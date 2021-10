Carlos Loret de Mola: El señor don Sanseacabó

Historias de reportero

Tres integrantes de su gabinete son señalados en los Pandora Papers, y el presidente se limita a un “que se investigue”, y pasa al siguiente tema.

Sale un video de su hermano recibiendo fajos de billetes y responde “son aportaciones al movimiento”. Sale otro video de ¡otro hermano! y se zafa diciendo que era “un trato personal”.

Salen las 23 casas de Bartlett y dice que se va a aclarar. El hijo de Bartlett vende ventiladores Covid a sobreprecio y pide iniciar una indagatoria… ¡a la organización que reveló el escándalo! Sus hijos se dan vida de magnates y sencillamente dice que él no responde por ellos.

A cada escándalo, el presidente se sacude eficazmente la responsabilidad con un método que ya tiene muy ensayado:

1) Desdeña el asunto en un minuto, a diferencia de otros temas en donde puede hablar por horas.

2) Suelta un “que se investigue”, pero nunca se investiga y nunca se llega a nada.

3) Sugiere “que él responda”, pero no obliga a la rendición de cuentas y se queda satisfecho con cualquier explicación.

4) Enmarca las denuncias en una campaña en su contra, asegurando que antes se cometían más delitos y con mayores montos.

5) Remata con el clásico: “yo tengo la conciencia tranquila, mi plumaje es de los que no se manchan”.

Y sanseacabó. Con este sencillo método hemos visto reventar escándalo tras escándalo en su movimiento, en su partido, en su gabinete y hasta en su familia. El presidente no da la cara ni asume ninguna responsabilidad. Se esconde en el cómodo formato de las mañaneras para que no se le cuestione más y con eficaz desfachatez, se le resbala.

La más reciente danza fue con los Pandora Papers. Se denuncia que esconden fortunas en paraísos fiscales varios de sus colaboradores más cercanos. Julio Scherer, el más poderoso de los primeros tres años de su sexenio. “Ya no trabaja aquí”. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. Eran solo tres millones de pesos y al pobre hasta lo transaron. La pareja de 20 años de Manuel Bartlett. No es Bartlett, es su pareja.

Si un miembro del gabinete de Peña Nieto o de Calderón fuera salpicado por un escándalo así, si un hermano de alguno de ellos apareciera en video recibiendo bolsas de cash, no quiero ni imaginar lo que estaría diciendo —y con justa razón— López Obrador, que tan exigente es con la corrupción… ajena.

SACIAMORBOS

1) Y a juzgar por sus empleos anteriores, la que le lleva el dinero a la precandidata consentida, ¿también va a cantar las de Pandora?

2) Hoy presenta México Evalúa sus nuevos “Hallazgos 2020”: 93% de los delitos cometidos el año pasado no fueron denunciados o no fueron integrados en una carpeta de investigación. La proporción de delitos que son investigados por las autoridades fue realmente baja: menos del 7%. De las carpetas de investigación que sí se abren, 95% quedó impune, peor que en 2019, pero mejor que en 2018. Destaca que las fiscalías no establecen qué delitos priorizan para su investigación. Y a falta de criterios transparentes, está abierta la puerta para que las autoridades tomen decisiones arbitrarias: mientras Odebrecht, Ayotzinapa o los Duartes están a paso tortuga, la FGR tiene los ojos puestos en los científicos.— Ciudad de México.

