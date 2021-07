Cartas al Diario: Félix A. Rubio Villanueva

Recibimos del señor Félix A. Rubio Villanueva, exfundador del Cotey, director de Mayaways Travel Magazine, promotor turístico y hotelero, un escrito que dice lo siguiente:

Me llaman profundamente la atención las palabras vertidas por el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, ante autoridades nacionales e internacionales de Turismo: Miguel Torruco Márquez y Zurab Pololikakashvilli.

De manera imprudente, pues considero que nos pone mal, habla de la desunión del sector turístico de la entidad. Eso no es cierto. Somos un sector que por su importancia en la economía del Estado siempre hablamos de lo que se hace, bien o mal opinamos, discutimos, participamos, aportamos y queremos resultados. Eso no quiere decir desunión.

Desafortunadamente los últimos gobernadores no han buscado la comunicación directa con la actividad turística, como lo hicieron en su momento Víctor Cervera Pacheco y Patricio Patrón Laviada, quien incluso tenía una reunión de análisis del turismo después de sus informes.

La línea de comunicación directa es la más simple y efectiva para abordar y solucionar cualquier tema.

Como si fuese cosa nueva, usted habla de los atractivos de Yucatán que el sector privado promueve desde hace 100 años, cuando don Fernando Barbachano Peón fundó en 1921 la agencia Mayaland Travel. No soy un improvisado, tengo 53 años trabajando en turismo, desde guía hasta hotelero, pasando por más de 10 actividades que he desempeñado siempre con amor a Mérida y Yucatán, promoviendo todos los atractivos que usted mencionó y muchos más.

Me he reunido con todos los gobernadores y directores de turismo desde 1967 al igual que con empresarios locales, nacionales e internacionales. Además, he ido a promover nuestra tierra con esmero.

Por eso me duele y lamento escuchar de usted que estamos desunidos.

Más de 60 rubros de la economía dependen del turismo, siendo más importante que la industria de la construcción.

Ojalá escuche el sencillo llamado del presidente del Cetur, Jorge Carrillo Sáenz, para una reunión urgente con el sector turístico.