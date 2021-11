Cartas al Diario...

Recibimos del señor Mario Benjamín Valadez Meraz el siguiente escrito, cuyas partes modulares reproducimos a continuación:Cuántas veces hemos escuchado que el “hubiera” no existe, pero si cada uno hiciera lo que es correcto México no sería uno de los países más corruptos del mundo.

Si el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) hubiera sido administrado con honestidad, hoy no estaría sufriendo la peor crisis económica de toda su historia.

¿Cómo les podemos pedir a los exgobernadores del PRI que hicieran lo correcto? Si fueron ellos los encargados de condenarlo a muerte tras usarlo como su “caja chica”. Fue precisamente Ivonne Ortega Pacheco quien ejecutó la “sentencia”, al manipular durante toda su administración las aportaciones de los servidores públicos por $2,080 millones.

Quien debió haber sido denunciada por malversación de fondos, toda vez que la única función del gobierno del Estado con el Isstey es exclusivamente de enlace por los descuentos de las cuotas de los trabajadores vía nóminas. Por ello, no solo transgredió la ley del instituto en su artículo 11o., sino que para ejercerlos como gasto público su administración debería haber contado con la aprobación de los diputados locales del Congreso del Estado.

Si Rolando Zapata Bello hubiera hecho lo correcto cuando recibió la gubernatura del Estado, hoy sería recordado como el gobernante que tuvo el valor de desafiar a todo un sistema político corrupto, tanto que Ivonne Ortega Pacheco hoy no sería diputada federal por Movimiento Ciudadano, sino que estaría siendo procesada por peculado. Pero estos fueron solo sueños guajiros porque la realidad fue otra: Zapata Bello no solo no la denunció, sino que, además de encubrirla, envió iniciativa al Congreso local por la donación de 3,000 hectáreas de la reserva territorial de Ucú, con los que cubrirían la deuda del Issstey por $2,080 millones, que le heredó su antecesora y que su gobierno nunca debió asumir.

Siendo realista, estos encubrimientos a estas alturas a nadie extrañan, porque siempre esa ha sido la forma de cubrirse las espaldas de los exgobernadores del PRI, quienes todavía no han entendido que por acciones como estas la ciudadanía no confía ya en su partido.

En fin “genio y figura hasta la sepultura”. Hoy Rolando Zapata Bello, se estará lamentando por no haberla denunciado y por cubrir el adeudo del instituto, tras darse a conocer que Ivonne Ortega Pacheco, para sorpresa de todos, el próximo 3 de noviembre interpondrá denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exmandatario estatal y quienes resulten responsables por la cancelación del hospital de Ticul. Pero, amigos lectores, no tienen por qué sorprenderse porque esto suele pasar entre las mejores familias.

Nuestro sistema político es tan “maravilloso” que todos los delitos cometidos por quienes nos han gobernado, además de quedar impunes, premian a quienes los cometen como el que le obsequiaron a la señora Ortega Pacheco. Ella, después de dejar en inminente quiebra al instituto y por ende en zozobra a los pensionados, es ahora la flamante diputada federal por Movimiento Ciudadano.

Hoy los podremos ver caminar y sonreír por la ciudad como si nada hubiesen hecho, pero serán los propios ciudadanos quienes les recuerden que gracias a ellos, la supervivencia de un instituto creado por la administración del doctor Francisco Luna Kan en 1976, para darles seguridad social y certeza de pensiones a todos los trabajadores del Estado, está en riesgo de desaparecer.

La bomba de tiempo que Zapata Bello le heredó a Mauricio Vila Dosal ya estalló al grado que en este 2021 su gobierno ha financiado al instituto con $280 millones para el pago de pensiones.

Es tan grave la crisis económica del Isstey que, además de reducirse al mínimo la base laboral, el hotel Costa Azul, los concursos de pesca y otros eventos están suspendidos. Porque la preocupación principal está enfocado en el pago de los 6,800 pensionados, cuyos montos mensuales son aproximadamente de $80 millones.

No obstante que los pronósticos de supervivencia de este Instituto son tan impredecibles que podría desaparecer, su rescate podría ser factible siempre y cuando se vendan las 3,000 hectáreas de la reserva territorial de Ucú, se proyecten cambios estructurales a la ley del instituto y, lo más importante, se coloquen candados a las cuotas de los trabajadores.

En igual forma se tiene que buscar un punto de equilibrio sostenible, en el que las cuotas sean con base en los salarios, pero no del 8% para todos como los que actualmente aplican, sino al que gane más sea mayor el porcentaje. También instituir el ahorro para el retiro de los trabajadores, mismos que les serían entregados cuando sean pensionados.

Recursos que el instituto utilizaría para los otorgamientos de las diferentes modalidades de préstamos que manejan, pero exclusivamente serían para los trabajadores que ahorren. Bajo estas acciones se refinanciarían y por ende tendría mayor liquidez. Es innegable que la grave crisis económica que hoy viven los pensionados de este Instituto será de efectos boomerang para los burócratas.

Toda vez que el gobierno del Estado podría aplicarles a todos aquellos que hoy tienen pensiones elevadas, los topes fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente equivalen a 10 salarios mínimos en UMA de $89.62 diarios y $26,886 mensuales.

Por aquellos trabajadores que dentro del ejercicio público dieron su honestidad y lealtad, para que su vejez la vivieran con tranquilidad, no pueden quedar impunes todos los delitos cometidos contra el Isstey.