme- dormir