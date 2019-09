Carlos Loret de Mola: Tiene otros datos sobre “huachicol”

Historias de Reportero

Carlos Loret de Mola (*)

El Presidente dice que ha logrado abatir el “huachicol” 95%. Es una de las frases más repetidas del sexenio. Sin embargo, los datos oficiales de Pemex desmienten al mandatario.

Desde mayo de este año, en estas Historias de Reportero, denuncié que las cifras de ventas de Petróleos Mexicanos no reflejaban el fin del “huachicol” que tanto pregona el gobierno. Los datos se han seguido actualizando y siguen reflejando exactamente lo mismo. De acuerdo con los indicadores petroleros al cierre de julio de 2019, las ventas de gasolinas y diésel en el periodo enero-julio de este año se ubicaron en un millón de barriles diarios, en promedio. Es decir, 83 mil barriles diarios menos que en el mismo periodo de 2018. Si es cierto que se acabó con el “huachicol”, el volumen de ventas de Pemex debería reflejarlo. No es el caso. La demanda nacional de combustibles se estima en alrededor de 1 millón 120 mil barriles al día. Pemex solo vende 1 millón. Así, 120 mil barriles al día vienen de otra fuente. Los reportes indican que aproximadamente 50 mil barriles al día son comercializados legalmente por distribuidores privados diferentes a Pemex. Por lo tanto, no queda más que concluir que hay alrededor de 70 mil barriles al día de “huachicol” vendidos por ahí y no solo 5 mil barriles como sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fin de semana, “El Universal” sumó otro argumento: Pemex reportó que el número de tomas clandestinas en lo que va del año, se mantiene en 8 mil 700 aproximadamente, más o menos igual que en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades podrían argumentar que los “huachicoleros” hacen más o menos los mismos “piquetes” a los tubos, pero que ahora obtienen mucho menos producto de cada toma, dado que se ha mejorado la capacidad de respuesta a las alertas. De ser esto cierto, los “huachicoleros” estarían prácticamente haciendo tomas clandestinas por pura diversión, ya que, según los datos del Presidente, de cada toma en promedio ahora solo obtienen el 5% de lo que obtenían antes. No sale.

Datos

En resumen, los datos oficiales de este gobierno dicen que el “huachicol” no ha bajado. La evidencia en campo también: en los últimos días que trabajé en Televisa, le presentamos un par de reportajes periodísticos que exhibían que ahora hay muchos más robos a pipas en las carreteras del país, y que en nuestras dos fronteras se registra contrabando de combustibles.

Resulta muy curioso que el presidente López Obrador siga con la cantaleta de que ha bajado 95% del robo de combustibles, pero Pemex vende lo mismo, los privados también, la demanda se mantiene igual y siguen perforando ductos como antes.—Ciudad de México.

