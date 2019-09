Cartas al Diario: Silvia Loret de Mola

Hace un par de días salí a la terraza de mi casa a manera de despedida, ya que me voy de aquí, y ver mis plátanos, mis pequeñas flores plantadas por mis nietos y un bonito atardecer me invitaron a ello. Fue una ilusión trucada. La invasión de moscos me hizo huir de ese deseo. Las lluvias de los últimos días han desatado una plaga de este insecto, que de no ser controlado desatará un problema grave.

No se ha fumigado en la ciudad y sus cercanías una sola vez. A quien resulte responsable de esta situación lo invito a reaccionar ante esto. El zika, chikungunya, dengue que ya apareció y dengue hemorrágico no tardarán en hacer su daño.

Inquietud

Me pregunto ¿están preparados para esto? O una vez más ante nuestros ojos iremos viendo cómo aparecen estas enfermedades que como siempre se ocultarán a la sociedad y morirán algunos sin mayor apoyo.

No hay el mínimo control de esta plaga. Se hizo una distracción de descacharrizacion hace unos meses, algunos ciudadanos responsables sacaron sus cosas que permanecieron días ahí. Un buen intento de distracción ante ninguna acción.

Enfermedad

A quien ha tenido dengue sabe el dolor corporal que conlleva, calenturas que pueden convertirse en dengue hemorrágico el cual puede ocasionar incluso la muerte. El zika: fiebre, sarpullido, ojos llorosos, escalofríos, fatiga. Y durante el embarazo, daño al feto como trastorno cerebral y reducción en los tejidos del cerebro. Chikungunya: los mismos síntomas y terribles consecuencias, que pueden durar años.

Si a esto le sumamos que en los hospitales públicos las medicinas escasean, puede convertirse en una epidemia.

Tenemos en Yucatán uno de los primeros lugares en seguridad. Mas la seguridad no termina en que no nos maten en la calle o que nos detenga un alcoholímetro, o que podamos transitar seguros. La seguridad también depende de nuestra salud y en este rubro se deja mucho qué desear.

Afectación

Desde hospitales abandonados hasta una falta de fumigación que pone en peligro no solo nuestra salud, sino también la vida. Sin dejar de mencionar la economía de miles de familias que para ser atendidas tienen que trasladarse a la antesala del infierno que son los hospitales públicos. Y los privados en los que hay que vender la casa para ser atendidos.

Son responsables de las muertes que la plaga de moscos ocasione: el gobernador, que la Constitución del Estado en el artículo 1 dice “Es obligación del gobernador, cuidar la vida y los bienes de sus gobernados”.

Asimismo, la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Mérida.