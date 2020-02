Cena: ¿indignidad o nobleza?

La diferencia entre la salud y el sufrimiento

Eduardo R. Huchim (*)

Curioso país el nuestro. Hoy se le reprocha al Presidente haber reunido en una cena 1,500 millones de pesos que se destinarán a fines socialmente útiles, procedentes de aportaciones de un nutrido grupo de empresarios, a quienes se les ha llegado a tildar de cortesanos e incluso de cobardes que se inclinan ante el poder presidencial.

En ese mismo tenor, Mary Anastasia O'Grady (The Wall Street Journal), vio en la cena en Palacio Nacional un “acto descarado de extorsión” y sostiene que con Andrés Manuel López Obrador México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes con la Unidad de Inteligencia Financiera como pieza clave (“Reforma”, 24/02/20). (La revisión de la UIF a empresas que contratan con el gobierno fue de inmediato admitida por AMLO, como medio contra prácticas de corrupción, lo cual supongo que es una buena noticia para las empresas afectas a la competencia equitativa).

La visión de O’Grady es discutible, pero sin duda se sustenta en hechos que, no obstante, admiten otras interpretaciones. Desde la altura de su pretendida superioridad intelectual, algunos mexicanos no solo comparten esa visión sino casi llaman al empresariado a un levantamiento para recuperar la dignidad perdida, porque —dicen— deben rebelarse ante la imposición. Lectores que son de cuentos de hadas, para zaherir al Presidente incluso acuden al lugar común —ellos que dicen detestar los lugares comunes— del rey al que Andersen hizo desfilar desnudo. Esto para criticar que al caprichoso y terco mandatario nadie se atreve a decirle que se equivoca ni a reprobar sus ocurrencias.

No todo es insulto, sin embargo. Hay críticos que reprueban de buena fe a un gobernante atípico y a su forma de gobernar porque no alcanzan a ver la bondad y eficacia de muchas de sus políticas y acciones y, parafraseando una metáfora bíblica muy citada por el mandatario, juzgan con criterios de odres viejos al vino que es diferente, a veces radicalmente diferente, y a los nuevos odres que lo contienen. Naturalmente, excepto los resultados a mediano plazo, nada garantiza que el vino y los odres nuevos sean lo que el país necesita, pero resulta indiscutible que los viejos ya no satisfacen a la mayoría de la sociedad nacional.

Frente a la visión negativa sobre la cena del Presidente con los empresarios, es posible otra lectura. Eventos como aquél han servido en lo pasado para la exacción al empresariado y para el ilegal financiamiento de campañas políticas. Ahora es distinto, la cena con empresarios —hecha con transparencia y no en lo obscurito, como subrayó Carlos Salazar Lomelín (CCE)— servirá para adquirir equipo médico destinado a los estratos más desprotegidos de la sociedad.

Para algunos el destino del dinero que será aportado es irrelevante y lo verdaderamente grave fue la forma de obtenerlo. Para los beneficiarios que se angustian porque no poseen recursos a veces ni siquiera para atender un resfriado y mucho menos para estudios médicos y cirugías, el disponer de atención médica y medicamentos puede significar la diferencia entre la salud y el sufrimiento perenne, e incluso entre la vida y la muerte prematura.

Yo prefiero pensar que aquella noche no hubo en la mente empresarial ideas de sumisión, de búsqueda de contratos futuros, de extorsión, de ventajas impositivas, sino de generosidad. Una generosidad que, incentivada por la nobleza de los fines, hizo proliferar los ceros en las chequeras de los futuros aportantes. Pudo no ser así y yo ser un ingenuo, cierto, pero incluir la extorsión-sumisión y excluir la posibilidad de que la solidaridad haya sido el motor de las aportaciones, sería negar que la conciencia social existe en el empresariado, el cual —al menos en parte— ha dado palmarias muestras de que las utilidades y plusvalías sirven para algo más que para la acumulación y la dolce vita.— Ciudad de México.

Periodista

