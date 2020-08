Causas de más contagios

Irresponsabilidad

MARIO BENJAMIN VALADEZ MERAZ (*)

Hoy los aumentos de contagios y fallecidos por el Covid-19 en Yucatán han alcanzado cifras alarmantes, que son imputables a la falta de educación e ignorancia de la gente por no respetar las medidas sanitarias del sector Salud.

Sí, amables lectores: la indiferencia hacia la cultura de prevención sanitaria ha contribuido a que nuestro Estado sea un foco rojo en el ámbito federal.

Hoy los absurdos mitos de que el virus no sobreviviría a las altas temperaturas quedaron en sueños guajiros, al igual que los remedios caseros difundidos en redes sociales para combatirlo.

No pretendo ser irrespetuoso ni mucho menos crear polémica, pero a veces pensamos que lo sabemos todo. Los contagios no se eliminan untándose gel y lavándose las manos como sea, ¡no señor!; el lavado requiere de todo un proceso y no sirve de nada si no se aplica la técnica sugerida por el sector Salud… a esto hay que agregar los cubrebocas improvisados que no cubren los estándares de protección.

Hoy nuestras vidas han dado un giro de 180 grados y los días de la semana han dejado de ser importantes, no solo por el confinamiento de más de cuatro meses en los que hemos estado cautivos, sino porque nuestros sueños han quedado varados en el barco del olvido y desconocemos si veremos la luz de un nuevo día.

Hoy, cuando deberíamos estar más unidos, no existe solidaridad al realizar marchas irrelevantes exigiendo la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador o al abastecerse de bebidas alcohólicas sin importar el cuidado de sus vidas y las de sus familias.

Quienes hemos cumplido con la cuarentena #Quédateencasa# criticamos la irresponsabilidad de quienes directa e indirectamente son culpables de que esta pandemia se esté incrementado alarmantemente. Si la gente está muriendo fuera de los hospitales es gracias a esas personas, que no le dan importancia a este virus.

Hoy la medida establecida por el gobierno de Mauricio Vila Dosal de aplicar nuevamente la Ley Seca tiene que ser digna de elogio, porque una cosa es libertad y otra libertinaje. Y en esto último cayeron infinidad de yucatecos que percibieron la reapertura de expendios como si fuera motivo de fiesta. Indigna que piensen más en embriagarse que en sus vidas.

En lo que se refiere al llamado “toque de queda” de 10:30 de la noche a 5 de la mañana, si lo analizamos fríamente, tuvimos infinidad de oportunidades para acatar los protocolos de higiene, pero ante la indiferencia de la población la considero una medida correcta porque si no se aplicara, los incrementos de contagios serían de pronósticos reservados.

Para concluir, amables lectores, si me apoyé mucho en la palabra “hoy” es porque si no actuamos hoy con responsabilidad y madurez, no veremos mañana la luz de un nuevo día.— Mérida, Yucatán.

electrónico:mariovaladez_48@hotmail.com

Contador-auditor. Exasesor de gobiernos emanados del PRI