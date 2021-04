Mérida y el ambiente

Antonio Salgado Borge (*)

La frase “out of context” se utiliza como nombre en distintas cuentas de twitter para referirse a diversos individuos fuera de distintos contextos. Sin embargo, probablemente nunca había tenido un uso más adecuado que el que la cuenta “Out of Context Candidatos” le ha dado.

Y es que desde esta cuenta se comparten lo mismo errores increíbles que fotografías o videos vergonzosos de quienes en México buscan el voto este año. Así, candidatos aparecen bailando ridículamente, haciendo turismo de pobreza, chapeando, o comiendo toda clase de antojitos.

Es necesario decirlo con todas sus letras: la tónica de esta elección está claramente definida por individuos que no pueden o que no quieren entender el mundo en el que viven; personas que no tienen la voluntad de comprender su relación o responsabilidad hacia lo que les rodea; seres humanos fuera de lugar y que rompen violentamente con su contexto.

El resultado de este desencaje es, por absurdo, cómico. Pero lo que tenemos entre manos también es, antes que todo, trágico: estamos ante las personas que tendrán la responsabilidad de encauzar distintos esfuerzos para cambiar esos mismos contextos en los que irrumpen haciendo toda suerte de ridiculeces.

Yucatán no es la excepción. En nuestro estado también hemos visto la proliferación de candidatos fuera de contexto. Buena parte de quienes buscan nuestro voto caen en esta categoría, incluidos los candidatos a la alcaldía de Mérida.

En este artículo me enfocaré en dos aspectos cruciales del contexto meridano que quienes aspiran a la alcaldía de esta ciudad han optado por ignorar: el manto freático y la crisis climática. Dos asuntos de los que, por mucho que se pretenda decir lo contrario, tendrían que hablar y en los que su absurdo histrionismo populachero no puede más que desencajar.

El manto freático

Empecemos por el manto freático. La mitad de las viviendas en Yucatán desalojan aguas residuales que contienen todo tipo de desechos —principalmente fecales— al subsuelo por medio de sumideros.

De acuerdo con el libro “El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán” (UADY, 2017), apenas la mitad de las viviendas yucatecas cuentan con fosas sépticas y sólo la mitad de esta mitad brinda el mantenimiento adecuado a sus fosas. Cerca de la mitad de la población del estado vive en Mérida, por lo que buena parte de la responsabilidad recae en esta ciudad.

Es fácil perder de vista o minimizar este fenómeno. A fin de cuentas, lo que ocurre no forma parte del campo visual de la mayoría de las personas ni tiene un impacto inmediato en sus vidas.

Pero eso no significa que no estemos ante un asunto de la mayor importancia. Como bien se ha comentado con insistencia en términos coloquiales, cada vez es necesario excavar más hondo para encontrar “agua limpia”.

Es decir, que nuestro manto freático cada vez está más contaminado por toda la porquería que, casi sin reservas, desalojamos en éste. Esto significa que generaciones futuras se toparán con un subsuelo con agua contaminada y atiborrada de basura y excrementos.

Técnicamente es el gobierno del estado quien tiene responsabilidad principal en esta materia. Este ha sido el pretexto perfecto para que los alcaldes de esta ciudad, incluido Renán Barrera, se encojan de hombros y decidan ignorar el tema.

Sin embargo, de ello no se deriva que no tengan responsabilidad en esta materia. Las personas que votamos en Mérida no elegimos a nuestras o nuestros alcaldes únicamente con el fin de que pavimenten calles o de que hagan trabajo burocrático o administrativo.

Al votar, queda implícito, tal como se compromete en campañas, que la persona ganadora defenderá los intereses de todas las personas que habitan en la ciudad y que buscará mejorar sus condiciones de vida.

En este sentido, quien llegue a la alcaldía de Mérida no tiene pretexto presentable para no convertirse en la persona que impulse política y administrativamente un proyecto integral de drenaje sanitario para empezar a atajar este mayúsculo problema. Si hay que negociar con el gobierno estatal, adelante. Si es necesario pedir préstamos para perforar un suelo inclemente, que así sea.

No reaccionar ante este asunto implica permitir que la ciudad se vuelva inviable para generaciones futuras. Generaciones conformadas en parte por seres humanos que hoy habitan este planeta. La irresponsabilidad de su desprecio a este tema es tan grave como indignante. Por el momento, nadie ha levantado la mano en este tema. Es más fácil y fotografiable chapear una calle o comer un panucho en un mercado.

