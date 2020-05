Carlos Enrique Pacheco Coello: Interrogantes de una lucha

Me pregunto con frecuencia, si en realidad se está trabajando con eficiencia y eficacia para combatir la pandemia ahora epidemia del nuevo virus Covid-19 o sólo se están llevando estadísticas de contagios y de fallecimientos, me explico; a diario se presentan gráficas sobre la curva y su comportamiento, y me queda claro que al llegar a su pico lo ideal es que descienda hacia la derecha y no a la izquierda, que significa que volvemos al punto de partida, sin embargo; parece ser que las estadísticas que son planteadas en porcentajes se podrían mezclar, con casos asintomáticos leves como las gripes y resfriados o con otras causas de muertes.

El 29 de febrero de 2020, Marcos González Díaz corresponsal de BBC News, en una publicación comentó sobre si México estaba preparado para una posible epidemia, recordando la pandemia mundial de gripe porcina en 2009, de tal forma que debería saber cómo proteger a la población y las estrategias a tiempo de cómo se debía actuar y si estábamos empezando a anticipar acciones sobre lo aprendido.

Es plausible la actuación de médicos y enfermeros (sin un léxico foxiano) en el combate para salvar vidas. También es correcto que las autoridades de salud tanto a nivel nacional como de los estados estén asesoradas por especialistas integrados en comités que se reúnen para tomar decisiones sobre las estrategias de combate al virus.

Lo que me preocupa es que solo se lucha para sanar a los contagiados, no se está realizando una investigación seria de las muertes, su relación con las enfermedades crónico-degenerativas, y lo más grave, es que debemos esperar a que otros países descubran la vacuna y se la vendan a nuestro país; se dice que en la UNAM se está trabajando en éstas, pero hay que esperar.

Ante estas interrogantes me pregunto ¿Se le asigna recursos a la ciencia para no depender del exterior? ¿Cuál es el papel de la industria farmacéutica que depende de laboratorios que ponen barreras de entrada a otro tipo de medicamentos hechizos? Creo que es de vital importancia que se les inyecten recursos a los centros universitarios y de investigación para estar a la altura de potencias internacionales para avanzar en la ciencia médica y social ante la pérdida de valores de los seres humanos, como lo es el proyecto bioético; causa tristeza cómo se ha descuidado a los asilos de ancianos ante esta epidemia, aunque les caen como anillo al dedo, no solo a los que aspiran a llegar a la política repartiendo despensas y tomándose la foto, situación que se da en la mayoría de los funcionarios públicos y cámaras empresariales con alto poder, (no hay que olvidar que son sindicatos empresariales que luchan por prebendas) situación que no se da parejo en las de obreros y trabajadores, honestos.

Estimados lectores en estos momentos lo importante es vencer la epidemia.

(*) Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac, Campus Mayab.