Catón: Política y cosas peores

Algunos malpensados pensarán que me he vuelto lópezobradorista. Vade retro Satana!

He sido, soy y me propongo seguir siendo crítico de ese señor caudillista, absolutista y populista y de su errático y caprichoso régimen.

Lo que sucede es que ayer hice el elogio de unas acciones de AMLO, y hoy diré bien de otra que igualmente me pareció atinada.

No es que quiera ser objetivo. Cosa imposible es ésa, a menos que seas un robot sin pensamiento ni alma, entidades las dos bastante subjetivas. Yo las poseo, aunque en corta medida y vacilantes ambas.

Por tanto, la objetividad me es tan ajena como la prudencia o la templanza, virtudes muy alejadas de mí (afortunadamente).

Pero sucede que escribo siempre sin temor al qué dirán, pues lo que dicen unos lo contradicen otros, y al revés volteado. Y ahora me nace decir que acierta de nueva cuenta López Obrador en su llamado a los partidos políticos para que donen el 50 por ciento de los muchos dineros que reciben del erario a fin de apoyar la lucha contra la pandemia.

México, país inmensamente pobre, tiene partidos inmensamente ricos que gravitan sobre la economía nacional. Hoy por hoy esos partidos son más bien negocios, y para colmo su número crece a costa de los contribuyentes y del bien común.

Dichas empresas, en manos algunas de ellas de mercaderes políticos —de políticos mercaderes—, no harán caso de la exhortación presidencial. Prefieren que les corten un dedo a que les quiten un peso. Aun así es plausible la iniciativa de AMLO, y debería ser escuchada. No lo será, me temo. El ruido que hace el dinero contante y sonante impide que se oigan muchas cosas...