La emergencia climática

Pasemos ahora a la emergencia climática. Cada vez son más frecuentes los lamentos por el calor o por las inundaciones en Mérida. Contrario a lo que puede pensarse, las quejas no se deben a que las personas sean más sensibles a estos temas. Es un hecho que la ciudad, como el mundo, está siendo impactada por los efectos de la crisis climática que incluye el calentamiento global.

Este no es un problema superficial. En primer lugar, aunque poco se habla de ello, la crisis climática afecta particularmente a las mujeres embarazadas, a las niñas y a los niños. El calor, la contaminación, la escasez de agua o las picaduras de insectos —todos aspectos de esta crisis— producen efectos que lastiman determinantemente y ponen en peligro a estas personas.

Por ejemplo, el calor extremo aumenta el riesgo de partos prematuros, debilita la placenta y se traduce en complicaciones como la hipertensión o la ruptura prematura de membranas.

Además, la emergencia climática incrementará, definitiva y significativamente, el número de abortos no deseados. Y no, esto no es una exageración ni una premonición: las evidencias ya apuntan en este sentido y, de acuerdo con la Universidad de Harvard, esto ya ocurre en países como Bangladesh.

La crisis climática produce también menor peso en recién nacidos y con ello se aumenta el riesgo de problemas de desarrollo cerebral, infecciones, y subdesarrollo pulmonar; es decir se pone en riesgo las vidas de los infantes. Las mismas vidas cuya defensa es el eje central de algunos movimientos conservadores.

Aunque la persona que resulte electa alcalde de Mérida claramente no tiene la capacidad de resolver la crisis climática, esta persona tiene una responsabilidad mayúscula en atenuar sus efectos y sus causas.

En primer lugar, quien encabece el Ayuntamiento de esta ciudad tendría que contar con un plan elaborado por personas expertas dedicado a atajar los efectos de esta crisis, particularmente el calor y las inundaciones.

En este contexto, sembrar árboles, como lo ha hecho el ayuntamiento de Renán Barrera, es positivo; pero esto es claramente insuficiente. Por el momento, ningún gobernante municipal ha decidido entrar directamente a asuntos estructurales.

En palabras de Kalycho Escoffié, quien nació en Mérida y actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el calor meridano es político.

Y es que, como bien afirma, Escoffié: “El calentamiento urbano que vive Mérida NO es natural. Es generado por desarrollos inmobiliarios -en su mayoría para especulación, no atendiendo a demanda de vivienda- así como por autoridades que no ejercen sus labores de control y supervisión”.

Es decir, para atajar seriamente el problema, quien llegue al palacio municipal de Mérida tendría que hacer su trabajo y, cuando sea necesario, imponer el bienestar general al de los desarrolladores inmobiliarios, como ha ocurrido hasta ahora.

En segundo lugar, quien llegue a la alcaldía de Mérida tiene la obligación de atender las causas con las que nuestra ciudad contribuye a la crisis climática. Un ejemplo claro de ello es la basura. Es francamente increíble que a estas alturas no se tenga la capacidad de separar y reciclar eficientemente.

Sería muy interesante saber si, entre chapeadas y selfies, alguna candidata o candidato tiene la disposición de comprometerse a plantar cara a los poderes fácticos locales que, silenciosamente pero decididamente, contribuyen a alimentar la forma como alimentamos o experimentamos la crisis climática.

Conclusión

Un buen número de candidatos yucatecos merecen la etiqueta “candidatos fuera de contexto”. Este grupo incluye a todos los candidatos a la alcaldía de Mérida. En vez de propuestas y promesas para atajar problemas graves y de fondo, las meridanas y meridanos recibimos imágenes absurdas de personas fuera de lugar. En este artículo he revisado dos asuntos contextuales graves y urgentes, ambos relacionados con el medio ambiente: el manto freático y la crisis climática.

Estamos ante amenazas radicales a la calidad de vida en Mérida; problemas que ponen en riesgo la viabilidad de la ciudad para las personas más jóvenes y que, por ende, ninguna persona que se conciba como adecuada para dirigir el ayuntamiento debería ignorar. Por el momento, todos lo han hecho.— Edimburgo, Reino Unido

