Carlos Loret de Mola: "Paradojas de AMLO"

Historias de reportero

(*)

La venta del avión que no se vendió. La rifa del avión que no incluye el avión. La baja ocupación hospitalaria con hospitales llenos. La neumonía atípica que no es coronavirus. Ya logramos rescatar a Pemex, pero está en quiebra.

Hace 3 meses nos preparamos para la pandemia, pero andamos en compras de pánico a China. La reapertura de los Municipios de la Esperanza que no reabren. La curva aplanada que no es plana. La pandemia domada que desata el triple de casos. El país que va muy bien contra el virus, pero tiene más muertos que China. El gobierno más ecologista del mundo apuesta por el petróleo y el carbón. Ya no hay corrupción, pero Bartlett. Ya no hay clientelismo político, pero Censos del Bienestar.

El gobierno más honesto del mundo que hace más asignaciones directas. ¿Qué hacemos con los ricos… como Romo, Olga, Jiménez Espriú, Torruco, Bartlett, Epigmenio, Yeidckol, Napito?

Primero los pobres, pero elimino el programa de atención a la pobreza. No hay pase de charola, pero cien grandes empresarios cenan en Palacio y tienen que poner al menos 20 millones de pesos.

La Guardia Nacional, ese cuerpo civil en el que manda puro militar. No se militariza la frontera sur, pero se envían 26 mil elementos militares. Defendemos la soberanía, pero Trump define la política migratoria.

El gobierno que está en contra del control político de la educación, pero se lo da a la CNTE y llega al poder en alianza con Elba Esther Gordillo. El gobierno que repudia el charrismo sindical, pero encumbra a Napito.

Conacyt tiene chef, pero pide a sus investigadores que se aprieten el cinturón. Aquí no hay conflictos de interés, pero el hijo de Bartlett. El corrupto es el que denuncia un acto de corrupción, no el que lo comete.

Los doctores son héroes en el mundo, pero avariciosos mercantilistas para el presidente de México. Abatimos 95% el huachicol, pero no aumenta la venta de combustible legal. La refinería que es un gran negocio, pero los cuatro consorcios que invitó le dijeron que no era buen negocio. Se repudian los rescates financieros a los ricos, pero se absorben las orquestas.

Aquí no se consiente a los empresarios de siempre, pero los de siempre ganan los tramos del Tren Maya. Bellas Artes, para la fiesta de cumple del líder de La Luz del Mundo. El juarista que pone a iglesias evangélicas a repartir la cartilla moral. El humanista que acusa de grillos a papás de niños con cáncer que exigen medicamento.

El defensor de las víctimas que se conmueve por el encarcelamiento del victimario y acude a saludar a su mamá. El feminista que afirma que 90% de las denuncias de violencia de género son falsas.

Ha aumentado el gasto en salud, pero no hay medicinas. El político que más se ha quejado de fraude electoral organizó la "consulta" del aeropuerto. El presidente que aniquilará al neoliberalismo no quiere gastar para mantener el déficit fiscal en cero.

Acabaremos con la violencia desde el primer día, año y medio después sigue subiendo. En el aeropuerto de Texcoco hay corrupción, pero los mismos reciben los contratos para construir el de Santa Lucía. Los dos millones de árboles que son 80 mil. El millón de créditos que son 150 mil. El crecimiento de 2% que es 0%.

Se van a crear 2 millones de empleos, pero se pierden medio millón. No habrá despidos en el gobierno, pero se van 5 mil del SAT. El decreto para que se queden en la calle los militares que no implica militarización del país. Me quejo de los bots, pero soy el que más tiene. El gobierno que más respeta la libertad de expresión ataca todos los días a medios y periodistas.— Ciudad de México.

Periodista