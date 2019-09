Buena siembra para el futuro

La estación

Pedro Cabrera Quijano (*)

Para contribuir al bienestar y el desarrollo integral de las comunidades rurales, el año pasado nació el programa federal “Sembrando vida”, que cerca del sitio arqueológico “El Tigre” y de los centros ceremoniales mayas “El Naranjo” y “Pejelagarto” escribe una historia de cómo un programa bien aplicado y con servidores públicos comprometidos hace posible una transformación social y productiva.

A unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, vale la pena compartir la historia de cómo un compromiso comunitario logró una nueva forma de producir alimentos, a costos menores y con las ventajas de una agricultura orgánica de última generación.

En menos de un año, casi 400 familias rurales de la población “San Juan Arroyo Las Golondrinas”, en el municipio de Candelaria, en el vecino estado Campeche, viven un caso de éxito, una singular transformación, de esas que escapan a una opinión pública más apasionada y a los escándalos políticos y partidistas. Pero se las comparto porque la historia también pudo iniciarse en el Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología (CNITT) del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán; de esto mejor hablamos más adelante.

Entre fines de octubre y principios de noviembre de 2018 se inscribieron en el entonces naciente “Sembrando vida”, que impulsa el establecimiento de sistemas productivos agroforestales, es decir, combinar cultivos tradicionales con árboles maderables o frutales.

La siembra de árboles de maderas preciosas es una excelente inversión, pero a muy largo plazo, así que para su alimentación familiar el productor debe intercalar sus milpas entre las líneas de caobas y cedros.

Un reto inicial fue el aprender a elaborar una “biofábrica”, algo obligatorio en los lineamientos del programa pero una palabra desconocida para ellos. Pero dos de sus integrantes, Juan Carlos Ortiz Ojeda e Idelfonso Calán Moo, supieron que en Mérida, el 25 de abril pasado, el agrónomo y consultor internacional Pedro Isabeles Flores impartiría un taller de agricultura orgánica de última generación, que incluía la elaboración de una biofábrica.

Juan Carlos e Idelfonso llegaron al auditorio de la CNITT puntuales, armados con las cámaras de sus teléfonos móviles y sus libretas de apuntes, atentos a las enseñanza de Pedro Isabeles. Ambos preguntaron durante el proceso de esa propuesta ecologista, y con sus manos tocaron y participaron en la elaboración de composta orgánica, hasta llegar a la biofábrica.

Jóvenes y mujeres

Aquí viene la segunda parte de la historia. Con los nuevos conocimientos en sus apuntes, en su experiencia y en su memoria, Juan Carlos e Idelfonso se apoyaron en 12 becarios de otro programa federal, “Jóvenes construyendo el futuro”, a quienes les platicaron con lujo de detalles los principales secretos de la agricultura orgánica de última generación. Y los muchachos, contagiados por los nuevos conocimientos, los transmitieron, a su vez, a otros ocho grupos de la región. Las mujeres, más sagaces, propusieron establecer parcelas demostrativas, es decir: con unas sembrarían sus milpas de manera tradicional y en otra superficie, con la propuesta de agricultura orgánica, pues no estaban dispuestas a malgastar el apoyo federal.

No pasaron ni tres meses cuando las mujeres comprobaron las ventajas de los nuevos cultivos: con la agricultura orgánica obtuvieron frutos más saludables y grandes, y a menor costo, lo cual se reflejó en sus bolsillos. Las diferencias fueron enormes en su maíz, frijol, sandía y en una variedad de calabaza que llaman “chiwa”; en menor grado, en el arroz.

Ellas, entonces, dieron un paso adelante, invirtieron parte de su Fondo de Ahorro Comunitario en insumos orgánicos, y se preparan para el próximo ciclo productivo. Ya saben que, independiente de que en el futuro se puedan cancelar esos programas federales, en esta zona las familias fueron beneficiadas con la transferencia tecnológica, gracias a una buena coordinación de becarios con productores.

Hoy, 200 productores, sin el apoyo de técnicos, ni científicos, pero con el compromiso de sus hijos becados en “Jóvenes construyendo el futuro”, se compartieron en forma piramidal, con su lenguaje, los conocimientos de una agricultura orgánica de nueva generación, que pronto cubrirá 500 hectáreas, en esa zona.

“La estación” sostiene que toda transformación debe nacer de uno mismo. Esta historia real, no inventada en las redes sociales, nos enseña que sí se puede mejorar la alimentación familiar, que sí es posible producir alimentos más sanos y más productivos mientras se invierte a largo plazo en la herencia familiar, con el precio que alcance, dentro de 15 años, el cedro y la caoba.

Por segunda ocasión, creo que es importante reflexionar sobre unas palabras de José Mujica, expresidente de Uruguay: “En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada; la gente se fue a las ciudades de la costa y se perdieron los oficios; en esas condiciones, cuando se produce la crisis del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia. (El presidente Nicolás) Maduro no puede resolver el problema de la falta de comida, porque no se inventa a los agricultores”. Un país que pierde a sus agricultores y ganaderos, lo pierde todo.— Mérida, Yucatán

