Cartas al diario

Recibimos un escrito del señor Mario Góngora Flota, que dice lo siguiente:

El pueblo yucateco se siente traicionado, violentado en su economía por el gobernador Mauricio Vila Dosal, del partido de los “moches”, Acción Nacional. Se le está pasando la mano queriendo cobrar más impuestos y otros cobros estatales. La economía yucateca no se encuentra en condiciones para pagar estas alzas injustas y abusivas. (El delegado federal) Joaquín Díaz Mena debe tomar nota e informar con claridad al presidente López Obrador de estos cobros que, según Vila, quiere imponer por la reducción de recursos federales al Estado. Este asunto ya se aclaró porque no existe ningún recorte de recursos, informaron el representante de Morena en Yucatán, Mario Mex, y la profesora Blanca Estrada Mora, presidenta de la Fecuy. La Ley de Ingresos 2020 contiene $44.096.239,578. No existe motivo alguno, gobernador Vila, para castigar a los yucatecos en su economía, la cosa no está color de rosa. Miles de yucatecos se van desde muy temprano hasta el anochecer para ganar unos pesos y cubrir gastos de la casa, despensa, agua, luz, gas, gastos escuela de los niños, medicinas, etcétera. Ya se le olvidó que Yucatán es uno de los estados con más bajos sueldos de la República Mexicana. No nos quiera cobrar la austeridad que impuso en el gobierno estatal. Recapacite, al subir el salario mínimo la canasta básica se encareció.

