Cambios experimentados desde el encuentro con Cristo

Semana del Seminario

César Calderón Ojeda

Me llamo César Calderón Ojeda, soy seminarista del Curso Introductorio en el Seminario Conciliar de Yucatán. Ciertamente, antes de elegir una carrera figuraba como opción entrar al Seminario, por el cual no me decidí. Cuando entré a la universidad no pensaba en otra cosa más que en mis estudios y las ganas de trabajar en lo que me gusta.

Pero la inquietud vocacional es un regalo de Dios que crece de algún modo y que solo Él sabe cuándo será el momento del llamado.

Tiempo después, sin saberlo o esperarlo, me animo a vivir nuevamente la experiencia de los procesos vocacionales y actualmente estoy en mi primer año del Seminario, en la etapa del Curso Introductorio, donde con mucha intensidad y fe busco responder una pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí?

Antes de entrar al Seminario solo lo conocía por los retiros de discernimiento que organiza y por alguna que otra kermés a la que asistí. Cuando entré estaba lleno de emociones y, a su vez, lleno de temores por el inicio de este caminar vocacional. A decir verdad, no sabía qué esperar ante tanta expectativa por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.

Es común escuchar que en el Seminario todo el día se la pasan rezando o escuchando misa. Cuando en realidad estamos llenos de momentos comunitarios, actividades deportivas y estudios como cualquier universitario. Es decir, tenemos la vida de un joven con ganas de superarse. Y esto no es todo, porque lo más importante es que lo vivimos en compañía de sacerdotes que guían el discernimiento vocacional. Cada uno de esos momentos representan signos pequeños, pero claves del llamado de Dios.

Es así que con la ayuda de los padres formadores voy encontrando que responder al llamado de la vocación es irme conociendo de la mano de Cristo. Cada semana que pasa hay algo nuevo que voy encontrando en mí y que influye en quienes me rodean. Más aún, voy descubriendo, sobre todo, la voz de Dios, que es una gran dicha porque me permite mirar mi vida desde su perspectiva misericordiosa.

Con todo y la emoción con la que entré al Seminario empecé a conocer las implicaciones que tiene el atreverse a tomar esta formación sacerdotal. Es cuando la voz de Dios interpela mi corazón diciendo claramente: “Te basta mi gracia”. Porque no seré solo yo quien con todos mis miedos responda, sino Cristo mismo en mi propia vida.

Ahora bien, es posible que conozcas a algún muchacho que está por entrar a su preparatoria y tenga inquietud al sacerdocio, o que veas rasgos en un joven universitario con un gran entusiasmo por vivir la santidad. De ser así, motívalo a acercarse al Seminario, a su párroco o a algún sacerdote. Apóyalo a pesar de sus dudas. Reza por él, encomiéndalo a María y dile que se atreva a buscar su vocación.

O bien, si tú eres quien está motivado acércate al altar y dile: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”.