Cambio en los negocios

Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

En mi experiencia como director corporativo en una cadena de tiendas departamentales, siempre contratamos a la misma firma para nuestros estudios de mercado.

En una interesante plática la semana pasada de uno de los investigadores de esa firma comentó que, por ejemplo, en Colombia el 53% de los consumidores se aferran a sus marcas favoritas y solo esporádicamente prueban un producto nuevo.

Sin embargo, el efecto Amazon está ampliando sus opciones y en Latinoamérica un 40 % tiene como motivador principal la reducción de precios, el 48% compra dulces y chocolates, el 45% productos de papel, el 46% limpiadores y detergentes, el 42% jugos, el 48% arroz pasta y harina y un 40 % bebidas alcohólicas, entre otros.

A causa del Covid la vida ha cambiado en todos los sentidos y más en el consumo. En las tiendas de autoservicio se vieron compras de pánico, por ejemplo del papel higiénico que su duración en estanterías es efímera porque la gente ve que ya no hay, pero existen en la bodega y hay que resurtir a cada momento.

Ahora la nueva modalidad es online to off-line (en línea a fuera de línea) o 020, que es hacer pedidos vía digital a través de aplicaciones sobre todo en comidas en cocinas económicas y restaurantes, heladerías y otros productos necesarios para vivir en el confinamiento.

En días pasados me aterró una persona que acostumbra pedir por alguna de estas vías su comida y en esa ocasión optó por ir por su comida y vio cómo entre los repartidores de Uber y los Rappi se peleaban para llevar la comida a las casas para ganar dinero sin cubrebocas y sin guantes. Cuando ganaban el llevar el producto se ponían los cubrebocas y los guantes para aparentar ante los compradores que están cuidando su salud y se sientan protegidos.

Lo anterior es una fuente de contaminación del virus que, si los responsables de los negocios no lo toman en cuenta, hasta éstos podrían quedar fuera del mercado.

En la actualidad los productos que más se están consumiendo son los productos como papel higiénico, limpiadores y detergentes, arroz, pastas y harinas y las cocinas económicas, así como los mercados que venden frutas y verduras.

De acuerdo con un informe publicado el 10 de septiembre de 2019 por la firma Nielsen, antes del efecto Covid, los usuarios de internet en todo el mundo eran a esa fecha casi 2,000 millones de consumidores y comentan que los consumidores son desleales a las marcas.

Me parece que ahora no les importa la marca sino prevenir el contraer el virus; sin embargo, creo que el pánico lo están creando los que ejercen el poder por ejemplo en Mexico y sus entidades se están peleando entre sí y le echan la culpa al gobierno federal de no informar y son los gobiernos de las entidades las que están pidiendo que sus cifras de contaminados los den cada 15 días.

La gente no está cooperando y están saliendo y viviendo como si no existiera una pandemia. Es importante cuidarnos entre todos. Sin partidismos.— Mérida, Yucatán.

