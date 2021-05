''Calumnia (a AMLO), que algo queda''

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

La derecha no ceja de quejarse porque López Obrador refuta todas las afirmaciones calumniosas que diariamente le lanza y al responderlas expone hechos que aquélla no quisiera que se sepan.

Dicen sus voceros que lo que hace es antidemocrático, pues por ser el presidente debería mantener silencio. Es decir, ellos tienen el derecho de enlodarlo, pero él carece del derecho de evitarlo. Dicen o escriben falsedades que, si no fuera porque vivimos en un país que ya no se chupa el dedo, conoce bien a quienes las dicen y está al tanto —gracias a las diarias Conferencias Mañaneras, en las que el mandatario se defiende y contraataca— de lo que realmente está sucediendo en él, estaría ya a punto de caer de un poder que el pueblo le dio.

En mucho se parece el ambiente político actual al que existió entre 1910 y 1913, cuando las fuerzas de la derecha desataron una campaña similar de ofensas y calumnias contra Madero hasta que lo destituyeron y lo asesinaron.

Desde entonces no ha habido un presidente más atacado que AMLO. Todo lo que dice es distorsionado o sacado de contexto para que quienes no lo escucharon se queden con la impresión de que dijo lo contrario; si dedica cierto tiempo a tocar un tema sensible para la sociedad, tratan de hacer creer que no usó el tiempo suficiente y que, por tanto, es insensible al dolor ajeno; si denuncia —y documenta— hechos presuntamente delictivos como el recibir una organización dinero de un país extranjero para realizar acciones contra su gobierno, tratan de inducir que está persiguiendo adversarios, aunque la Constitución diga que una acción como la denunciada es “traición a la patria”.

Por ejemplo, con motivo del lamentable accidente ocurrido a la línea 12 del Metro, en Ciudad de México, en que murieron 27 personas y salieron heridas 70, todas las voces y plumas de la derecha se volcaron, impúdicamente, a señalarlo como uno de los responsables del suceso, como si él hubiera construido la obra o fuera él el responsable de su mantenimiento una vez hecha.

López Obrador dejó el cargo de jefe de Gobierno del entonces D.F. en 2005 y la obra inició en 2008 y concluyó en 2014. En consecuencia, no tiene ni la más remota responsabilidad en el hecho.

“Ah, no”, dicen sus detractores, “sí la tiene por haber implantado la austeridad en su gobierno, pues por ésta no se dieron los recursos necesarios al Gobierno de la Ciudad para el mantenimiento de la línea”. La derecha miente. La austeridad de este gobierno no es la austeridad de los gobiernos prianistas que, como todos sabemos, era apretarle el cinturón y hasta el pescuezo al pueblo —elevándole los impuestos y aplicándole gasolinazos— y aumentar el lujo y el derroche de sus funcionarios, que siempre llevaron vida de sultanes.

La de este gobierno, por el contrario, es austeridad para los servidores públicos y mano generosa para el pueblo. Menos sueldos, eliminación de bonos, cajas de ahorro y pago de seguros de gastos médicos mayores para éstos; cancelación de jubilaciones a ex presidentes, venta de aviones y helicópteros, etc., por un lado, y destino de los millonarios recursos recuperados a obras, servicios, rehabilitaciones y programas de beneficio colectivo.

Todos los gobiernos estatales del país reciben la parte que les toca del presupuesto nacional, según la Ley de Coordinación Fiscal vigente que, por cierto, fue elaborada en el régimen anterior. Ninguno ha documentado que el gobierno federal le deba un quinto de lo que está obligado a darle. Por tanto es una calumnia afirmar que la austeridad del actual gobierno es causa de una tragedia en una entidad del país con gobierno y presupuesto propios.

Es tan sesgada la opinión de quienes hoy defienden las posturas de la derecha acerca de las causas de este accidente, que no han faltado articulistas que, arbitrariamente, enlistan como “responsables” de él sólo a dos jefes de gobierno de la hoy Ciudad de México: Marcelo Ebrard y Claudia Sheimbaum.

Omiten a Miguel Ángel Mancera, que fue el jefe de Gobierno que recibió la obra —al inicio de su periodo, en 2012— la examinó, dijo que tenía fallas, suspendió el servicio tres años y dice que la reparó. Asimismo en su periodo ocurrió el sismo de 2017 —que pudo haber afectado la obra— por lo que tuvo la obligación de revisarla, algo que, tal vez no hizo. Pero no lo nombran porque hoy forma parte del PRIAN y por eso lo quieren exonerar (“AMLO y el Metro, entre la justicia y la grilla”, de Jorge Zepeda Patterson, D. de Yuc., 09-05-21).

Los ataques son, incluso, por simples apreciaciones personales de quienes los lanzan, sobre posturas o actitudes del presidente. Están a la caza de lo que hace o dice. Una palabra un gesto, incluso, sus silencios, son motivo de interpretaciones dolosas para tundirlo. Además, trabajan en equipo, porque uno da la primicia de lo que a su juicio fue un presunto yerro del mandatario y, de inmediato, un gran número de comentócratas del mismo grupo, la replican.

Una crítica visceral que ha corrido para mostrarlo como insensible es la que echó a andar su acérrimo enemigo Carlos Loret de Mola sobre la base que el presidente sólo dedicó “17 minutos de su voz” en su conferencia mañanera a las víctimas del accidente de la Línea 12. Por lo visto, el periodista tiene parámetros para medir en minutos la sensibilidad de las personas.

Contrario a lo que éste dice, varias veces, en esa conferencia, el presidente habló de las víctimas solidarizándose con ellas y apoyando la postura de la Jefa de Gobierno de abrir una investigación, con una empresa internacional especializada, que finque causas y responsabilidades para hacerles justicia.

En una de sus intervenciones dijo: “Por ahora, nuestro abrazo fraterno, sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida, para que no tengamos más fallecimientos”. Y en otra, al cerrar la conferencia, expresó: “Mi pésame a los familiares de los fallecidos en este lamentable accidente en Tláhuac, un abrazo a toda la gente de Tláhuac, a todos los que están sufriendo por este accidente” (Ver: https://lopezobrador.org.mx/ Conferencia del 04-05-21).

Si esto no es solidaridad, ¿qué lo será? Tal vez, salir vestido con un cilicio, mesarse los cabellos o prenderse fuego.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa