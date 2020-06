Campo que podría redefinirse

¿Se hacen bien los planes gubernamentales?

Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

En mi vida profesional como director de empresas he sido actor en la elaboración de planes y control para una adecuada gestión de los recursos para añadir valor tangible (utilidades) e intangible (posicionamiento) para lograr su misión y crecer con una salud financiera positiva con base a sus objetivos por alcanzar.

En mi paso por el sector gubernamental pude observar un enfoque distinto por medio del voto se da a los que elige el ciudadano; una carta poder para procurar con los servicios públicos que la sociedad les ordena; para cumplir con la ley, elaboran y etiquetan los rubros con el fin mencionado en un presupuesto elaborado exprofeso, que tienen que ser autorizados por las cámaras legislativas para poder ejercerlas.

En mi corto caminar en la gestión pública e incluso en la academia cuando pregunto: ¿Cuál es el punto de partida de un plan gubernamental?

Siempre responden ¡los gastos del año pasado y hay que aumentarles y gastar todo para que no te lo quiten! es la misma respuesta en las dependencias.

Me tocó ver como en la obra pública los directores, por medio de constructoras con prestanombres cedían por debajo del agua obras grandes con la complicidad de las grandes constructoras (corrupción pura). Pero prefiero pasar al tema del presupuesto gubernamental; en mi opinión el costo público debe de partir de objetivos y no de los costos.

Análisis

Me voy a explicar con un ejemplo: Si se desea planear el rubro de educación, se debe de hacer un análisis del status en este importante rubro incluyendo, todos los recursos que sean necesarios para aumentar la eficiencia y eficacia terminal de los niveles educativos que lo requieran, por ejemplo, usar las instalaciones que solo trabajan en las mañanas, construir escuelas, contratar maestros capacitados y procurar su capacitación continua en nuevos métodos de enseñanza–aprendizaje, compra de material educativo , tecnologías de información, donde falte infraestructura, dotarla así en cada rubro de los servicios públicos, no partir de “gastos” y luego ver como se ejercen, me parece que hay que inculcar esa cultura del costo público.

Otra pregunta que me hago es ¿existe o debe de existir una partida de seguridad gubernamental?

Me parece que sí, cuando salen imprevistos; sin embargo, en mi opinión se deben de poner como intocables; para paliar los no controlables, etiquetándolos para esos casos, tratar en lo posible no comprometer a los ciudadanos en una deuda pública sin sustento, en las últimas fechas este concepto ha sido motivo de agrias discusiones y grandes desplegados, a mi parecer, puesto que no lo puedo asegurar creo que a dichas solicitudes, les falta el punto fino de sustentar el cómo dichos préstamos van a impactar en beneficio de la sociedad ya sea directa e indirectamente, por ejemplo el decir que se van a generar más empleos se deben explicar cómo se van a lograr. Les invito a reflexionar.—Mérida, Yucatán

pcoello@correo.uady.mx

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab